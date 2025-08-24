Lên đồ với màu đen tối giản nhưng không nhàm chán

Dù theo đuổi phong cách nào, màu đen vẫn dễ dàng hòa nhập và tạo nên dấu ấn riêng. Sự giản đơn ấy chính là lý do khiến sắc màu này luôn giữ trọn sức hút theo thời gian.
Phối màu đen cùng màu trắng đối lập
Nàng có thể lựa chọn phong cách sang trọng với chiếc váy dạ hội ôm dáng dài. Phần thân dưới là sắc đen tối giản, phần trên màu trắng được thiết kế trễ vai vừa hiện đại vừa quyến rũ.
Chiếc khăn lụa xanh navy vắt hờ trên vai trở thành điểm nhấn, kết hợp cùng phụ kiện mang lại cảm giác tươi mới.
Phối cùng sắc xám sang trọng
Áo len xám cổ polo, xắn tay gọn gàng phóng khoáng. Kết hợp cùng quần shorts đen ôm dáng, giày da màu đen và túi cầm tay đồng màu tạo tổng thể vừa thoải mái vừa cá tính.
Phối cùng tông màu nóng gợi cảm
Điểm nhấn nằm ở chiếc áo len đỏ vắt hờ qua vai, vừa làm dịu sự đơn điệu của gam đen vừa mang đến cảm giác thời thượng.
Đôi bốt cao gót đen mang đến sự cá tính. Nổi bật nhất là quần tất màu tím đỏ rượu vang, tạo sự tương phản sang trọng, khiến tổng thể không chỉ phóng khoáng mà còn cuốn hút một cách tinh tế.
Kết hợp với phụ kiện cùng màu
Áo len lông dáng dài màu đen kết hợp quần tất ren hoa giúp tôn đôi chân và làm nổi bật nét cá tính. Phụ kiện mũ len đen đính ngọc trai, túi xách và đôi giày đồng màu cùng hòa quyện tạo nên một tổng thể bí ẩn và đầy cuốn hút.