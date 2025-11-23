'Lột xác' phong cách với loạt chân váy jean khiến ai cũng ngoái nhìn

Chân váy jean luôn là món đồ dễ mặc, dễ đẹp và không bao giờ lỗi mốt. Nếu bạn muốn làm mới phong cách hằng ngày, hãy thử thêm một chiếc vào tủ đồ để cảm nhận sự khác biệt ngay trong từng bước chân.

Năng động với chân váy jean phối áo polo

Chân váy jean dáng dài nổi bật với chất vải dày dặn, ôm gọn thân dưới và tôn dáng nhẹ nhàng ẢNH: LAMIA

Bề mặt jean xanh cổ điển càng làm rõ vòng eo nhờ đai khóa gọn gàng. Khi diện cùng áo polo dáng ngắn phối cổ viền mềm mại, tổng thể trở nên năng động mà vẫn dịu dàng.

Chân váy jean dáng chữ A dài, cạp ôm gọn eo và thân váy loang màu tự nhiên tạo cảm giác thanh thoát ẢNH: K&K FASHION

Chất jean dày dặn nhưng rũ nhẹ, gấu tua tinh tế trở thành điểm nhấn hút mắt. Diện cùng áo polo kẻ sọc cổ viền sáng, set đồ toát lên vẻ năng động.

Trẻ trung với bản phối chân váy jean và áo thun

Nếu nàng yêu thích phong cách hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn muốn giữ chút tinh tế thì combo chân váy jean và áo thun cộc tay chính là “chân ái” ẢNH: IVY MODA

Chân váy jean dáng chữ A ôm nhẹ phần hông rồi mở rộng dần xuống gấu, chất denim xanh sáng mang hiệu ứng loang tự nhiên giúp đôi chân trông thon và dài hơn. Diện cùng áo thun cộc tay màu đen in họa tiết nổi, bộ đồ trở nên hiện đại và vô cùng khỏe khoắn.

Chân váy jean dáng xòe dài, đường chỉ nổi tinh tế tạo độ rủ mềm nhưng vẫn giữ dáng ẢNH: JM DRESS DESIGN

Cạp cao tôn eo, hàng nút dọc trở thành điểm nhấn sắc nét giúp tổng thể thanh thoát hơn. Khi phối với áo thun trắng, nàng có ngay set đồ trẻ trung và đầy thon gọn.

Dáng dài ôm nhẹ, chất jean xanh bạc mang nét bụi nghệ, phần tua nhẹ tạo chút phá cách. Đường xẻ trước tinh tế cho bước đi mềm mại và gợi cảm vừa phải. Kết hợp áo thun đen, bộ đồ trông trẻ trung và sắc sảo, giúp vóc dáng gọn gàng và đôi chân trông dài hơn ẢNH: LAMIA

Sành điệu với chân váy jean phối áo thun dài tay

Khi thời tiết se lạnh, sự kết hợp giữa chân váy jean và áo thun dài tay sẽ mang đến vẻ ngoài ấm áp nhưng vẫn thời thượng ẢNH: @TWENTY.FIVE

Chiếc chân váy jean dài suông với chất liệu denim dày, màu xanh nhạt loang nhẹ ở gấu tạo vẻ bụi bặm nhưng nhã nhặn. Váy che kín bắp chân, giúp vóc dáng cao ráo, thon gọn. Sánh đôi cùng áo thun trắng kem và bốt cao, bộ đồ đảm bảo vừa ấm áp vừa phóng khoáng.

Chân váy jean dài thẳng màu xanh nhạt trẻ trung, cạp cao ôm eo, chất liệu đứng phom giúp vóc dáng gọn gàng và cao ráo ẢNH: @TWENTY.FIVE

Độ dài qua gối che khuyết điểm, tạo vẻ thanh lịch. Khi phối với áo thun tay dài crop top in chữ, bộ trang phục giúp tôn eo, mang đến phong cách năng động, tươi tắn và sành điệu.

Thanh lịch với combo chân váy jean phối áo sơ mi

Không chỉ trẻ trung, chân váy jean còn tạo ra nét thanh lịch khi kết hợp cùng áo sơ mi ẢNH: @TWENTY.FIVE

Chân váy jean ngắn dáng chữ A với gấu váy rách nhẹ tinh tế, tạo cảm giác phóng khoáng, phối cùng áo sơ mi tay dài kẻ sọc cài khuy thanh lịch, chỉn chu.