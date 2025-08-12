  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'?

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/08/2025 12:00 GMT+7

Giày trắng luôn là món đồ cơ bản trong tủ đồ. Linh hoạt và dễ phối, nhưng chính sự an toàn ấy lại khiến trang phục trở nên nhàm chán. Vậy làm sao để giày trắng vẫn giữ được nét thanh lịch nhưng lại thêm phần cá tính?

Dù bạn chọn pastel dịu dàng hay gam màu đối lập mạnh mẽ, giày trắng vẫn luôn là "mảnh ghép" linh hoạt giúp định hình phong cách.

Giày trắng phối màu đối lập, sự tương phản trở thành điểm nhấn

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 1.

Nếu pastel mang lại sự nhẹ nhàng thì gam màu đối lập lại khiến giày trắng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết

ẢNH: @I.CIIN

Những tông trầm như đen, nâu sô cô la hoặc những sắc rực rỡ như đỏ tươi chính là “phông nền” hoàn hảo để đôi giày trắng bừng sáng. Sự tương phản này không chỉ giúp bản phối trông ấn tượng hơn mà còn tạo hiệu ứng thị giác kéo ánh nhìn xuống đôi chân, làm tăng tính thời trang của tổng thể.

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 2.

Chi Pu chọn đôi sneakers trắng với thiết kế năng động, kết hợp cùng áo sweater phối màu đen - vàng - xanh navy và họa tiết bắt mắt

ẢNH: @CHIPUPU

Chính sự tương phản rõ nét này đã tạo nên điểm hút thị giác mạnh mẽ, mang lại cảm giác trẻ trung và nổi bật cho trang phục.

Sneakers trắng cùng quần jeans ống rộng

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 3.

Sneakers trắng và jeans ống rộng gần như là một “bộ đôi quyền lực” mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng từng thử qua

ẢNH: @HONGSUZU

Sự kết hợp này tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn giữ được độ chỉn chu, đặc biệt phù hợp cho những ngày muốn ăn vận thoải mái mà vẫn trông thời thượng.

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 4.

Đỗ Thị Hà khéo léo phối sneakers trắng với quần jeans ống rộng, áo thun ôm sát và cardigan đen mỏng

ẢNH: @DOHA.HHVN

Sự kết hợp giữa nét năng động và chút thanh lịch này giúp set đồ vừa hợp xu hướng vừa đủ phá cách để giày trắng không còn đơn điệu.

Trắng toàn diện nhưng vẫn cuốn hút nhờ chất liệu và phom dáng tinh tế

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 5.

All white luôn mang đến cảm giác thanh lịch và “sạch sẽ” tuyệt đối, nhưng nếu không khéo léo, công thức này rất dễ trở nên nhạt nhòa

ẢNH: @CHIPUPU

Mấu chốt để tạo nên sức hút nằm ở việc biến tấu chất liệu và lựa chọn phom dáng. Chi Pu đã khéo léo làm set đồ trở nên nổi bật hơn nhờ đôi giày trắng cá tính. Kết hợp cùng váy sơ mi trắng và cà vạt đen tạo điểm nhấn, đôi giày không chỉ hòa hợp với tông màu tổng thể mà còn mang đến nét trẻ trung.

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 6.

Vẻ đẹp cá tính với áo không tay phối cùng quần ống rộng và giày sneaker trắng là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Tăng thêm nét cao bồi với một chiếc mũ rộng vành cùng chiếc túi da cùng tôn cá tính

ẢNH: @CHIE8Z

Giày trắng phối trang phục màu pastel, nhẹ nhàng và thời thượng 

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 7.

Trang phục sắc pastel và giày trắng là bộ đôi hoàn hảo cho những ai yêu phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại

ẢNH: @DOHA.HHVN

Đỗ Thị Hà diện bộ trang phục màu xanh pastel nhẹ nhàng, tạo cảm giác nữ tính nhưng vẫn hiện đại. Đặc biệt, giày trắng không chỉ giúp hoàn thiện vẻ ngoài năng động mà còn làm bật lên sự thanh thoát cho tổng thể trang phục.

Mặc gì với giày trắng để không 'đơn điệu quá mức'? - Ảnh 8.

Một chiếc áo khoác sắc vàng pastel nhẹ nhàng bên ngoài, kết hợp cùng đôi giày trắng năng động cũng làm tổng thể thêm nhẹ nhàng và nữ tính

ẢNH: @NGOCCHANGNGUYEN


