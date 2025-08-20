  • An Giang
Thời trang 24/7

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/08/2025 12:00 GMT+7

Tinh thần thời trang couture đường phố được fashionista Thu Hằng biến hóa thông minh, sắc sảo trong từng bản phối. Các thiết kế mini dress mang gam màu sáng điểm chi tiết thủ công tinh xảo được kết hợp tinh tế giúp cô nổi bật, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Giữa đường phố Mỹ hiện đại, giữa những đại lộ rực nắng và kiến trúc cổ điển uy nghi, các thiết kế mini dress từ nhà mốt Việt giúp nữ fashionista viết tiếp hành trình thời trang cá nhân ấn tượng qua phong cách đường phố cá tính.

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 1.

Châu Lê Thu Hằng khoe phong cách thời trang đa dạng mang hơi thở street style hiện đại qua những lựa chọn thú vị, từ mini dress đến đầm maxi dáng suông, từ thiết kế organza bay bổng đến bản phối quần jeans ống rộng đính họa tiết

ẢNH: VUNGOC&SON

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 2.

Mini dress dáng suông thêu họa tiết lá tre gây ấn tượng qua hai gam màu tương phản nổi bật. Khi nghệ thuật đính kết được đưa vào trong thời trang ứng dụng, vẻ đẹp lấp lánh của cườm và đá màu giúp những bản phối street wear trở nên độc đáo và khác biệt hơn

ẢNH: VUNGOC&SON

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 3.

Váy ngắn màu xanh ngọc phom dáng tối giản được kết hợp với khăn lụa Hermès và túi Gucci giúp tái hiện phong thái quý cô Parisian cổ điển giữa khung cảnh hiện đại của phố xá và siêu xe

ẢNH: VUNGOC&SON

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 4.

Ý tưởng phối đồ dành cho mùa nghỉ dưỡng được hiện thực hóa với đầm hai dây màu xanh lá phối phụ kiện color block màu cam, mang đến hình ảnh vừa nữ tính vừa cá tính

ẢNH: VINH PHAN

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 5.

Sự kết hợp của gam màu xanh mát cùng phom dáng maxi bay bổng khiến thiết kế này trở thành món đồ cần có cho mọi chuyến đi mùa này

ẢNH: VINH PHAN

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 6.

Váy organza trắng được thổi hồn bởi những ấn ký độc bản tạo nên dấu ấn nghệ thuật không thể trộn lẫn. Từng tầng lớp organza xếp chồng khéo léo, vừa mơ mộng vừa độc đáo, khẳng định cá tính thời trang thi vị đặc sắc

ẢNH: VINH PHAN

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 7.

Áo ren hồng neon kết hợp quần denim đính kết 3D tạo nên hình ảnh phá cách nổi loạn theo đúng tinh thần của couture đường phố chất chơi và cá tính

ẢNH: VUNGOC&SON

Diện các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Cruise 25 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, nữ fashionista biến mọi không gian thành sàn runway ngẫu hứng. Trong mỗi khung hình không chỉ là khoảnh khắc thời trang mà là sự kết hợp hoàn hảo của thần thái, gu thẩm mỹ và phong cách sống - vẻ đẹp tự do phóng khoáng của một fashionista quốc tế hòa quyện với nét tinh tế, mềm mại và cá tính riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố- Ảnh 8.

Set áo và chân váy tối giản, hiện đại được phối cùng áo blazer xám dáng oversized. Điểm nhấn của bộ trang phục là trang sức ngọc trai và phụ kiện hoa trà màu trắng

ẢNH: VINH PHAN


