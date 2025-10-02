Làm mới phong cách công sở hiện đại với 5 ý tưởng giản đơn

Phong cách công sở hiện đại ưu tiên vẻ đẹp thanh lịch đi đôi với tính linh hoạt và tiện dụng. 5 ý tưởng làm mới tủ đồ thu theo cách đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây có thể áp dụng với hầu hết quý cô.
Làm mới tủ đồ thu cùng họa tiết chấm bi
Họa tiết các chấm tròn vẫn đang là xu hướng được săn đón. Phong cách công sở không chỉ ưu ái các thiết kế "bánh bèo" giàu nữ tính mà còn nâng tầm họa tiết chấm bi cổ điển thành những thiết kế vừa tinh giản vừa sang trọng. Chúng được phối cùng chân váy dài hoặc quần âu, bộ suit...
Thêm áo khoác, từ blazer đến trench coat
Bắt đầu bước vào mùa lạnh cuối năm, các thiết kế áo khoác trở thành món đồ "must have" của mọi bản phối. Quý cô có thể trung thành với các thiết kế áo blazer công sở hoặc làm mới bằng những ý tưởng mới mẻ và trendy hơn như áo khoác tweed, áo dạ, áo trench coat...
Áo khoác trench coat dáng ngắn, blazer, jacket... góp phần tạo hình ảnh cá tính, sắc sảo cho các bản phối công sở
ẢNH: DEMIQ, MYAN
Phối trang phục layer
Trang phục nhiều lớp là đặc trưng của thời trang mùa thu đông. Quý cô có thể bắt đầu đi làm cùng các bản phối layer với lựa chọn đơn giản nhất kết hợp quần âu, quần ống rộng hoặc chân váy cùng các lựa chọn như áo cổ cao/cổ mềm/thắt nơ ở lớp trong và diện thêm áo vest hoặc blazer bên ngoài.
Trang phục xếp lớp tạo nên chiều sâu thị giác, vừa mang đến hình ảnh mới mẻ cho các bản phối quen thuộc vừa giúp bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi thất thường của thời tiết mùa cuối năm
ẢNH: DEMIQ
Chân váy dáng dài và áo kiểu từ vải voan tơ, vải lụa in họa tiết là những lựa chọn dễ dàng thay đổi, cực kỳ linh hoạt khi có thể mặc được trong nhiều dịp
ẢNH: ORCHID
Cặp đôi bền bỉ với áo và chân váy
Mùa thu, quý cô có thể dành ưu ái cho các thiết kế áo họa tiết khi phối cùng chân váy đơn sắc. Phom dáng cách điệu, màu sắc tươi tắn chính là điểm cộng để mỗi bản phối đều trở nên tươi mới, hài hòa và tôn da, tôn dáng tốt hơn.
Váy dài tối giản cổ điển
Lựa chọn tối giản, thanh lịch bậc nhất mùa này vẫn là các thiết kế váy liền dáng dài phom dáng đơn giản, cổ điển. Váy sơ mi dáng chữ A, váy midi tinh giản chi tiết trang trí rườm rà trên các tông màu sáng giúp quý cô dễ dàng "ăn gian" tuổi.