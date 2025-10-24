Mặc đẹp suốt mùa thu cùng trang phục vải linen, tơ voan

Mỗi chất liệu đều có những đặc trưng riêng biệt phù hợp với từng kiểu trang phục. Vải linen mềm nhẹ, đứng phom và thoáng khí trong khi chất vải lụa mượt mà, bóng bẩy sang trọng...

Một chiếc đầm dài dáng suông tông màu xanh nhạt giúp nàng tỏa sáng viber dịu dàng và lãng mạn. Thiết kế có thể phối thêm khăn choàng, áo khoác mỏng, túi cói, giày bệt hay thắt lưng bản nhỏ để làm duyên cho vòng eo ẢNH: TOUCH DRESS

Chất liệu linen

Ngày càng nhiều cô gái ưu tiên diện trang phục linen vì những đặc tính tự nhiên tốt lành cho sức khỏe. Vải linen được làm từ sợi cây lanh, mang đến cảm giác thoáng khí và mát mẻ trong mùa xuân hè và ấm áp cho mùa thu đông. Áo, váy linen có tỷ lệ sợi lanh cao càng mặc càng mềm, càng đẹp và khiến nàng yêu thích hơn. Quý cô có thể lựa chọn sự đa dạng, từ váy liền, đầm midi đến những món đồ đơn lẻ có thể kết hợp cùng nhau hoặc phối cùng quần jeans, chân váy dáng dài...

Áo cổ yếm thoáng mát và phóng khoáng phối quần linen ống rộng mang đến cho nàng diện mạo thư thái tràn đầy tự tin ẢNH: ONME

Diện trang phục vải linen, quý cô tự tin tỏa sáng suốt mùa thu và chẳng cần bận tâm quá nhiều về hình thức. Dải màu sắc hài hòa và tự nhiên của linen khá phổ biến, chúng luôn có thể kết hợp ngẫu hứng cùng nhau ẢNH: TOUCH DRESS

Sắc xanh của voan tơ và sắc xanh của linen có sự khác biệt rõ rệt dưới ánh nắng, cả về độ phản chiếu ánh sáng, độ bay và cảm giác thoáng nhẹ, thướt tha ẢNH: HERADG, TOUCH DRESS

Vải lụa sang trọng, óng ả trong từng nếp gấp

Đứng đầu trong số các chất liệu sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế chính là vải lụa. Vải lụa satin tổng hợp được sử dụng phổ biến hơn do giá thành vừa vặn với ngân sách của đa số quý cô, vừa sở hữu những đặc tính nổi bật - bề mặt láng mượt, óng ả và mềm rũ. Slip dress vải lụa, chân váy lụa, đầm tiệc cổ yếm từ lụa satin... mang đến diện mạo sang chảnh, quyền quý khó có thể nhầm lẫn.

Tủ đồ công sở có thể được nàng làm mới bằng các bản phối đồng bộ từ vải lụa satin. Sắc đỏ tươi nồng nàn, ấm áp và rực rỡ hay những gam màu dịu dàng hơn như hồng cánh sen, tím pastel, xanh blue nhạt... cho nàng diện mạo mới mẻ mỗi ngày ẢNH: HERADG

Vẻ óng ả nổi bật của chất lụa satin giúp nâng tầm diện mạo quý cô trong những thiết kế dự tiệc sang trọng và tinh giản. Thiết kế cổ yếm khéo léo sử dụng màu sắc tươi sáng, đường cắt "ngọt" tôn đường cong đi cùng chi tiết hoa 3D ấn tượng ẢNH: MAVEN

Các chất liệu mềm mát như vải kate, tơ voan, cotton ren... là lựa chọn lý tưởng cho trang phục hằng ngày đa năng - diện đi làm đi chơi đều phù hợp và thoáng mát ẢNH: MAVEN

Từ tơ voan đến các chất liệu mềm rũ, thoáng khí như kate, cotton ren

Váy áo từ vải tơ voan vẫn hữu dụng trong mùa thu. Các thiết kế này nhẹ mát và là lựa chọn hoàn hảo để phối xếp lớp cùng cardigan, áo gile len, áo khoác dáng ngắn từ kaki, tweed... hoặc ngay cả diện cùng áo khoác dáng dài và giày bốt cổ cao.