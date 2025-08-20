Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

Tinh thần thời trang couture đường phố được fashionista Thu Hằng biến hóa thông minh, sắc sảo trong từng bản phối. Các thiết kế mini dress mang gam màu sáng điểm chi tiết thủ công tinh xảo được kết hợp tinh tế giúp cô nổi bật, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.
Giữa đường phố Mỹ hiện đại, giữa những đại lộ rực nắng và kiến trúc cổ điển uy nghi, các thiết kế mini dress từ nhà mốt Việt giúp nữ fashionista viết tiếp hành trình thời trang cá nhân ấn tượng qua phong cách đường phố cá tính.
Diện các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Cruise 25 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, nữ fashionista biến mọi không gian thành sàn runway ngẫu hứng. Trong mỗi khung hình không chỉ là khoảnh khắc thời trang mà là sự kết hợp hoàn hảo của thần thái, gu thẩm mỹ và phong cách sống - vẻ đẹp tự do phóng khoáng của một fashionista quốc tế hòa quyện với nét tinh tế, mềm mại và cá tính riêng của người phụ nữ Việt Nam.