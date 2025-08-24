  • An Giang
Thời trang 24/7

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/08/2025 14:00 GMT+7

Gam màu nâu hiện đại, sang trọng đang dần trở thành màu sắc chủ đạo của mùa. Dưới đây có nhiều bản phối gợi ý để nàng khám phá ra những màu sắc phù hợp mặc cùng sắc nâu trầm. Sự kết hợp thông minh của các cặp đôi màu sắc giúp tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, tôn da, tôn dáng và làm chủ xu hướng.

Đến hẹn lại lên khi mùa thu về, trang phục mang tông màu nâu quay trở lại với tần suất dày đặc và đậm nét cá tính. Áo sơ mi màu xanh mint, xanh dương, túi xách màu nâu cam, khăn lụa trắng hay gam màu beige dịu dàng kết hợp hoàn hảo với các sắc thái khác nhau của màu nâu.

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 1.

Màu nâu sô cô la, nâu trầm ấm kết hợp cùng sắc xanh mint tạo nên diện mạo thanh lịch, ngọt ngào "không lối thoát" cho cô nàng mùa thu. Bản phối khỏe khoắn này dành cho nàng diện hằng ngày để đi học, đi làm, đi chơi...

ẢNH: GILLEE BASIC

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 2.
Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 3.

Gam màu xanh dương tươi sáng hoàn hảo khi diện cùng nâu beige, nâu caramel. Nàng có thể chọn áo sơ mi và chân váy dáng A nhẹ nhàng, phóng khoáng hoặc chọn bản phối có thêm áo cardigan cùng tông váy với điểm nhấn là dây lưng da màu đen để trở nên thanh lịch hoàn hảo hơn

ẢNH: LA STUDIOS

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 4.

Xanh dương, xanh mint, trắng, đen, đỏ đô, cam đất... là những gam màu phù hợp diện cùng tông màu nâu. Tuy nhiên sắc nâu chủ đạo trên trang phục họa tiết cũng là một sắc thái mới mẻ mà nàng không nên bỏ qua. Váy dáng dài nâu beige điểm họa tiết hoa lá khéo tôn vẻ duyên dáng nữ tính với chi tiết cổ V, tay nhún điệu đà...

ẢNH: MELESSENTIALS

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 5.

Kết hợp nâu và đen là bản phối thuận tiện và dễ dàng bậc nhất trong mùa thời tiết cuối năm. Cặp đôi màu sắc này theo chân nàng công sở đi làm qua sự kết hợp áo kiểu thắt nơ và quần âu cạp cao; xuống phố cùng váy ngắn/quần shorts màu nâu phối áo kiểu tay bồng/áo trễ vai màu đen cá tính và thời thượng

ẢNH: RUZA

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 6.

Dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn cực kỳ cá tính khi nàng khoác lên mình bản phối áo trắng tơ voan dáng babydoll, chân váy xếp tầng màu xanh rêu, giày loafer màu đen và điểm nhấn là chiếc túi xách mang sắc nâu cam tươi tắn

ẢNH: IVORYA

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 7.
Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 8.

Diện set suit màu nâu caramel giúp quý cô có diện mạo sang trọng, thanh lịch và tối giản ở các không gian trang trọng. Chi tiết khăn lụa mềm điểm thêm cho bản phối dáng vẻ mềm mại, giàu nữ tính tạo ấn tượng khó quên

ẢNH: SEYCHAS

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 9.
Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại- Ảnh 10.

Xóa tan định kiến trang phục màu nâu sẽ khiến nàng già trước tuổi, những bản phối với trang phục tông nâu cho thấy góc nhìn mới về tủ đồ mùa thu đông cuối năm - vừa sang chảnh, hiện đại vừa đậm nét thời thượng, dẫn dắt xu hướng

ẢNH: IVORYA, LA STUDIOS


màu nâu tông nâu gam màu nâu sắc nâu trầm nâu trầm BEIGE

