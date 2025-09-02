Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Váy sơ mi, váy cổ sen, đầm cổ trụ dáng dài nằm trong số những chiếc váy midi đẹp nhất mùa thu mà nàng không thể bỏ qua. Các thiết kế sử dụng linh hoạt dây kéo, chi tiết nhún eo, hàng cúc bọc vải hay dây nơ buộc eo... để làm điểm nhấn cho nàng thêm phần xinh xắn và ưa nhìn.
Quý cô thanh lịch không thể thiếu váy sơ mi, đầm cổ sen
Dù là mùa thu hay mùa đông, mùa xuân hay mùa hè thì những thiết kế cổ điển như váy sơ mi chữ A, đầm cổ sen dáng dài vẫn luôn được ưa thích. Ngoài những kiểu cổ áo lịch sự và đáng yêu như cổ sơ mi, cổ sen thì còn có cổ danton, cổ thủy thủ, cổ trụ... góp phần không nhỏ trong việc làm mới cho thiết kế váy dài.
Không chỉ kết hợp những yếu tố cổ điển và thời thượng nhất trong một thiết kế, nhiều trang phục còn được chăm chút những chi tiết nhỏ nhằm tạo ra điểm khác biệt. Một đường viền khác màu trên cổ áo, đường họa tiết zig zag, phối màu tương đồng/tương phản cho cổ áo và toàn bộ trang phục...
Từ gam màu đơn sắc đến các họa tiết trứ danh - họa tiết kẻ sọc, sọc ô vuông gingham, họa tiết hoa nhí... những chiếc váy sơ mi, váy dài cổ sen, cổ thủy thủ mang đến diện mạo mới tinh tươm cho nàng trong mùa thu
ẢNH: GERME
Thử khoác lên mình kiểu đầm chữ A dáng cổ trụ với mỗi thiết kế được gửi gắm chi tiết thủ công tinh tế - họa tiết đan móc trên bờ vai, chi tiết drapping trên thân trước, tùng váy rã nhún đi cùng thắt lưng đồng điệu
ẢNH: LAMIANN
Từ kiểu cổ áo lá sen, cổ danton vốn chỉ thấy trên áo blazer hay pyjama... nay được kết hợp trên váy midi, mang lại hình ảnh trang nhã, chỉn chu đặc trưng
ẢNH: RUE DES CHATS