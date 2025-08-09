Màu trung tính lên ngôi, ‘phủ sóng’ từ công sở đến đường phố

Mùa thu đang ùa vào mọi ô cửa sổ, mọi ngõ phố, từ những tòa nhà nơi phố thị đến vùng ngoại ô. Trang phục mang tông màu trung tính ấn tượng với gam màu xám, sắc nâu trầm, trắng kem, nâu be, trắng và đen từng bước "phủ sóng" mọi tủ đồ công sở, dạo phố.

Dịu dàng, nền nã với sắc nâu ấm mocha tôn nên những đường nét mềm mại và nữ tính của người mặc. Thiết kế nhún nhấn eo cao tinh tế, phom midi vừa tôn dáng vừa mang đến cảm giác thoải mái, thanh lịch trong từng chuyển động ẢNH: THUONGBOO

Sức hút từ trang phục mùa thu màu trung tính

Là một trong số những bảng màu luôn chiếm vị trí đầu bảng xu hướng của mùa cuối năm, màu trung tính dần được mặc nhiều hơn, xuất hiện ở mọi văn phòng, mọi đường phố.

Nếu yêu thích dáng vẻ trang nhã, sự thanh lịch cổ điển mang chất lãng mạn, quý cô đừng bỏ qua những chiếc đầm midi màu xám đá, áo màu kem hay các bản phối mang sắc trắng đục, trắng ngà mát mẻ. Các tông màu ấm áp và sang trọng gồm sắc đen bí ẩn, sang trọng và bền bỉ với thời gian; màu nâu mocha ấm, nâu beige dịu dàng hòa quyện cùng nâu đất, nâu cam tươi tắn...

Các thiết kế có phom dáng tối giản mang phong cách thành thị tạo nên phong cách thời thượng, phù hợp cả ngày thường lẫn những dịp trang trọng.

Vẻ đẹp tối giản, tinh tế đến từ các thiết kế có phom dáng mềm mại, đường may gãy nhẹ và chất vải rủ tự nhiên tạo thành những chuyển động linh hoạt. Trắng đục, xám đá và đen tạo thành bộ ba ăn ý, hài hòa cho bản phối đa năng mùa thu ẢNH: GRIS STUDIOS

Sức hút từ trang phục mang bảng màu trầm tĩnh như trắng ngà, xám, nâu... tuy không rực rỡ nhưng có chiều sâu; không giúp người mặc trở nên nổi bật nhưng lại có thể khiến người khác muốn nhìn lâu hơn ẢNH: GRIS STUDIOS

Áo cổ nhún thun với điểm nhấn dây rút ngang hông có thể thắt lại tạo độ phồng tùy ý phối với váy xòe hack dáng, che khuyết điểm hoàn hảo. Gam màu đen óng ả, giàu tính ứng dụng và sẽ lấp lánh bắt mắt hơn khi được phối cùng trang sức ánh vàng gold ẢNH: THUONGBOO

Những bản phối gợi ý cách diện các gam màu trung tính theo cách thời thượng bậc nhất, bao gồm nâu trầm và đen, nâu beige và beige/cream. Màu sắc này có thể hiển hiện trên từng món đồ, giày, túi hoặc phụ kiện đi kèm ẢNH: MANGO VN

Một chiếc túi da lộn màu nâu đất có thể tạo nên điểm nhấn cho bản phối với váy dài trend coat, hoặc sự kết hợp tươi sáng của màu nâu beige và áo kiểu cổ đổ tông đen ẢNH: HOBB

Ngoài màu sắc thì sự khác biệt về chất liệu cũng góp phần tạo nên nét riêng cho bản phối. Hãy mạnh dạn thử nghiệm để tìm ra những các diện màu trung tính thú vị hơn trong mùa thu 2025 ẢNH: HOBB

Chào mùa thu bằng bản phối tông màu kem nhã nhặn và thanh lịch. Áo sát nách phom rộng viền ren vải linen thoáng mát phối cùng quần balloon vừa trendy vừa có điểm nhấn riêng từ những đường ráp nối độc đáo ẢNH: THUONGBOO



