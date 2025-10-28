  • An Giang
Thời trang 24/7

Mẫu quần đẹp nhất mùa với gam màu nâu hiện đại và sang trọng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/10/2025 16:00 GMT+7

Quần tây màu nâu, quần kaki hay denim mang sắc nâu đất, nâu sô cô la mang lại vẻ ngoài tươi mới và sang trọng. Ý tưởng diện mẫu quần đẹp nhất mùa này đến cùng các item mang sắc đỏ nổi bật, gam màu xám, đen và sắc xanh da trời nhẹ nhàng.

Có ý kiến cho rằng quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025 vì sự xuất hiện dày đặc của item này trên đường phố, trong các bộ sưu tập mới. Không thể phủ nhận vẻ đẹp sang trọng và hiện đại của thiết kế quần dài này, đặc biệt khi chúng được diện bởi những cô nàng sành mặc.

- Ảnh 1.

Bản phối giúp nâng tầm phong cách quý cô với sự kết hợp giản dị của phong cách may đo và sự thoải mái. Quần tây màu nâu quế sắc sảo kết hợp áo dệt kim màu nâu sô cô la, thắt eo cao bằng dây đai làm từ chất liệu cotton twill mềm mại

ẢNH: AIMER

Quần tây màu nâu, quần denim nâu sô cô la ấn tượng

Khác với quần đen, hay quần jeans xanh, các thiết kế quần ống rộng, quần ống đứng, quần tây phủ sắc nâu trầm mang đến cảm nhận khác biệt, rõ nét từ chính sắc độ màu sắc. Không chỉ là một gam màu trung tính nổi bật, ấm áp và mang đến cảm giác hài hòa, kiểu quần này còn hoàn hảo khi diện cùng những gam màu trendy như màu đỏ tía, màu xanh dương...

- Ảnh 2.

Quần tây màu nâu được tín đồ thời trang phối cùng áo len cổ tròn đỏ và sandals hở ngón để tạo nên diện mạo nổi bật, trang nhã nhưng đầy ắp sự cuốn hút và quyến rũ

ẢNH: JEANETTE

- Ảnh 3.

Quần denim màu nâu, quần kaki nâu đất kết hợp cùng áo dệt kim, áo thun ôm body chính là lựa chọn hàng đầu cho street style mùa lạnh

ẢNH: KASIA

- Ảnh 4.

Sắc nâu trầm tĩnh, ấm áp và dễ nhận ra được kết hợp cho cả quần và giày boots giúp quý cô trở nên sành điệu và cá tính hơn khi xuống phố mùa này

ẢNH: VIKY RADER

- Ảnh 5.

Hai gam màu nâu được sử dụng trong một outfit để làm nổi bật lẫn nhau. Quần tây ống rộng màu nâu quế sáng óng ả mix áo dệt kim nâu đất kết hợp vòng cổ thả dài và túi màu xanh xám có khóa vàng tiệp màu trang sức

ẢNH: @DAVIKAH

- Ảnh 6.

Mang thêm vào bản phối sắc thái tươi sáng, mạnh mẽ và hiện đại khi kết hợp cặp đôi nâu hạt dẻ và xanh dương. Bản phối gây ấn tượng với thiết kế ống quần siêu rộng, chi tiết sọc kẻ ngang màu nâu nổi bật trên nền xanh, dây lưng da màu nâu bò đồng điệu với tinh thần chủ đạo của outfit

ẢNH: @VIANA.LEEEE

- Ảnh 7.

Quần ống rộng màu nâu đất có phom dáng cứng cáp tôn eo thon và phần hông đùi được mix cùng blouse họa tiết mềm mại giàu nữ tính. Bản phối là sự kết hợp của những yếu tố tương phản giữa mềm rũ và cứng cáp, giữa gam màu nâu ấm nóng và các gam màu cam, xanh pastel hòa quyện dịu dàng

ẢNH: MICHAA

- Ảnh 8.

Quần tây ống loe màu nâu kẻ sọc đỏ gợi nhắc phong cách cổ điển, hoàn hảo diện cùng áo sơ mi trắng và blazer da lộn màu nâu cam tươi sáng

ẢNH: VIKY RADER


