'Less is more' mẹo chọn và phối đồ đơn giản nhưng nổi bật

Tương tự phong cách "quiet luxury" từng khuấy đảo các sàn diễn thời trang, "less is more" (ít hơn là nhiều hơn) mang đến làn gió mới - đơn giản, linh hoạt nhưng đầy bản lĩnh thời trang, đặc biệt chinh phục trái tim của giới văn phòng và những người theo đuổi hình ảnh thanh lịch nhưng không nhàm chán.

"Less is more" - sự tối giản trong từng chi tiết đến từ trang phục xanh cô ban và trắng kem, có thiết kế rộng rãi, thoải mái, cùng phụ kiện tinh giản, tạo nên phong thái sang trọng, thanh lịch mà cuốn hút ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Khám phá chiều sâu của 'less is more'

Không cần quá nhiều lớp layer, màu sắc cầu kỳ hay chi tiết rườm rà, tinh thần của "less is more" nằm ở khả năng phối đồ thông minh và chọn lựa đúng điểm nhấn. Một chiếc áo sơ mi trắng oversized có thể phối cùng quần ống suông trung tính cho buổi họp buổi sáng, và chỉ cần thêm blazer, thắt lưng bản lớn hoặc đổi sang thiết kế quần shorts trẻ trung là các tín đồ đã sẵn sàng cho buổi cà phê chiều đầy phong cách.

Tương tự một bộ suit gam beige tưởng chừng cơ bản, nhưng lại có thể tỏa sáng với kiểu tóc gọn gàng, túi da mini hoặc đôi giày màu nổi làm điểm chạm thị giác. Trong khi đó, những mẫu áo blouse cùng váy maxi rộng lại mang đến một sự phóng khoáng tràn đầy nữ tính và gợi cảm...

Trang phục tối giản đầy sức hút với áo quây đen và chân váy xếp ly dài màu be, tạo sự tương phản tinh tế và phom dáng sang trọng. Phụ kiện được tiết chế tối đa (dép quai ngang, túi cầm tay nhỏ) nhấn mạnh sự gọn gàng và đề cao vẻ đẹp tự nhiên ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Sự đơn giản và thanh lịch của triết lý "less is more" giúp các nữ tín đồ yêu thời trang hiện đại dễ dàng có vẻ ngoài thu hút ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Phong cách "less is more", hay còn gọi là chủ nghĩa tối giản trong thời trang, không chỉ là việc giảm thiểu số lượng trang phục mà còn là sự tối ưu hóa giá trị sử dụng và thẩm mỹ. Đây là triết lý đề cao sự tinh tế trong từng đường nét, chất liệu cao cấp và phom dáng chuẩn mực.

Thay vì chạy theo xu hướng nhất thời, người theo đuổi phong cách này tập trung vào việc xây dựng một tủ đồ capsule gồm các món đồ cơ bản có tính linh hoạt cao, dễ dàng kết hợp tạo nên vô vàn bản phối đa dạng từ những mảnh ghép hạn chế.

Tinh thần "less is more" trong set đồ "all white" tối giản với áo vai trần, quần bo gấu, phồng nhẹ, kết hợp túi drawstring bag (túi dây rút) và xăng đan quai mảnh, tạo vẻ thanh lịch, phóng khoáng

ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Tỏa sáng trong vẻ đẹp đơn giản

Chìa khóa của "less is more" nằm ở chất liệu và phom dáng chuẩn, từ chiếc áo cổ chữ V ôm nhẹ, chân váy bút chì cho đến quần ống rộng hay blazer không ve. Tủ đồ của bạn sẽ gọn hơn, nhưng chính xác hơn - đúng với nhu cầu sử dụng và tỏa sáng đúng lúc. Điều đó không chỉ tiết kiệm thời gian phối đồ, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại và bền vững.

"Less is more" không khiến bạn mờ nhạt. Nó biết cách khiến bạn ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên mà không cần nhiều lời mô tả. Với vài món đồ "chủ lực", một chút linh hoạt và con mắt thẩm mỹ rõ ràng, chị em đã hoàn toàn có thể làm chủ phong cách này - nổi bật trong dáng vẻ thầm lặng nhưng sâu sắc.

Thiết kế giản lược, chất liệu thân thiện và phom dáng thoải mái tạo nên phong cách sang trọng, thanh lịch mà không cần đến sự phô trương ẢNH: ĐÀO THẾ VŨ

Vẻ đẹp "ít hơn là nhiều hơn" hiện rõ trong những bộ trang phục trắng kem đơn sắc, với thiết kế suông rộng tối giản tôn vinh phom dáng bay bổng và chất liệu mềm mại, cùng sự tiết chế của phụ kiện tạo nên nét thanh lịch tuyệt đối ẢNH: LÉTO STUDIOS