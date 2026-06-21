Làm chủ phong cách monochrome, tối giản mà sang trọng

Không cần đến những bảng màu cầu kỳ hay các bản phối phức tạp, chỉ với một gam màu chủ đạo xuyên suốt tổng thể, monochrome đủ sức tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại và đầy cuốn hút.
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Monochrome là nghệ thuật xây dựng trang phục dựa trên một tông màu duy nhất hoặc nhiều sắc độ khác nhau của cùng một gam màu. Xu hướng này được yêu thích rộng rãi trong làng thời trang nhờ khả năng tạo ra một diện mạo vô cùng liền mạch, thời thượng mà không lo bị lỗi mốt hay rườm rà.
Khác với suy nghĩ rằng mặc một màu dễ gây nhàm chán, monochrome thực chất là sân chơi của chất liệu, phom dáng và những chi tiết thiết kế tinh tế. Chính sự khác biệt trong kết cấu vải, độ rủ hay độ bóng của từng món đồ sẽ tạo nên chiều sâu cho bộ trang phục.
Việc diện nguyên set với áo ngắn tay và chân váy đồng nhất từ trên xuống dưới giúp người mặc sở hữu một vẻ ngoài vừa năng động, vừa mang phong cách học đường vô cùng trẻ trung.
Dù biến hóa qua các sắc thái từ sắc trắng tinh khôi, hồng ngọt ngào cho đến tông nâu trầm ấm, phong cách monochrome vẫn luôn là bảo bối giúp phái đẹp khẳng định tư duy thời trang tinh tế và thanh lịch.