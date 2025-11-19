  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/11/2025 10:00 GMT+7

Từ những chiếc váy tối giản đến bản phối đồng bộ thời thượng, chỉn chu và hiện đại, quý cô có thể vận dụng để làm mới diện mạo mỗi ngày. Mặc đẹp cả tuần không phải là điều bất khả thi khi nàng nắm rõ các công thức mặc đẹp được ưa thích nhất mùa.

Mùa đông nhẹ gõ cửa với sự chuyển mình của tiết trời, nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng cao. Đây là lúc để quý cô soạn sửa lại tủ đồ, chọn ra những bản phối vừa đẹp mắt, vừa thoải mái lại ấm áp để diện hằng ngày. Những ý tưởng tối giản nhưng cuốn hút dưới đây giúp nàng dễ dàng chạm đến đỉnh cao của phong cách cá nhân.

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 1.

Áo vest cách điệu có thể diện cùng váy xếp ly, váy midi hoặc dùng làm áo khoác xếp lớp bên ngoài sơ mi/áo dệt kim mỏng nhẹ trong các bản phối layer

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Cặp đôi tối giản timeless - áo vest cách điệu và chân váy xếp ly

Nếu hè thu là mùa của những chiếc áo mỏng điệu đà được kết hợp cùng quần âu và chân váy thì mùa đông là lúc áo vest cách điệu lên ngôi. Các thiết kế áo đứng phom, tôn dáng bởi những đường cắt sắc sảo, từng chi tiết được tinh chỉnh kỹ lưỡng trở thành món đồ chính yếu trong các bản phối. Đa số áo vest đều được may chỉn chu 2 lớp - điều này tạo nên diện mạo thanh lịch đặc trưng của vest đồng thời tăng thêm khả năng giữ nhiệt và cản gió - phù hợp với mùa đông.

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 2.

Áo cổ tròn với phom dáng bo tròn ấn tượng ở phần vai và tay áo, hoàn hảo diện cùng chân váy bút chì. Có thể thấy ở các thiết kế áo vest cách điệu này, đặc điểm nữ tính được đề cao kết hợp cùng vẻ đẹp thẩm mỹ và khả năng giữ ấm nhẹ cho người mặc

ẢNH: TMEE STUDIO

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 3.
Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 4.

Chân váy xếp ly và áo đồng bộ với phần cổ áo và tay áo phối màu trắng nổi bật. Chất vải tweed mỏng dệt sợi kim tuyến giúp trang phục phản chiếu ánh sáng một cách nhẹ nhàng. Set đồ màu màu vàng tươi cho hình ảnh rạng rỡ giàu sức sống trong khi thiết kế xanh đen nhấn mạnh sự chỉn chu và sang trọng

ẢNH: TMEE STUDIO

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 5.

Không còn vẻ thô cứng thông thường, các bản phối theo set với chân váy bút chì dáng dài và áo cách điệu tạo nên diện mạo tối giản, nữ tính và đầy cuốn hút

ẢNH: TMEE STUDIO

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 6.

Ghi dấu ấn thanh lịch, sang chảnh với thiết kế tông đen tối giản nhưng đặc sắc nhờ sự tiết giảm đến mức tối đa các chi tiết trang trí

ẢNH: GRAPHE CLOTHING

Váy liền tối giản

Các thiết kế liền thân tối giản vẫn luôn là lựa chọn mặc đẹp đơn giản, ít tốn thời gian mà vẫn có phong cách nổi bật. Đầm liền màu đen cổ chữ V với chi tiết vặn xoắn ở thân trước, đầm chữ A tông hồng nhạt, tay lỡ và có hàng cúc nổi bật là hai trong số những thiết kế đáng để quý cô cân nhắc cho diện mạo mùa này.

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 7.

Dễ mặc dễ đẹp với thiết kế đầm liền dáng midi tông hồng

ẢNH: TMEE STUDIO

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 8.

Tông đen đơn sắc không còn nhàm chán khi được kết hợp với sắc trắng qua những đường viền họa tiết. Sự tương phản của màu sắc là một cách gây hiệu ứng thị giác hiệu quả, giúp hướng ánh nhìn đến những điểm mạnh nổi bật của vóc dáng

ẢNH: GRAPHE CLOTHING

Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 9.
Mặc đẹp cả tuần với các ý tưởng tối giản nhưng đầy cuốn hút- Ảnh 10.

Vẻ đẹp ngẫu hứng đến từ sáng tạo cá nhân. Không cần đến những gam màu quá nổi bật, thiết kế cầu kỳ để nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, mỗi bản phối chỉ cần một chi tiết đắt giá là đã đủ để quý cô tỏa sáng. Thiết kế áo có phần drapping nơi eo độc đáo hay chi tiết đính kết một phần hông của chân váy bất đối xứng tạo hiệu ứng ấn tượng khó quên

ẢNH: GRAPHE CLOTHING


