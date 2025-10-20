Lê Hạ Anh 'Mưa đỏ' khoe gu thời trang ấn tượng trên thảm đỏ

Nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' Lê Hạ Anh khoe gu thời trang tinh tế, sang trọng khi hội ngộ bạn diễn Hứa Vĩ Văn và các đồng nghiệp diễn viên Xuân Văn, Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận.
Trong phim Mưa đỏ, Lê Hạ Anh ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn mộc mạc khi vào vai cô gái lái đò tên Hồng. Sở hữu nét đẹp tươi tắn, trong trẻo và ngọt ngào, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về phong cách đời thường giản dị, năng động. Khi tham gia các sự kiện trang trọng như thảm đỏ, lễ ra mắt phim... cô ưu tiên trang phục tông trắng sang trọng và quý phái.
Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn thu hút sự chú ý
Thảm đỏ The Symphony of Unique Scents tổ chức tối 19.10 tại TP.HCM là nơi hội ngộ của dàn diễn viên các tựa phim bom tấn của điện ảnh Việt như Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Thanh âm vượt đại dương gồm Hứa Vĩ Văn, Lê Hạ Anh, Xuân Văn, Nguyễn Thùy Dương Juli, Nguyễn Quang Thuận.
Chương trình mở ra không gian trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng và mùi hương hòa quyện, khắc họa câu chuyện về bản sắc cá nhân nơi mỗi người tham dự. Tinh thần tối giản, thuần khiết và sang trọng của chương trình được thể hiện qua tông màu chủ đạo là sắc trắng ngả beige.