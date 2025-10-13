  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025

Thùy Dung P
Thùy Dung P
13/10/2025 07:26 GMT+7

Người mẫu có chiều cao ấn tượng 1m84 Lại Mai Hoa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 tại vòng thi chung kết tổ chức vào tối 12.10 tại TP.HCM.

Đêm thi chung kết Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM 2025) là cuộc tranh tài trực tiếp giữa top 4 gồm Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng.

Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 1.

Top 4 VNTM 2025 trong trang phục của NTK Hoàng Minh Hà

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở đêm thi chung kết, Top 15 VNTM 2025 quay trở lại sàn diễn trong màn giới thiệu và trình diễn cùng ca sĩ MLee, trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ slogan Sải bước thanh lịch. Những cái tên như Tuyết Mai, Uyên Đỗ, Trà My... nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.

Top 4 VNTM 2025 thực hiện phần thi Photoshoot đặc biệt - chụp ảnh với nhiếp ảnh gia Kiếng Cận ngay trên sàn diễn runway.

Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 2.
Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 3.
Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 4.
Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 5.

Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng tại đêm thi chung kết VNTM 2025

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ nhận xét sự rụt rè của top 4 đã biến mất. Sự trưởng thành của các cô gái được ghi nhận rõ nét. Giang Phùng "mukbang" trong phần thi chung kết, biết cách tương tác với các người mẫu khác và tương tác tốt với nhiếp ảnh gia. Bảo Ngọc cho thấy hình ảnh sexy quyến rũ và khéo léo trong cách xử lý trang phục. Mỹ Ngân xóa tan mọi ghi ngờ từ buổi ban đầu để trở thành một "top model" với những bước catwalk vững chãi; cô biết tiếp thu lời của Host Thanh Hằng để biến mình thành ngôi sao.

Lại Mai Hoa nhận được nhiều lời khen trên sân khấu chung kết với hình thể chuẩn mẫu, cách tạo dáng sinh động khi làm chủ được cơ thể, gương mặt và các biểu cảm. Giám khảo, NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết Mai Hoa là thí sinh đã tiếp thu được tất cả những lời nhận xét từ ban giám khảo. Cô cẩn thận đến mức ghi chú lại mọi lời của BGK để học hỏi, thực hành và rèn luyện trong suốt hành trình 5 tháng vừa qua.

Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 6.

Lại Mai Hoa - Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 thể hiện sự tiến bộ vượt bậc với kỹ năng catwalk vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể và biểu cảm, biến hóa linh hoạt trước ống kính

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Mai Hoa hiện đang là sinh viên trường Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. Cô là thí sinh đầu tiên lọt vào nhà chung của VNTM 2025 nhờ chiến thắng cuộc thi Top Model Online - hoạt động đầu tiên đánh dấu sự trở lại của sân chơi VNTM sau nhiều năm bị gián đoạn.

Mai Hoa sinh năm 2000, gây ấn tượng với chiều cao 1m84, gương mặt góc cạnh, cuốn hút và thần thái tự tin. Trong đêm thi chung kết, cô thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong các kỹ năng người mẫu. Cô catwalk vững vàng, làm chủ cơ thể và các chuyển động cũng như khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính.

Tân Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 giành được giải thưởng là chuyến đi đến Paris (Pháp) và trở thành gương mặt đồng hành với nhà tài trợ chính của chương trình.

Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng cùng giành danh hiệu Á quân VNTM 2025.

Trở lại vòng thi Chung kết nhờ nhận được lượng bình chọn cao nhất từ khán giả, Giang Phùng tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc. Cô nhận được phần thưởng đến Paris cùng Quán quân Mai Hoa.

Lại Mai Hoa giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 7.

Lại Mai Hoa trong giây phút đăng quang Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 cùng bà Trang Lê, Tổng đạo diễn, GĐSX và Siêu mẫu, host Thanh Hằng

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM


