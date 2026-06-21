Làm chủ phong cách monochrome, tối giản mà sang trọng

Monochrome là nghệ thuật xây dựng trang phục dựa trên một tông màu duy nhất hoặc nhiều sắc độ khác nhau của cùng một gam màu. Xu hướng này được yêu thích rộng rãi trong làng thời trang nhờ khả năng tạo ra một diện mạo vô cùng liền mạch, thời thượng mà không lo bị lỗi mốt hay rườm rà.

Set đồ phủ một màu trắng tinh khôi với sự kết hợp giữa chiếc áo trễ vai dáng babydoll với những đường viền uốn lượn cùng chân váy dài ôm nhẹ chất vải mềm mại. Điểm cộng lớn của set đồ này là khả năng giấu khuyết điểm vòng 2 rất tốt nhờ dáng áo babydoll xòe nhẹ, phù hợp với những cô nàng có dáng người quả lê ẢNH: KOOKY HOUSE

Khác với suy nghĩ rằng mặc một màu dễ gây nhàm chán, monochrome thực chất là sân chơi của chất liệu, phom dáng và những chi tiết thiết kế tinh tế. Chính sự khác biệt trong kết cấu vải, độ rủ hay độ bóng của từng món đồ sẽ tạo nên chiều sâu cho bộ trang phục.

Set đồ mang phong cách monochrome với chiếc áo cotton trắng có thiết kế cổ V bẻ khoét sâu gợi cảm kết hợp cùng chân váy tầng chất liệu ren trắng đồng điệu. Đối với trang phục bằng chất liệu ren và cotton, bạn nên giặt tay hoặc dùng túi giặt ở chế độ nhẹ để giữ cho các mắt ren không bị xơ rách hay bám bẩn từ quần áo màu khác ẢNH: @HATA.LUV

Bản phối đơn sắc hồng pastel chắc chắn sẽ làm xiêu lòng những cô nàng theo đuổi phong cách kẹo ngọt. Điểm nhấn trung tâm là chiếc đầm hai dây dáng ngắn cúp ngực được may từ vải voan hồng bồng bềnh, tạo nên một hiệu ứng monochrome vô cùng thu hút ẢNH: @_TYANGNE_

Bản phối đơn sắc tông trắng mang lại một diện mạo đầy táo bạo nhưng không kém phần thướt tha. Sự kết hợp giữa chiếc áo cổ yếm xẻ tà bằng chất vải mềm rủ cùng chân váy ren ôm nhẹ rồi xòe dần ở dưới chân đã tạo nên một tổng thể monochrome vô cùng hút mắt ẢNH: KOOKY HOUSE

Set đồ màu trắng toát lên vẻ đẹp đài các như một vũ công nhờ phom dáng xếp tầng bồng bềnh độc đáo. Toàn bộ trang phục là một dải màu trắng đồng điệu, kết hợp giữa chiếc đầm cổ yếm thiết kế rớt vai điệu đà cùng phần chân váy tầng xòe nhẹ nhàng ẢNH: KOOKY HOUSE

Sự kết hợp đơn sắc với bản phối tối giản gồm áo hai dây màu trắng có phom dáng đứng cá tính, cắt xẻ ngực kết đôi cùng chiếc chân váy ngắn phối vải voan trắng bồng bềnh. Set đồ hoàn hảo cho những ai sở hữu vóc dáng đồng hồ cát vì đường cắt của áo và độ xòe nhẹ của váy sẽ tôn vinh triệt để các đường cong cơ thể ẢNH: @_LNB._.NHU0704

Việc diện nguyên set với áo ngắn tay và chân váy đồng nhất từ trên xuống dưới giúp người mặc sở hữu một vẻ ngoài vừa năng động, vừa mang phong cách học đường vô cùng trẻ trung.

Bản phối đơn sắc tông màu nâu hoài cổ và mang đậm hơi thở của mùa thu. Set đồ được đồng bộ hóa bằng chất liệu vải kaki màu nâu cứng cáp, gồm chiếc áo có cổ kiểu dáng babydoll đính hai khuy thanh lịch phối cùng chân váy ngắn đồng màu ẢNH: SALAVI SHOP

Bản phối đơn sắc mang tông màu trắng be dịu mát là lựa chọn lý tưởng cho những ngày xuống hay những buổi hẹn hò cà phê cùng bạn bè. Tông màu này cực kỳ nịnh da và hợp với hầu hết mọi dáng người ẢNH: ORCHID STUDI

Dù biến hóa qua các sắc thái từ sắc trắng tinh khôi, hồng ngọt ngào cho đến tông nâu trầm ấm, phong cách monochrome vẫn luôn là bảo bối giúp phái đẹp khẳng định tư duy thời trang tinh tế và thanh lịch.





