Thời trang 24/7

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/09/2025 12:00 GMT+7

Váy sơ mi, đầm cổ sen và những thiết kế váy dài có cổ bẻ là lựa chọn hàng đầu cho quý cô mặc đẹp và có phong cách riêng. Sự tiện dụng và linh hoạt của trang phục giúp tối ưu hóa khả năng ứng dụng của tủ đồ, qua đó giúp nàng tiết kiệm ngân sách mua sắm.

Váy sơ mi, váy cổ sen, đầm cổ trụ dáng dài nằm trong số những chiếc váy midi đẹp nhất mùa thu mà nàng không thể bỏ qua. Các thiết kế sử dụng linh hoạt dây kéo, chi tiết nhún eo, hàng cúc bọc vải hay dây nơ buộc eo... để làm điểm nhấn cho nàng thêm phần xinh xắn và ưa nhìn.

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 1.

Thiết kế tông hồng nhạt gây ấn tượng với phần cổ bẻ linh hoạt, dây kéo dài từ chân váy kéo lên đến phần thân trên, 4 nắp túi tạo điểm nhấn và chi tiết nhút rút thắt nơ tôn eo đầy nữ tính

ẢNH: LAMIANN

Quý cô thanh lịch không thể thiếu váy sơ mi, đầm cổ sen

Dù là mùa thu hay mùa đông, mùa xuân hay mùa hè thì những thiết kế cổ điển như váy sơ mi chữ A, đầm cổ sen dáng dài vẫn luôn được ưa thích. Ngoài những kiểu cổ áo lịch sự và đáng yêu như cổ sơ mi, cổ sen thì còn có cổ danton, cổ thủy thủ, cổ trụ... góp phần không nhỏ trong việc làm mới cho thiết kế váy dài.

Không chỉ kết hợp những yếu tố cổ điển và thời thượng nhất trong một thiết kế, nhiều trang phục còn được chăm chút những chi tiết nhỏ nhằm tạo ra điểm khác biệt. Một đường viền khác màu trên cổ áo, đường họa tiết zig zag, phối màu tương đồng/tương phản cho cổ áo và toàn bộ trang phục...

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 2.
Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 3.

Từ gam màu đơn sắc đến các họa tiết trứ danh - họa tiết kẻ sọc, sọc ô vuông gingham, họa tiết hoa nhí... những chiếc váy sơ mi, váy dài cổ sen, cổ thủy thủ mang đến diện mạo mới tinh tươm cho nàng trong mùa thu

ẢNH: GERME

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 4.
Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 5.

Thử khoác lên mình kiểu đầm chữ A dáng cổ trụ với mỗi thiết kế được gửi gắm chi tiết thủ công tinh tế - họa tiết đan móc trên bờ vai, chi tiết drapping trên thân trước, tùng váy rã nhún đi cùng thắt lưng đồng điệu

ẢNH: LAMIANN

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 6.

Vẻ đẹp tối giản, tinh gọn từ các thiết kế sơ mi tông màu beige luôn có đủ sức hút với các tín đồ thời trang yêu thích vẻ đẹp thanh lịch cổ điển

ẢNH: YAME

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 7.

Từ họa tiết hoa nhí in trên nền vải cotton xanh đến chi tiết xếp ly thân trước, tay ngắn và cổ sen viền sắc xanh thẫm đều góp phần tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, lãng mạn và chỉn chu cho nàng

ẢNH: RUE DES CHATS

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 8.
Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 9.

Từ kiểu cổ áo lá sen, cổ danton vốn chỉ thấy trên áo blazer hay pyjama... nay được kết hợp trên váy midi, mang lại hình ảnh trang nhã, chỉn chu đặc trưng

ẢNH: RUE DES CHATS

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch- Ảnh 10.

Váy chữ A phối cổ nhọn màu trắng phá cách tạo nên ấn tượng khó quên dù chỉ nhìn thoáng qua. Không chỉ có chi tiết phối cổ, thiết kế còn khéo sử dụng phần tay bí phồng để tạo nên vẻ cân bằng cho thiết kế chiết eo, dựng phom hoàn hảo

ẢNH: RUZA


váy sơ mi cổ sơ mi cổ sen đầm liền cổ sơ mi Váy dài áo blazer cổ điển

