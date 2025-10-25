  • An Giang
Mặc đơn giản mà vẫn sang - bí quyết nằm ở chiếc áo sơ mi

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
25/10/2025 10:00 GMT+7

Áo sơ mi chưa bao giờ lỗi mốt. Từ những buổi làm việc chỉn chu đến những cuộc dạo phố ngẫu hứng, áo sơ mi luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và tự tin. Tuy nhiên bí quyết nằm ở việc mặc sao cho chuẩn?

Với chất liệu nhẹ nhàng, phom dáng linh hoạt và màu sắc đa dạng, áo sơ mi không chỉ mang lại vẻ ngoài gọn gàng mà còn giúp người mặc thể hiện rõ cá tính riêng, tô điểm cho tủ đồ thêm phong phú.

Nàng chọn chiếc áo sơ mi trong sắc tím trầm, vừa ngọt ngào vừa có chút kiêu kỳ. Dải nơ cổ rủ nhẹ như một cánh hoa đang khẽ nghiêng trong gió, kết hợp chân váy đen tinh giản tạo nên vẻ đẹp thanh lịch

ẢNH: EVA DE EVA

Một ngày mới chốn công sở bắt đầu cùng những lựa chọn đơn giản mà tinh tế. Sơ mi be với chi tiết nơ vạt chéo nơi cổ áo mang đến nét nữ tính, phối với chân váy dài dáng suông để tạo nên tổng thể chuyên nghiệp mà không gò bó

ẢNH: EVA DE EVA

Mang đến một set đồ trẻ trung hơn với áo sơ mi kẻ phối quần jeans dáng lửng. Vừa dễ mặc lại "hack dáng" kéo dài đôi chân siêu đỉnh. Phong cách basic nhưng vẫn giữ được nét năng động, xinh tươi

ẢNH: ORCHID

Tựa như lời thủ thỉ ngọt ngào, chiếc áo sơ mi màu hồng nổi bật cùng họa tiết hoa rực rỡ ôm lấy nét duyên dáng và nữ tính của nàng. Khi kết hợp cùng chân váy midi đen, vẻ đẹp ấy lại càng cuốn hút

ẢNH: EVA DE EVA

Bản phối vừa có điểm nhấn, vừa có sự nhã nhặn để đồng hành cùng nàng trong suốt một ngày dài công sở

ẢNH: EVA DE EVA

Thanh lịch mà không cứng nhắc, nữ tính mà vẫn cuốn hút, hình ảnh nàng thơ công sở hiện lên như một tuyên ngôn phong cách đầy tinh tế với thiết kế áo sơ mi họa tiết trừu tượng

ẢNH: EVA DE EVA

Áo sơ mi xanh pastel chất liệu lụa mềm mại cùng chân váy đuôi cá dáng dài thanh thoát mang đến hình ảnh quý cô hiện đại, tinh tế. Đủ mềm mại để giữ sự nữ tính, đủ sắc sảo để toát lên thần thái chuyên nghiệp

ẢNH: ORCHID

Một bản phối không phô trương nhưng đủ sức khẳng định phong thái nhã nhặn, chuyên nghiệp và duyên dáng. Áo sơ mi màu champagne giúp quý cô khắc họa hình ảnh sang trọng nhưng vẫn vô cùng trẻ trung

ẢNH: ORCHID

xu hướng thời trang thay đổi đến đâu, áo sơ mi vẫn luôn là biểu tượng của sự thanh lịch. Chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và cách phối phù hợp, bạn có thể khiến chiếc áo tưởng chừng đơn giản trở thành điểm nhấn tinh tế.

