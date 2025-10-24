  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc đẹp suốt mùa thu cùng trang phục vải linen, tơ voan

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/10/2025 10:00 GMT+7

Mùa thu, mùa thời tiết đẹp nhất năm đã đến và đây chính là lúc để nàng có thể nâng cấp tủ đồ cùng các thiết kế đa chất liệu, từ vải lụa đến voan tơ, vải linen... Trang phục mỏng nhẹ, mềm mại không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái mà còn thuận tiện để mặc xếp lớp layer tạo nên các bản phối thời trang sành điệu.

Mỗi chất liệu đều có những đặc trưng riêng biệt phù hợp với từng kiểu trang phục. Vải linen mềm nhẹ, đứng phom và thoáng khí trong khi chất vải lụa mượt mà, bóng bẩy sang trọng...

- Ảnh 1.

Một chiếc đầm dài dáng suông tông màu xanh nhạt giúp nàng tỏa sáng viber dịu dàng và lãng mạn. Thiết kế có thể phối thêm khăn choàng, áo khoác mỏng, túi cói, giày bệt hay thắt lưng bản nhỏ để làm duyên cho vòng eo

ẢNH: TOUCH DRESS

Chất liệu linen

Ngày càng nhiều cô gái ưu tiên diện trang phục linen vì những đặc tính tự nhiên tốt lành cho sức khỏe. Vải linen được làm từ sợi cây lanh, mang đến cảm giác thoáng khí và mát mẻ trong mùa xuân hè và ấm áp cho mùa thu đông. Áo, váy linen có tỷ lệ sợi lanh cao càng mặc càng mềm, càng đẹp và khiến nàng yêu thích hơn. Quý cô có thể lựa chọn sự đa dạng, từ váy liền, đầm midi đến những món đồ đơn lẻ có thể kết hợp cùng nhau hoặc phối cùng quần jeans, chân váy dáng dài...

- Ảnh 2.

Áo cổ yếm thoáng mát và phóng khoáng phối quần linen ống rộng mang đến cho nàng diện mạo thư thái tràn đầy tự tin

ẢNH: ONME

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Diện trang phục vải linen, quý cô tự tin tỏa sáng suốt mùa thu và chẳng cần bận tâm quá nhiều về hình thức. Dải màu sắc hài hòa và tự nhiên của linen khá phổ biến, chúng luôn có thể kết hợp ngẫu hứng cùng nhau

ẢNH: TOUCH DRESS

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Sắc xanh của voan tơ và sắc xanh của linen có sự khác biệt rõ rệt dưới ánh nắng, cả về độ phản chiếu ánh sáng, độ bay và cảm giác thoáng nhẹ, thướt tha

ẢNH: HERADG, TOUCH DRESS

Vải lụa sang trọng, óng ả trong từng nếp gấp

Đứng đầu trong số các chất liệu sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế chính là vải lụa. Vải lụa satin tổng hợp được sử dụng phổ biến hơn do giá thành vừa vặn với ngân sách của đa số quý cô, vừa sở hữu những đặc tính nổi bật - bề mặt láng mượt, óng ả và mềm rũ. Slip dress vải lụa, chân váy lụa, đầm tiệc cổ yếm từ lụa satin... mang đến diện mạo sang chảnh, quyền quý khó có thể nhầm lẫn.

- Ảnh 7.

Tủ đồ công sở có thể được nàng làm mới bằng các bản phối đồng bộ từ vải lụa satin. Sắc đỏ tươi nồng nàn, ấm áp và rực rỡ hay những gam màu dịu dàng hơn như hồng cánh sen, tím pastel, xanh blue nhạt... cho nàng diện mạo mới mẻ mỗi ngày

ẢNH: HERADG

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Vẻ óng ả nổi bật của chất lụa satin giúp nâng tầm diện mạo quý cô trong những thiết kế dự tiệc sang trọng và tinh giản. Thiết kế cổ yếm khéo léo sử dụng màu sắc tươi sáng, đường cắt "ngọt" tôn đường cong đi cùng chi tiết hoa 3D ấn tượng

ẢNH: MAVEN

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Các chất liệu mềm mát như vải kate, tơ voan, cotton ren... là lựa chọn lý tưởng cho trang phục hằng ngày đa năng - diện đi làm đi chơi đều phù hợp và thoáng mát

ẢNH: MAVEN

Từ tơ voan đến các chất liệu mềm rũ, thoáng khí như kate, cotton ren

Váy áo từ vải tơ voan vẫn hữu dụng trong mùa thu. Các thiết kế này nhẹ mát và là lựa chọn hoàn hảo để phối xếp lớp cùng cardigan, áo gile len, áo khoác dáng ngắn từ kaki, tweed... hoặc ngay cả diện cùng áo khoác dáng dài và giày bốt cổ cao.

- Ảnh 12.

Màu xanh cốm non mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái được phối cùng gam màu beige và nâu camel tạo nên bản phối hoàn hảo cho nàng diện vào mùa thu

ẢNH: HERADG

