Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

Giữa đường phố Mỹ hiện đại, giữa những đại lộ rực nắng và kiến trúc cổ điển uy nghi, các thiết kế mini dress từ nhà mốt Việt giúp nữ fashionista viết tiếp hành trình thời trang cá nhân ấn tượng qua phong cách đường phố cá tính.

Châu Lê Thu Hằng khoe phong cách thời trang đa dạng mang hơi thở street style hiện đại qua những lựa chọn thú vị, từ mini dress đến đầm maxi dáng suông, từ thiết kế organza bay bổng đến bản phối quần jeans ống rộng đính họa tiết ẢNH: VUNGOC&SON

Mini dress dáng suông thêu họa tiết lá tre gây ấn tượng qua hai gam màu tương phản nổi bật. Khi nghệ thuật đính kết được đưa vào trong thời trang ứng dụng, vẻ đẹp lấp lánh của cườm và đá màu giúp những bản phối street wear trở nên độc đáo và khác biệt hơn ẢNH: VUNGOC&SON

Váy ngắn màu xanh ngọc phom dáng tối giản được kết hợp với khăn lụa Hermès và túi Gucci giúp tái hiện phong thái quý cô Parisian cổ điển giữa khung cảnh hiện đại của phố xá và siêu xe ẢNH: VUNGOC&SON

Ý tưởng phối đồ dành cho mùa nghỉ dưỡng được hiện thực hóa với đầm hai dây màu xanh lá phối phụ kiện color block màu cam, mang đến hình ảnh vừa nữ tính vừa cá tính ẢNH: VINH PHAN

Sự kết hợp của gam màu xanh mát cùng phom dáng maxi bay bổng khiến thiết kế này trở thành món đồ cần có cho mọi chuyến đi mùa này ẢNH: VINH PHAN

Váy organza trắng được thổi hồn bởi những ấn ký độc bản tạo nên dấu ấn nghệ thuật không thể trộn lẫn. Từng tầng lớp organza xếp chồng khéo léo, vừa mơ mộng vừa độc đáo, khẳng định cá tính thời trang thi vị đặc sắc ẢNH: VINH PHAN

Áo ren hồng neon kết hợp quần denim đính kết 3D tạo nên hình ảnh phá cách nổi loạn theo đúng tinh thần của couture đường phố chất chơi và cá tính ẢNH: VUNGOC&SON

Diện các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Cruise 25 của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, nữ fashionista biến mọi không gian thành sàn runway ngẫu hứng. Trong mỗi khung hình không chỉ là khoảnh khắc thời trang mà là sự kết hợp hoàn hảo của thần thái, gu thẩm mỹ và phong cách sống - vẻ đẹp tự do phóng khoáng của một fashionista quốc tế hòa quyện với nét tinh tế, mềm mại và cá tính riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Set áo và chân váy tối giản, hiện đại được phối cùng áo blazer xám dáng oversized. Điểm nhấn của bộ trang phục là trang sức ngọc trai và phụ kiện hoa trà màu trắng ẢNH: VINH PHAN



