Mặc đẹp, sang dễ dàng với váy sơ mi

Váy sơ mi chưa bao giờ rời khỏi danh sách những chiếc váy liền được yêu thích nhất. Kiểu trang phục này thống lĩnh trên mọi lĩnh vực, mọi tủ đồ và mọi phong cách. Với một chiếc váy dài cổ sơ mi, nàng có thể biến hóa từ chỉn chu, trang nhã đến năng động, cá tính.

Thiết kế gợi nhắc tinh thần cổ điển, tối giản nhưng đậm chất sang chảnh. Chi tiết cúc bọc vải bản lớn, cổ phối màu trắng, tay ngắn và túi ngực cho thấy nét cá tính mạnh mẽ, hiện đại ẩn trong dáng vẻ thướt tha của trang phục ẢNH: WHITE PLAN

Quý cô hiện đại ưu tiên diện váy sơ mi trong mọi dịp

Không quá khó để nhận ra các thiết kế váy đầm sơ mi từng được hầu hết những quý cô nổi tiếng nhất chưng diện. Từ thảm đỏ sự kiện đến sàn diễn thời trang, từ công sở đến phong cách đường phố... mỗi bản phối lại toát lên tinh thần thời trang đặc trưng, mãn nhãn và cuốn hút.

Mùa này, nàng có thể chọn váy sơ mi màu be phối cổ trắng thanh lịch trẻ trung hay thiết kế kẻ sọc ấn tượng qua các gam màu xanh và tím nhạt. Các mẫu váy đơn sắc thêm phần ấn tượng khi được cài cắm chi tiết cúc khác màu, cổ trắng hoặc nhấn nhá thêm chút bay bổng qua chất liệu voan tơ...

Khi phối đồ cùng váy sơ mi, hãy ưu tiên các phụ kiện, giày và túi có gam màu đơn sắc, thiết kế tinh giản sẽ giúp các bản phối trở nên thanh lịch và nàng dễ dàng ghi điểm mặc đẹp, sang trong ánh mắt của mọi người.

Họa tiết ca rô được tái hiện trên hai gam màu tươi tắn là xanh và tím, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo . Váy midi phom dáng tối giản, đường cắt hiện đại ôm gọn cơ thể giúp mọi quý cô đều trở nên thanh lịch và duyên dáng. Đây chính là khởi nguồn của sự tự tin và phong thái hiện đại, trẻ trung

ẢNH: PREMIÈRE

Đầm liền gam màu xanh đen phối cúc đỏ, chi tiết cổ xám cùng cài áo hình trái tim mang nét tươi vui, rạng rỡ cho bản phối công sở thường ngày ẢNH: ORCHID

Có nhiều lựa chọn về màu sắc và họa tiết cho các thiết kế váy liền lấy cảm hứng chủ đạo từ chiếc áo sơ mi. Hai thiết kế có cùng họa tiết sọc ca rô nhưng sự khác biệt thấy rõ qua hiệu ứng thị giác, qua sự đậm nhạt của các sọc màu và cách kết hợp các phụ kiện và chi tiết điểm nhấn ẢNH: HERADG

Tối giản nhưng hiện đại và năng động khi nàng chọn đầm sơ mi để đi học, đi làm mỗi ngày ẢNH: MACI

Chi tiết nhỏ tạo nên hiệu ứng lớn - điều này được nhìn thấy ở các thiết kế thời trang dành cho mùa cuối năm. Trên các bản phối là cài áo thủ công, hoa 3D, khóa kéo hay hàng cúc bọc vải, cúc xà cừ, chi tiết vặn xoắn và ghim cài bằng kim loại mạ màu vàng, bạc... ẢNH: MACI

Hai chất liệu tương phản về mặt cảm nhận - xốp mềm bay bổng và đứng dáng chỉn chu là lựa chọn cho những không gian khác nhau. Sự ứng biến và sáng tạo đôi chút ở phần cổ áo, nẹp áo, tay vai hay eo... đều đáng để nhìn ngắm và ghi nhận ẢNH: ORCHID, HERADG



