Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại

Đến hẹn lại lên khi mùa thu về, trang phục mang tông màu nâu quay trở lại với tần suất dày đặc và đậm nét cá tính. Áo sơ mi màu xanh mint, xanh dương, túi xách màu nâu cam, khăn lụa trắng hay gam màu beige dịu dàng kết hợp hoàn hảo với các sắc thái khác nhau của màu nâu.
Gam màu xanh dương tươi sáng hoàn hảo khi diện cùng nâu beige, nâu caramel. Nàng có thể chọn áo sơ mi và chân váy dáng A nhẹ nhàng, phóng khoáng hoặc chọn bản phối có thêm áo cardigan cùng tông váy với điểm nhấn là dây lưng da màu đen để trở nên thanh lịch hoàn hảo hơn
ẢNH: LA STUDIOS
Diện set suit màu nâu caramel giúp quý cô có diện mạo sang trọng, thanh lịch và tối giản ở các không gian trang trọng. Chi tiết khăn lụa mềm điểm thêm cho bản phối dáng vẻ mềm mại, giàu nữ tính tạo ấn tượng khó quên
ẢNH: SEYCHAS
Xóa tan định kiến trang phục màu nâu sẽ khiến nàng già trước tuổi, những bản phối với trang phục tông nâu cho thấy góc nhìn mới về tủ đồ mùa thu đông cuối năm - vừa sang chảnh, hiện đại vừa đậm nét thời thượng, dẫn dắt xu hướng
ẢNH: IVORYA, LA STUDIOS