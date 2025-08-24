Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại

Kết hợp nâu và đen là bản phối thuận tiện và dễ dàng bậc nhất trong mùa thời tiết cuối năm. Cặp đôi màu sắc này theo chân nàng công sở đi làm qua sự kết hợp áo kiểu thắt nơ và quần âu cạp cao; xuống phố cùng váy ngắn/quần shorts màu nâu phối áo kiểu tay bồng/áo trễ vai màu đen cá tính và thời thượng