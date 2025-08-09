  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc đẹp, sang cực dễ nhờ diện set đồng bộ vào mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/08/2025 12:00 GMT+7

Vừa thanh lịch lại đa năng, các set đồng bộ khiến chị em yêu thời trang chẳng còn tốn nhiều thời gian suy nghĩ về cách phối trang phục. Mùa thu này gợi ý cho nàng các bản phối đồng bộ trẻ trung, hiện đại và nịnh dáng cực khéo.

Trong dòng chảy của thời trang hiện đại, các set đồ đồng bộ luôn được các nhà mốt và tín đồ thời trang dành cho sự ưu ái đặc biệt. Mỗi mùa thời tiết đặc trưng lại được gợi nhắc qua những bản phối tone sur tone phù hợp qua sự đồng điệu về chất vải, màu sắc hay họa tiết thời trang.

- Ảnh 1.

Tận hưởng sự thoải mái, thoáng mát cùng vẻ đẹp sang, xịn dễ dàng với set áo sơ mi kết hợp cùng chân váy midi hai lớp. Với bản phối này, nàng có thể từ văn phòng làm việc bước thẳng ra hè phố cho buổi hẹn sau giờ làm hay vi vu trong những chuyến đi biển

ẢNH: DEMIQ

Mùa thu là mùa diện set đồng bộ

Sự tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng ghi điểm mặc đẹp, sang của set đồng bộ là điều mà hầu hết mọi quý cô đều đồng tình. Đặc trưng của kiểu trang phục này chính là việc nhà mốt đã phối sẵn các bộ trang phục và quý cô chỉ việc mặc vào, nếu thích có thể điểm thêm những chi tiết riêng thông qua kiểu giày, túi, phụ kiện hay trang sức.

Trang phục đồng bộ không chỉ là ý tưởng phù hợp cho các kỳ nghỉ mùa hè, các chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ hay cuối tuần mà còn là trang phục công sở, bản phối street wear, thời trang dự tiệc, sự kiện...

Đặc tính "nịnh dáng" của set phối sẵn nằm ở khả năng tạo nên chiều sâu thị giác. Các bộ trang phục được kết hợp linh hoạt theo tỷ lệ cơ thể phù hợp, nhờ đó mỗi quý cô đều được xóa tan cảm giác tự ti vì nhược điểm cơ thể, thỏa sức tận hưởng niềm vui mặc đẹp mỗi ngày.

- Ảnh 2.

Giải phóng mọi giới hạn trong phong cách, định nghĩa lại sự thanh lịch với tinh thần đương đại qua bản phối áo peplum xòe phóng khoáng hòa quyện cùng quần culottes ống rộng. Bản phối này tạo nên một tổng thể vừa bay bổng vừa cá tính, ôm trọn mọi chuyển động của người mặc

ẢNH: ONETONE

- Ảnh 3.

Chất vải gấm hoa xé độc đáo và tinh xảo, quyến rũ từ những họa tiết ẩn hiện trên trang phục. Trên mặt vải, các hoa văn họa tiết được xé rách theo cách có chủ đích tạo nên hiệu ứng xuyên thấu, tạo kết cấu đa chiều đầy mê hoặc cho chất liệu. Chất vải này mang lại cảm giác thoáng nhẹ, mềm mại mà vẫn làm toát lên khí chất thanh lịch

ẢNH: ONETONE

- Ảnh 4.

Bản phối tông màu xanh ô liu dịu mát với blazer ngắn tay và quần shorts năng động, để nàng "khuynh đảo" công sở mùa này

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

- Ảnh 5.

Sắc vàng bơ trong trẻo, tươi tắn như ánh nắng ban mai. Thiết kế khéo léo biến những món đồ cơ bản và quen thuộc trở nên mới mẻ qua những điểm nhấn thú vị như chi tiết cổ lá sen viền chỉ màu, họa tiết bông hoa hay hàng cúc độc đáo

ẢNH: TIT ELEGANT

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Các set đồ đồng bộ mang đến sự đồng điệu, sang chảnh và sành điệu một cách dễ dàng và tiện lợi. Quý cô có thể diện bản phối chân váy quần và áo sơ mi oversized họa tiết để đi dạo phố, hẹn hò hay đi nghỉ mát

ẢNH: DEMIQ

- Ảnh 8.

Chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại và thời thượng khi diện các set vest đồng bộ. Gam màu tím hoa cà trên mỗi món đồ được tinh chỉnh về đường cắt và phom dáng mang lại hình ảnh vừa cá tính vừa chuyên nghiệp cho nàng công sở

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 9.

Chất vải linen trở nên tươi mới, ấn tượng và đặc sắc hơn nhờ vào sự đồng điệu của những đường chỉ màu nổi bật tạo họa tiết độc bản. Với các gợi ý trang phục đồng bộ này, quý cô dễ dàng làm chủ phong cách mùa thu đẹp và sang

ẢNH: DEMIQ


