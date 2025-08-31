Lê Hoàng Phương diện trang phục nặng gần 20 kg trên sàn diễn ‘Vietnam Beauty Fashion Fest’

Tại sàn diễn thời trang 'Vietnam Beauty Fashion Fest', Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã có màn sải bước với bộ trang phục nặng gần 20 kg gây ấn tượng đến từ nhà thiết kế (NTK) Thanh Hương Bùi.
Vietnam Beauty Fashion Fest XII với chủ đề “Transition Time” đã mở ra không gian thời trang giàu cảm hứng, tái hiện khoảnh khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.
Trên sàn runway, hơn 100 thiết kế đến từ các nhà mốt trong nước như LOUBE, Phạm Đăng Anh Thư, Mai Phương Trang, Thanh Hương Bùi, Thượng Gia Kỳ lần lượt được giới thiệu, khoe trọn vẻ sáng tạo tinh tế và kỹ thuật đính kết kỳ công. Gần 50 hoa hậu, á hậu và người đẹp góp mặt, mang đến màn trình diễn cuốn hút, tôn vinh trọn vẹn tinh thần và giá trị nghệ thuật của sự kiện.
Bộ sưu tập (BST) Éclat - Mảnh sáng lấp lánh của NTK Thanh Hương Bùi đã chính thức được giới thiệu trong Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), gây tiếng vang lớn với giới mộ điệu. NTK Thanh Hương Bùi cho biết: “BST Éclat được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, Éclat mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc".
Hoa hậu Võ Lê Quế Anh được chọn trở thành first face của màn trình diễn BST Éclat với Giấc mơ đêmlấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của đêm tối đầy bí ẩn.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn BST từ NTK Thanh Hương Bùi với chiếc đầm dạ hội được thiết kế bởi sự đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo.
Song song đó, các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST.