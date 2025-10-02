Làm mới phong cách công sở hiện đại với 5 ý tưởng giản đơn

Phong cách công sở hiện đại ưu tiên vẻ đẹp thanh lịch đi đôi với tính linh hoạt và tiện dụng. 5 ý tưởng làm mới tủ đồ thu theo cách đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây có thể áp dụng với hầu hết quý cô.

Cổ áo chấm bi thiết kế khéo léo để có thể vắt hờ hoặc thắt nơ, phom ống tay áo ôm nhẹ che khuyết điểm tay và vai tốt đồng thời tạo hình ảnh thanh lịch ẢNH: BOHEE

Làm mới tủ đồ thu cùng họa tiết chấm bi

Họa tiết các chấm tròn vẫn đang là xu hướng được săn đón. Phong cách công sở không chỉ ưu ái các thiết kế "bánh bèo" giàu nữ tính mà còn nâng tầm họa tiết chấm bi cổ điển thành những thiết kế vừa tinh giản vừa sang trọng. Chúng được phối cùng chân váy dài hoặc quần âu, bộ suit...

Áo chấm bi nền trắng phối chân váy trắng làm nổi bật nét đẹp trang nhã cổ điển ẢNH: DEMIQ

Họa tiết chấm bi trên các thiết kế mùa thu nổi bật với hình ảnh sang trọng, hiện đại và giàu tính ứng dụng ẢNH: BOHEE

Thêm áo khoác, từ blazer đến trench coat

Bắt đầu bước vào mùa lạnh cuối năm, các thiết kế áo khoác trở thành món đồ "must have" của mọi bản phối. Quý cô có thể trung thành với các thiết kế áo blazer công sở hoặc làm mới bằng những ý tưởng mới mẻ và trendy hơn như áo khoác tweed, áo dạ, áo trench coat...

Áo khoác trench coat dáng ngắn, blazer, jacket... góp phần tạo hình ảnh cá tính, sắc sảo cho các bản phối công sở ẢNH: DEMIQ, MYAN

Phối trang phục layer

Trang phục nhiều lớp là đặc trưng của thời trang mùa thu đông. Quý cô có thể bắt đầu đi làm cùng các bản phối layer với lựa chọn đơn giản nhất kết hợp quần âu, quần ống rộng hoặc chân váy cùng các lựa chọn như áo cổ cao/cổ mềm/thắt nơ ở lớp trong và diện thêm áo vest hoặc blazer bên ngoài.

Trang phục xếp lớp tạo nên chiều sâu thị giác, vừa mang đến hình ảnh mới mẻ cho các bản phối quen thuộc vừa giúp bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi thất thường của thời tiết mùa cuối năm ẢNH: DEMIQ

Chân váy dáng dài và áo kiểu từ vải voan tơ, vải lụa in họa tiết là những lựa chọn dễ dàng thay đổi, cực kỳ linh hoạt khi có thể mặc được trong nhiều dịp ẢNH: ORCHID

Cặp đôi bền bỉ với áo và chân váy

Mùa thu, quý cô có thể dành ưu ái cho các thiết kế áo họa tiết khi phối cùng chân váy đơn sắc. Phom dáng cách điệu, màu sắc tươi tắn chính là điểm cộng để mỗi bản phối đều trở nên tươi mới, hài hòa và tôn da, tôn dáng tốt hơn.

Kết hợp các chất liệu tương phản như dày và mỏng, họa tiết và đơn sắc... trên trang phục làm nên sự thú vị riêng cho từng bản phối áo và chân váy ẢNH: DEMIQ

Sự tương đồng của sắc xanh đậm và nhạt mang đến cảm giác trang nhã, thanh lịch và tươi mới ẢNH: MAGNOLIA

Váy dài tối giản cổ điển

Lựa chọn tối giản, thanh lịch bậc nhất mùa này vẫn là các thiết kế váy liền dáng dài phom dáng đơn giản, cổ điển. Váy sơ mi dáng chữ A, váy midi tinh giản chi tiết trang trí rườm rà trên các tông màu sáng giúp quý cô dễ dàng "ăn gian" tuổi.

Váy chữ A cổ sơ mi gây ấn tượng với các chi tiết nẹp bản lớn, khóa và cúc mạ. Chi tiết tay áo ngắn thanh lịch và tùng váy xếp nếp tạo nên sự linh hoạt cho nhiều hoạt động ẢNH: SIXDO