Lê Hoàng Phương diện trang phục nặng gần 20 kg trên sàn diễn ‘Vietnam Beauty Fashion Fest’

Vietnam Beauty Fashion Fest XII với chủ đề “Transition Time” đã mở ra không gian thời trang giàu cảm hứng, tái hiện khoảnh khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.

Thần thái cuốn hút của Lê Hoàng Phương trong chiếc váy dạ hội nặng gần 20 kg đã mang đến phần trình diễn mãn nhãn cho người xem ẢNH: BTC

Trên sàn runway, hơn 100 thiết kế đến từ các nhà mốt trong nước như LOUBE, Phạm Đăng Anh Thư, Mai Phương Trang, Thanh Hương Bùi, Thượng Gia Kỳ lần lượt được giới thiệu, khoe trọn vẻ sáng tạo tinh tế và kỹ thuật đính kết kỳ công. Gần 50 hoa hậu, á hậu và người đẹp góp mặt, mang đến màn trình diễn cuốn hút, tôn vinh trọn vẹn tinh thần và giá trị nghệ thuật của sự kiện.

Bộ sưu tập (BST) Éclat - Mảnh sáng lấp lánh của NTK Thanh Hương Bùi đã chính thức được giới thiệu trong Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), gây tiếng vang lớn với giới mộ điệu. NTK Thanh Hương Bùi cho biết: “BST Éclat được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, Éclat mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc".



NTK Thanh Hương Bùi sử dụng chất liệu satin, lụa óng và voan xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật đính kết tinh tế cùng ánh nhũ bạc, vàng trên bảng màu chủ đạo trắng, vàng, bạc và đen ẢNH: BTC

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh được chọn trở thành first face của màn trình diễn BST Éclat với Giấc mơ đêm lấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của đêm tối đầy bí ẩn.

Bộ trang phục được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng khi di chuyển ở chân váy vô cùng độc đáo, và phần đuôi váy dài 5 m khiến nàng hậu trở nên sang trọng, quyến rũ ẢNH: BTC

Á hậu Helen Thu Hiền hóa tiểu thư quý tộc Pháp cùng bộ váy dạ hội bung xòe, phần cúp ngực được xử lý tinh tế khiến cô nàng trông sang trọng và gợi cảm ẢNH: BTC

Á hậu Lâm Bích Tuyền gây ấn tượng với chiếc đầm cúp ngực, khoét sâu khoe những đường cong gợi cảm ẢNH: BTC

Á hậu Ánh Vương diện bộ trang phục dạ hội sang trọng. Phần thân váy được đính đá đan xen một cách tinh xảo, lấy ý tưởng từ bầu trời sao lấp lánh ẢNH: BTC

Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn BST từ NTK Thanh Hương Bùi với chiếc đầm dạ hội được thiết kế bởi sự đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo.



Điểm nhấn từ bộ trang phục nặng gần 20 kg này chính là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc cầu kỳ, tinh xảo ẢNH: BTC

Song song đó, các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST.



Hiệu ứng xuyên thấu và gợi cảm được tận dụng triệt để trên những thiết kế dạ hội, thảm đỏ nhằm giúp các người đẹp bước đi trông nhẹ nhàng hơn ẢNH: BTC

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đọ sắc cùng Nguyễn Lê Quế Anh trong thiết kế của NTK Thanh Hương Bùi tại thảm đỏ VBFF ẢNH: BTC

Ngoài Éclat của NTK Thanh Hương Bùi, VBFF còn có sự trình diễn các bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế khác là Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, LOUBE, Mai Phương Trang. Mỗi NTK đều tạo được dấu ấn riêng, mang đến những phần trình diễn ấn tượng tại show Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 12

