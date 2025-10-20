Lê Hạ Anh 'Mưa đỏ' khoe gu thời trang ấn tượng trên thảm đỏ

Trong phim Mưa đỏ, Lê Hạ Anh ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn mộc mạc khi vào vai cô gái lái đò tên Hồng. Sở hữu nét đẹp tươi tắn, trong trẻo và ngọt ngào, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về phong cách đời thường giản dị, năng động. Khi tham gia các sự kiện trang trọng như thảm đỏ, lễ ra mắt phim... cô ưu tiên trang phục tông trắng sang trọng và quý phái.

Lê Hạ Anh khoe nhan sắc rạng ngời trong thiết kế đầm tiệc màu trắng kem phối cape lụa organza và trang sức ánh vàng gold. Ngôi sao sinh năm 1995 chọn layout trang điểm tự nhiên, làm tóc nhẹ nhàng để tôn gương mặt thanh tú và phong thái tự nhiên, cuốn hút ẢNH: NVCC

Chia sẻ về bí quyết làm nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn quyến rũ, Lê Hạ Anh cho biết ngoài trang phục và phụ kiện thì cô cũng rất lưu tâm đến mùi hương. Cô yêu thích mùi hương có thể phản chiếu cá tính của mình, nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn riêng khó có thể nhầm lẫn ẢNH: NVCC

Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn thu hút sự chú ý

Thảm đỏ The Symphony of Unique Scents tổ chức tối 19.10 tại TP.HCM là nơi hội ngộ của dàn diễn viên các tựa phim bom tấn của điện ảnh Việt như Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Thanh âm vượt đại dương gồm Hứa Vĩ Văn, Lê Hạ Anh, Xuân Văn, Nguyễn Thùy Dương Juli, Nguyễn Quang Thuận.

Chương trình mở ra không gian trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng và mùi hương hòa quyện, khắc họa câu chuyện về bản sắc cá nhân nơi mỗi người tham dự. Tinh thần tối giản, thuần khiết và sang trọng của chương trình được thể hiện qua tông màu chủ đạo là sắc trắng ngả beige.

Hứa Vĩ Văn bảnh bao trong trang phục mang hai tông màu trắng và đen. Anh và Hạ Anh là bạn diễn trong phim Mưa đỏ. Gặp lại nhau tại sự kiện tôn vinh nghệ thuật mùi hương, cặp đôi thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông khi dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết ẢNH: NVCC

Nam diễn viên cảm thấy hãnh diện và tự hào khi Việt Nam có thương hiệu nước hoa local brand, ghi dấu thành công trong hành trình tạo dựng được một thương hiệu nội địa mang tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tinh dầu nước hoa ẢNH: NVCC

Bóng hồng phim Tử chiến trên không Xuân Văn chọn phong cách quyến rũ và sang trọng khi diện trang phục ôm sát có điểm nhấn là các chi tiết cut out gợi cảm. Xuân Văn gây ấn tượng với hình ảnh mái tóc ngắn cá tính kết hợp cùng hoa tai ẢNH: NVCC

Diễn viên Nguyễn Quang Thuận chọn diện bộ suit màu beige được cắt may tinh xảo với điểm nhấn là chi tiết cà vạt họa tiết. Quang Thuận và Thùy Dương là cặp đôi diễn viên chính trong phim Thanh âm vượt đại dương - bộ phim tái hiện những hi sinh, nỗi đau mà các chiến sĩ cách mạng đã trải qua tại nhà tù Côn Đảo ẢNH: NVCC