Lộ diện top 3 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2025?

Lại Mai Hoa, Lê Thị Bảo Ngọc và Vũ Mỹ Ngân đều là những gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh lọt vào nhà chung show truyền hình thực tế về người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM 2025).

Mai Hoa, Bảo Ngọc và Mỹ Ngân trong bộ ảnh công bố top 15 VNTM 2025. Cả ba đều ghi dấu ấn đậm nét khi thực hiện các thử thách trong các tập truyền hình thực tế đã phát sóng ẢNH: BTC

Ba người mẫu Việt Nam là Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh do do Getty Images chụp trước buổi trình diễn của Dries Van Noten nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2026. Loạt ảnh nằm trong mục Phong cách đường phố, với hai diện mạo khác biệt.

Ở loạt ảnh đầu tiên, Mai Hoa diện váy ngắn đính đá màu vàng, đeo bông tai ngọc lục bảo và áo choàng lông xanh, Bảo Ngọc diện áo khoác lông trắng cùng quần shorts ren đen bên cạnh Mỹ Ngân diện áo có phom cứng cáp phối chân váy đen và bốt cao.

Ở loạt ảnh thứ hai, cả ba cô gái đều diện trang phục tông đen của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - một trong ba giám khảo VNTM 2025. Ba bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Sixdo xuân hè 2025, được NTK giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week SS'25) từng được trình diễn bởi Hoa hậu HHen Niê và các người mẫu quốc tế.

Ba bộ trang phục được dàn người mẫu Việt diện tại Paris từng được NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu tại Shanghai Fashion Week SS'25 ẢNH: NTKCC

Bảo Ngọc được kỳ vọng làm nên chuyện tại VNTM 2025. Với nỗ lực và phong độ ổn định, cô xứng đáng có mặt trong Top 3 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Lê Thị Bảo Ngọc được đánh giá là một thí sinh có tiềm năng tiến sâu tại VNTM 2025. Cô có chiều cao 1,78 m, gương mặt chuẩn thời trang cao cấp (high fashion), từng giành chiến thắng thuyết phục ở thử thách đầu tiên là chụp ảnh trên không. Ngoài kinh nghiệm trình diễn tại tuần lễ thời trang, Bảo Ngọc còn xuất hiện trên các sàn diễn của SR Celebrating Local Pride 9, show cá nhân của các NTK Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Thủy Nguyễn, VUNGOC&SON...

Mỹ Ngân cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, từ nhẹ nhàng đến cá tính, từ lãng mạn đến sắc lạnh qua các thử thách của VNTM 2025 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Vũ Mỹ Ngân cao 1,82 m, từng ghi dấu qua nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ VN, Hoa hậu Quốc gia VN... nên đối mặt với nhiều hoài nghi khi có mặt tại cuộc thi người mẫu. Chân dài sinh năm 1999 từng giành chiến thắng ở tập 7, ghi dấu ấn với hình ảnh một "bông hồng thép" - dịu dàng nhưng ẩn chứa tinh thần mạnh mẽ. Mỹ Ngân có loạt thành tích đáng nể trên sàn runway khi là gương mặt quen thuộc của tuần lễ thời trang, Vietnam Next Gen Fashion, Lễ hội áo dài TP.HCM, Fashion Voyage, diễn runway cho NTK Chung Thanh Phong, Hà Thanh Việt…

Lại Mai Hoa gây ấn tượng với chiều cao nổi trội 1,84 m. Tại VNTM 2025, cô hai lần nhận được vé vàng Frist call out (FCO). Người mẫu sinh năm 2005 có kinh nghiệm trình diễn catwalk trên các sàn diễn lớn như tuần lễ thời trang, diễn show cho NTK Lâm Gia Khang, Priyo Oktaviano, Ivan Trần, IVY moda, Tiny Ink..., từng lọt vào Top 10 Face of Asia (Asia Model Festival 2023).

Mai Hoa từng được host Thanh Hằng nhận xét "biết lắng nghe, biết tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc" ẢNH: BTC

Trên thực tế, danh sách top 3 Vietnam's Next Top Model 2025 gồm ba gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng thi trực tiếp tại đêm thi chung kết chỉ được công bố trong tập phát sóng cuối diễn ra vào ngày 5.10.

Tuy nhiên có cơ sở để cho rằng Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân chính là top 3 do phần thưởng cho top 3 chung cuộc được BTC công bố chính là chuyến đi đến kinh đô thời trang Paris để trải nghiệm không khí Paris Fashion Week. Đây là giải thưởng do tạp chí thời trang do Harper's Bazaar Vietnam phối hợp cùng beU Models tài trợ, mở ra cánh cửa đưa thí sinh Vietnam's Next Top Model vươn tầm quốc tế.

Trong bản teaser tập 10, ban tổ chức VNTM 2025 đã hé lộ màn loại trừ "đẫm nước mắt". Theo đó trong số 6 thí sinh còn lại sẽ có 3 cái tên phải rời chương trình. Dựa theo loạt ảnh tại Paris thì ba cô gái phải chia tay chương trình chính là Trà My, Giang Phùng và Tuyết Mai.

Đêm chung kết VNTM 2025 được tổ chức vào ngày 12.10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Quán quân mùa giải sẽ trở thành gương mặt đồng hành cùng thương hiệu nước giặt xả, đồng thời được đến Paris để thực hiện bộ ảnh thời trang chủ đề "Sải bước thanh lịch".