Mẫu quần đẹp nhất mùa với gam màu nâu hiện đại và sang trọng

Quần tây màu nâu, quần kaki hay denim mang sắc nâu đất, nâu sô cô la mang lại vẻ ngoài tươi mới và sang trọng. Ý tưởng diện mẫu quần đẹp nhất mùa này đến cùng các item mang sắc đỏ nổi bật, gam màu xám, đen và sắc xanh da trời nhẹ nhàng.
Có ý kiến cho rằng quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025 vì sự xuất hiện dày đặc của item này trên đường phố, trong các bộ sưu tập mới. Không thể phủ nhận vẻ đẹp sang trọng và hiện đại của thiết kế quần dài này, đặc biệt khi chúng được diện bởi những cô nàng sành mặc.
Quần tây màu nâu, quần denim nâu sô cô la ấn tượng
Khác với quần đen, hay quần jeans xanh, các thiết kế quần ống rộng, quần ống đứng, quần tây phủ sắc nâu trầm mang đến cảm nhận khác biệt, rõ nét từ chính sắc độ màu sắc. Không chỉ là một gam màu trung tính nổi bật, ấm áp và mang đến cảm giác hài hòa, kiểu quần này còn hoàn hảo khi diện cùng những gam màu trendy như màu đỏ tía, màu xanh dương...