Làm mới phong cách với tân cổ điển - 'new classic'

Những bộ suit, trench coat (áo khoác dài) hay váy bút chì là đại diện tiêu biểu cho phong cách cổ điển, thanh lịch và khuôn mẫu, trong mùa mốt mới, chúng được "thổi hồn" theo tinh thần new classic - một xu hướng làm mới những biểu tượng thời trang kinh điển bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.



Các thiết kế xuân của Simorra mang phong cách new classic tái hiện tinh thần cổ điển qua chất liệu, đường cắt và xử lý vải hiện đại ẢNH: SIMORRA

Tân cổ điển - phong cách thanh lịch gặp hiện đại

New classic không phá bỏ truyền thống mà chọn cách tôn vinh nó qua những đường cắt tinh tế, chi tiết cut out gợi cảm hoặc sự kết hợp của chất liệu mới mẻ. Một chiếc trench coat nhẹ hơn với phần vai bất đối xứng, bộ suit mềm mại nhờ chất vải pha kỹ thuật, hay chiếc váy bút chì được mở đường cắt táo bạo… đều mang đến một diện mạo thời thượng mà vẫn giữ được cốt cách thanh lịch vốn có.

Phong cách này cũng được xem không chỉ là sự pha trộn đơn thuần giữa cũ và mới, mà còn là một cách để những tín đồ cá tính thể hiện gu thời trang cá nhân của mình. Ở đó, vẻ đẹp kinh điển không bị lu mờ mà được "tái tạo" trong một vẻ ngoài tinh tế, nhẹ nhàng và giàu cá tính hơn.

Áo sơ mi dáng dài phối quần suông, phom cổ điển được làm mềm mại, nữ tính và thiết kế gam nâu lấy cảm hứng trench coat tối giản - không cúc, không khuy, ve áo lớn, là điểm nhấn cho tín đồ yêu phong cách tân cổ điển mùa mới ẢNH: SIMORRA

Những đường cắt gọn ghẽ, phom dáng chuẩn mực kết hợp với chi tiết cách điệu tạo nên sự hài hòa tự nhiên giữa chuẩn mực và tinh thần tự do sáng tạo. Khai thác giá trị thời gian của phong cách đồng thời đề cao chất lượng, sự linh hoạt và tính ứng dụng, các nhà thiết kế trong những mẫu mốt mới nhất mang đến cho các khách hàng một vẻ sang trọng mà không cần phô trương.

Tạo ra một sự dung hòa giữa cổ điển và hiện đại, làm nên vẻ đẹp tân cổ điển thú vị trong khi thổi vào trang phục tính linh hoạt các nam, nữ tín đồ theo đuổi phong cách có thể xuất hiện ở văn phòng, đường phố hay thảm đỏ mà không mất đi nét cuốn hút đặc trưng - một vẻ đẹp vượt thời gian nhưng vẫn đầy hơi thở đương đại.

Một ví dụ điển hình của phong cách new classic - cách tân từ suit cổ điển nam tính thành bản phối hiện đại, thanh lịch nhưng tinh giản và phóng khoáng ẢNH: ISABEL MARANT

New classic - khi thời trang là vẻ đẹp của sự cân bằng

Điểm đặc biệt làm nên sức hút của phong cách new classic chính là khả năng dung hòa hoàn hảo giữa hai thái cực - cổ điển và hiện đại, mềm mại và sắc sảo, tinh giản nhưng không hề đơn điệu. Nếu thời trang cổ điển mang đến sự chuẩn mực, nền nã và thanh lịch, thì những đường cắt mới mẻ, chi tiết phá cách hay chất liệu kỹ thuật hiện đại lại thổi vào đó làn gió đương thời, giúp người mặc vừa giữ được bản sắc riêng, vừa toát lên khí chất thời thượng.

Chính nhờ sự cân bằng này, new classic trở thành phong cách có thể hiện diện ở mọi không gian - từ văn phòng nghiêm túc, những buổi tiệc trang trọng cho đến các sự kiện thời trang đẳng cấp.

Tân cổ điển không phải là phong cách nhất thời hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà là lựa chọn bền vững của những người am hiểu giá trị thời trang - hướng đến vẻ đẹp vượt thời gian, sang trọng, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính ẢNH: SIMORRA

Những thiết kế mang đậm tinh thần new classic thể hiện phong cách thời trang kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và sự tinh giản hiện đại. Phù hợp với các sự kiện thảm đỏ hoặc dạ tiệc doanh nhân... ẢNH: CHANCOS

Thuộc dòng new classic, nhưng ở một nhánh rất đặc trưng là "new classic couture" - làm mới phong cách cổ điển theo hướng sang trọng, quý phái và tinh tế, phù hợp với các sự kiện trang trọng hoặc những buổi tiệc tối ẢNH: CHANCOS



