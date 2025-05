Mẫu nhí 10 tuổi mang văn hóa Việt lên sàn diễn quốc tế

Giữa không gian sôi động của cuộc thi Infinite Supermodel 2025 tại Hàng Châu (Trung Quốc) - một trong những cái nôi của thời trang châu Á, đại diện Việt Nam - mẫu nhí Nguyễn Ngọc An Nhi đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc vượt qua hơn 700 thí sinh để giành ba danh hiệu quan trọng: Quán quân toàn quốc, Quán quân bảng Model Kid và Quán quân bình chọn khán giả yêu thích.

Các thiết kế mang văn hóa Việt từ họa tiết trang phục đến phụ kiện được An Nhi trình diễn trên sân khấu ẢNH: NVCC

Khoác lên mình thiết kế từ thương hiệu Eunoia by AN, An Nhi đã mang đến phần trình diễn thuyết phục với phong thái tự tin, kỹ thuật catwalk chắc chắn và biểu cảm sân khấu giàu cảm xúc. Cô bé trở thành tâm điểm tại đấu trường quốc tế, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ ban giám khảo và khán giả quốc tế.

Model nhí thể hiện rõ tinh thần và sứ mệnh mà mình mang theo trong mỗi lần bước trên sàn diễn thế giới ẢNH: NVCC

An Nhi từng góp mặt tại các sàn diễn lớn như Shenzhen Fashion Week SS24, Shanghai Fashion Week AW24 và China Fashion Week SS25 tại Bắc Kinh. Với 2 năm kinh nghiệm trình diễn thời trang chuyên nghiệp, cô bé đã chứng minh sự bền bỉ và bản lĩnh của một người mẫu nhí theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc ẢNH: NVCC

An Nhi góp phần lan tỏa giá trị văn hóa thông qua những thiết kế lấy cảm hứng mang đậm bản sắc văn hóa Việt ẢNH: NVCC

Không chỉ tỏa sáng bởi tài năng, An Nhi còn gây ấn tượng bởi tinh thần học hỏi không ngừng ẢNH: NVCC

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, An Nhi không chỉ là người mẫu, mà còn là một "gương mặt đại diện" cho thời trang Việt Nam trên sân khấu quốc tế ẢNH: NVCC

An Nhi hiện là người mẫu nhí thuộc Eunoia Management Kids (EMK) - đơn vị chuyên đào tạo, quản lý mẫu nhí tại Việt Nam, trực thuộc hệ sinh thái sáng tạo Eunoia. Chính sự đồng hành của cha mẹ cùng sự tận tâm từ đội ngũ huấn luyện và sự định hướng chiến lược đã giúp An Nhi có bước đi vững chắc trong từng chặng hành trình.