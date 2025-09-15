  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
15/09/2025 17:00 GMT+7

Với khả năng bắt sáng và tạo hiệu ứng thị giác mạnh, phụ kiện kim loại giúp bản phối công sở vốn thường gắn liền với sự nghiêm túc trở nên hiện đại, cá tính và giàu sức sống hơn.

Phụ kiện kim loại luôn được các tín đồ thời trang ưa chuộng phong cách cá tính và sành điệu khai thác, sử dụng. Điểm nổi bật của loại phụ kiện này là khi kết hợp với các kiểu trang phục có kiểu dáng, chất liệu phù hợp nó luôn giúp tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. 

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 1.

Cùng với đặc tính phản chiếu ánh sáng, phụ kiện kim loại giúp tổng thể trở nên nổi bật và mang lại hiệu ứng sang trọng, sành điệu

ẢNH: BALMAIN

Tinh giản, sang trọng tạo nên sức hút vượt thời gian của phụ kiện kim loại

Lợi ích nổi bật của phụ kiện kim loại nằm ở tính ứng dụng cao: chỉ cần một chiếc belt buckle (khóa thắt lưng) ánh vàng hay đôi khuyên tai bạc, bộ suit tối giản có thể trở nên cuốn hút và hiện đại hơn. Đây cũng là lý do chúng trở thành yếu tố không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ thời trang.

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 2.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 3.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 4.

Từ thắt lưng, khuyên tai, vòng cổ cho đến chi tiết trên túi xách hay giày, phụ kiện ánh kim luôn dễ dàng nâng cấp diện mạo, đặc biệt chúng có thể nâng cấp vượt bậc các set đồ mang phong cách dạ tiệc, công sở hoặc dạo phố

ẢNH: BALMAIN

Nhiều thương hiệu lớn đã khai thác hiệu quả chất liệu này. Chanel và Dior gắn liền với dây xích kim loại trên túi xách kinh điển; Gucci tạo dấu ấn với khóa ngựa Horsebit; trong khi Balmain hay Alexander McQueen đưa kim loại vào khuy áo, khóa cài hay vòng cổ statement. Các thương hiệu thời trang Việt cũng luôn dành không gian nhất định trong các bộ sưu tập cho loại phụ kiện này - dù là phong cách thời trang thanh lịch tối giản hay các thiết kế dạ hội, dự tiệc sành điệu…

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 5.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 6.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 7.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 8.


ẢNH: CHANEL

Phụ kiện kim loại - điểm nhấn tinh tế cho phong cách công sở

Một trong những cách phối hiệu quả nhất là sử dụng những đôi khuyên tai, nhẫn tay hoặc vòng cỡ lớn đi kèm cùng các bộ suit, blazer hoặc thắt lưng kim loại đi kèm váy suông. Những chi tiết nhỏ này không chỉ định hình phom dáng mà còn mang lại vẻ sang trọng, phù hợp cho cả buổi họp sáng nơi văn phòng lẫn tiệc cocktail sau giờ làm. Bên cạnh đó, những đôi khuyên tai chất liệu bạc, dáng dài ánh vàng hoặc bạc dễ dàng nâng tầm bộ suit tối giản, giữ được tinh thần thanh lịch của môi trường công sở.

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 9.

Để ứng dụng phụ kiện kim loại hiệu quả trong môi trường công sở, hãy ưu tiên sự tinh tế thay vì phô trương...

ẢNH: NGUYỄN LONG

Với những ai ưa sự phá cách, giày cao gót hay slingback gót kim loại mang lại nét hiện đại và bất ngờ, đặc biệt khi kết hợp cùng quần culottes hay chân váy bút chì. Túi xách với tay cầm hoặc khóa kim loại bản lớn cũng trở thành xu hướng, giúp bản phối công sở thêm sắc sảo, thời thượng.

Tuy nhiên, yếu tố cân bằng là chìa khóa. Thay vì lạm dụng ánh kim, người mặc nên chọn 1 - 2 điểm nhấn chủ đạo. Khi đã có vòng cổ statement ánh bạc, các phụ kiện khác cần tiết chế. Đặc biệt, kim loại phát huy tối đa hiệu ứng khi kết hợp cùng bảng màu trung tính như đen, trắng, beige hay navy.

Không chỉ tạo nét sang trọng, phụ kiện ánh kim còn thể hiện quyền lực mềm của các nam, nữ tín đồ cả ở công sở lẫn các không gian khác qua dáng vẻ mạnh mẽ mà duyên dáng, tối giản nhưng không đơn điệu. 

Trong bối cảnh thời trang đề cao tính ứng dụng và sáng tạo, những món phụ kiện kim loại bé nhỏ đảm bảo luôn trở thành điểm nhấn giúp khẳng định cá tính dù bất kỳ ở môi trường nào.

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 10.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 11.
Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 12.

 Một chiếc dây chuyền mảnh ánh vàng phối cùng áo sơ mi trắng, hay khuyên tai nhỏ ánh bạc đi kèm blazer tối màu, áo khoác nhẹ khỏe khoắn đủ để tạo cho các nam tín đồ những điểm nhấn thời thượng mà không mất đi sự chuyên nghiệp

ẢNH: ZINBLE

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại- Ảnh 13.

Với trang phục tối giản, có thể nhấn bằng những đôi khuyên tai, vòng hoặc giày có chi tiết móc, khóa hay gót nhọn kim loại, ánh kim. Sự tiết chế thông minh sẽ giúp loại phụ kiện này phát huy tính sành điệu mà vẫn giữ sự chuẩn mực pha lẫn sự sành điệu

ẢNH: NGUYỄN LONG

 

Phụ kiện phụ kiện kim loại Phong cách công sở vòng cổ Dây lưng sang trọng

Bài viết khác

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông

Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông

Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa đẹp nhất năm

Kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa đẹp nhất năm

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top