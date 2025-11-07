  • An Giang
Thời trang 24/7

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
07/11/2025 18:00 GMT+7

Các màu sắc như nâu đất ấm, áo khoác dáng suông, chân váy midi hay layering tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại và cũng mang đến sự hòa quyện giữa nhịp thở tự nhiên và tuyên ngôn cá tính đang dẫn đầu mùa mốt mới.

Các sàn diễn quốc tế từ Paris, Milan đến Seoul, Tokyo và cả các thương hiệu Việt - trong mùa mới, đồng loạt giới thiệu các thiết kế mang bản chất tự nhiên, gần gũi cả về chất liệu lẫn kiểu dáng và màu sắc. Một sự dịch chuyển rất rõ rệt về xu hướng thẩm mỹ thể hiện trên các bảng màu, họa tiết và phom dáng. Tất cả không còn chỉ là yếu tố trang trí, mà trở thành ngôn ngữ thể hiện tinh thần sống và phong cách cá nhân.

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 1.

Những chiếc áo cape của Giorgio Armani 2026 nhẹ nhàng, tinh tế và có tính ứng dụng cao, chúng chính là đại diện điển hình cho xu hướng và khiến lựa chọn của các nàng hoàn hảo đồng thời vẫn rất nổi bật

ẢNH: GIORGIO ARMANI

Màu sắc và phom dáng - sự thăng hoa của tự nhiên và cảm xúc 

Thay thế cho những gam neon rực rỡ hay sắc pastel ảo mộng của các mùa trước, năm nay tông màu đất mocha, nâu hổ phách, cam đất, vàng đất, đỏ đất sét, trắng kem, trắng ngà, xám khói hay đen than, navy trầm… đang chiếm lĩnh bảng màu xu hướng. Đây là những sắc độ mang hơi thở tự nhiên, gợi cảm giác cân bằng và sang trọng tĩnh tại. Chúng phản ánh xu hướng "quiet luxury" - sang trọng trong sự giản dị, tôn vinh vẻ đẹp bền vững hơn là phô trương. Ở một thái cực khác, sắc bạc thiếc ánh kim hay xanh dương thẳm lại được sử dụng như điểm nhấn hiện đại, thể hiện tinh thần công nghệ và thời trang vị lai.

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 2.
Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 3.

Phom dáng phóng khoáng, mềm rủ khẳng định sự thoải mái và tự do - yếu tố cốt lõi của thời trang hiện đại. Bên cạnh đó các gam màu như xám khói, navy đậm tạo nên sự thanh lịch, bí ẩn và đồng bộ về mặt thị giác

ẢNH: GIORGIO ARMANI

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 4.

Chất liệu voan mỏng, lụa mỏng mềm mại như sheer, chiffon... có độ rủ cao, mềm mại. Trong phom dáng rộng, kiểu chất liệu này giúp thiết kế không bị nặng nề mà vẫn giữ được sự bay bổng, lãng mạn, thêm chi tiết oversized và mẹo phối theo lớp, các tín đồ có vẻ ngoài phóng khoáng, tự do và thoải mái

ẢNH: GIORGIO ARMANI

Họa tiết và phom dáng - sự trở lại của nghệ thuật phóng đại 

Nếu màu sắc điềm tĩnh là nền, thì họa tiết in lớn (oversized print) chính là tuyên ngôn thị giác. Các nhà mốt như Marni, Dries Van Noten hay Louis Vuitton và đặc biệt là các nhà mốt châu Á tái hiện những bức tranh trừu tượng, hoa văn phóng khoáng trên nền chất liệu dày dặn như len, dạ hay nhung ép. 

Họa tiết động vật, kẻ sọc cách điệu và mô típ hình học xuất hiện với kích thước lớn, tạo nên sức sống mạnh mẽ. Trong khi đó, các thương hiệu Việt Nam và châu Á lại khéo léo lồng ghép họa tiết truyền thống vào phom dáng hiện đại, tạo nên điểm giao thoa giữa văn hóa và thời trang đương đại.

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 5.
Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 6.
Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 7.

Iwan Tirta Batik - đại diện tiêu biểu của các nhà mốt châu Á mang đến những họa tiết bản lớn đầy phóng khoáng, tôn vinh tinh thần sáng tạo, phá bỏ khuôn khổ truyền thống và thể hiện trọn vẹn cá tính riêng của người mặc

ẢNH: IWAN TIRTA BATIK

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 8.

Những chiếc áo cape tinh tế và các kiểu layering duyên dáng giúp người mặc như "chơi đùa" với chất liệu, hình khối và ánh sáng, tạo nên chiều sâu cho phong cách cá nhân

ẢNH: WHITE ANT

Trong những phom dáng tự do, thoải mái nhưng vẫn giữ được cấu trúc, các kiểu áo khoác oversized, váy suông dài, pants suit vai rộng, hay áo cape đều xuất hiện dày đặc, phản ánh tinh thần "effortless chic" - thanh lịch mà không gò bó. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu ứng dụng kỹ thuật cắt may bất đối xứng, tạo độ chuyển động linh hoạt và mang tính nghệ thuật cao.

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông - Ảnh 9.

Thời trang 2025 được các chuyên gia đánh giá như sự kết hợp giữa thiên nhiên và cái tôi - nơi cảm hứng organic hòa quyện cùng khát vọng thể hiện bản sắc

ẢNH: WHITE ANT


