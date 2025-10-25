Mặc đơn giản mà vẫn sang - bí quyết nằm ở chiếc áo sơ mi

Áo sơ mi chưa bao giờ lỗi mốt. Từ những buổi làm việc chỉn chu đến những cuộc dạo phố ngẫu hứng, áo sơ mi luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và tự tin. Tuy nhiên bí quyết nằm ở việc mặc sao cho chuẩn?
Chia sẻ bài viết
Với chất liệu nhẹ nhàng, phom dáng linh hoạt và màu sắc đa dạng, áo sơ mi không chỉ mang lại vẻ ngoài gọn gàng mà còn giúp người mặc thể hiện rõ cá tính riêng, tô điểm cho tủ đồ thêm phong phú.
Dù xu hướng thời trang thay đổi đến đâu, áo sơ mi vẫn luôn là biểu tượng của sự thanh lịch. Chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và cách phối phù hợp, bạn có thể khiến chiếc áo tưởng chừng đơn giản trở thành điểm nhấn tinh tế.