Lên đồ với màu đen tối giản nhưng không nhàm chán

Dù theo đuổi phong cách nào, màu đen vẫn dễ dàng hòa nhập và tạo nên dấu ấn riêng. Sự giản đơn ấy chính là lý do khiến sắc màu này luôn giữ trọn sức hút theo thời gian.

Phối màu đen cùng màu trắng đối lập

Trắng và đen luôn song hành như hai mảnh ghép đối lập, tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút ẢNH: @CHIPUPU

Nàng có thể lựa chọn phong cách sang trọng với chiếc váy dạ hội ôm dáng dài. Phần thân dưới là sắc đen tối giản, phần trên màu trắng được thiết kế trễ vai vừa hiện đại vừa quyến rũ.

Với các nàng yêu phong cách trẻ trung thì diện áo thun trắng phối cùng chân váy xếp ly đen ngắn, tạo vẻ ngoài đáng yêu ẢNH: @AMEEMEE_M

Chiếc khăn lụa xanh navy vắt hờ trên vai trở thành điểm nhấn, kết hợp cùng phụ kiện mang lại cảm giác tươi mới.

Phối cùng sắc xám sang trọng

Nếu bạn yêu thích sự trầm lắng và sang trọng, thì xám chính là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: @COCOCSCHIFFER

Áo len xám cổ polo, xắn tay gọn gàng phóng khoáng. Kết hợp cùng quần shorts đen ôm dáng, giày da màu đen và túi cầm tay đồng màu tạo tổng thể vừa thoải mái vừa cá tính.

Áo tank top len tăm cổ V màu xám dáng ôm, phối cùng quần jeans đen ống loe và giày đế cao cá tính giúp tôn lên đôi chân và vóc dáng thanh thoát hơn. Chiếc thắt lưng đính khoen kim loại giúp trang phục thêm phóng khoáng, tạo điểm nhấn khỏe khoắn ẢNH: @SILVER_RAIN.__

Phối cùng tông màu nóng gợi cảm

Áo thun đen ôm ngắn tay kết hợp quần âu ống đứng và thắt lưng da mang đến diện mạo cá tính ẢNH: @CVSEEV

Điểm nhấn nằm ở chiếc áo len đỏ vắt hờ qua vai, vừa làm dịu sự đơn điệu của gam đen vừa mang đến cảm giác thời thượng.

Áo blazer màu xám và áo len đen bên trong tạo nên sự kết hợp vừa thanh lịch vừa hiện đại ẢNH: @OOTDMAGAZINE

Đôi bốt cao gót đen mang đến sự cá tính. Nổi bật nhất là quần tất màu tím đỏ rượu vang, tạo sự tương phản sang trọng, khiến tổng thể không chỉ phóng khoáng mà còn cuốn hút một cách tinh tế.

Kết hợp với phụ kiện cùng màu

Khi lựa chọn trang phục đen và phối cùng phụ kiện đồng màu, tổng thể không chỉ mang lại sự thống nhất mà còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ ẢNH: @2WENTY_HABIE

Áo len lông dáng dài màu đen kết hợp quần tất ren hoa giúp tôn đôi chân và làm nổi bật nét cá tính. Phụ kiện mũ len đen đính ngọc trai, túi xách và đôi giày đồng màu cùng hòa quyện tạo nên một tổng thể bí ẩn và đầy cuốn hút.

Thanh Hằng chọn áo khoác lửng tạo điểm nhấn cho vòng eo kết hợp cùng quần suông màu đen, mang đến sự gọn gàng, thanh thoát mà vẫn thời thượng. Phụ kiện mũ nồi đen gợi nét cổ điển cùng túi xách nhỏ gam sáng nhẹ nhàng làm điểm nhấn ẢNH: @PHAMTHANHHANG_



