Môi Điên, 'làn gió mới' của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026

Bước sang mùa tổ chức thứ 21, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) hướng đến tinh thần khác biệt - trở thành tiếng nói của thế hệ trẻ trong ngành thời trang. Sàn runway chuyên nghiệp này mở ra nhiều cơ hội hơn để những gương mặt trẻ được cất tiếng nói, được chú ý, được thể hiện và viết nên tương lai cho thời trang VN.

Mở màn cho sự kiện mùa 21 là bộ sưu tập của Môi Điên, thương hiệu thời trang đại diện cho sự khác biệt, tự do và tinh thần dám bước ra khỏi giới hạn, qua đó mang đến làn gió mới đầy cảm xúc cho sàn diễn Việt.

Áo sơ mi xếp ly tay phồng, thiết kế được nhân vật Miranda Priestly (do diễn viên Meryl Streep đóng) mặc trong một cảnh quay của bộ phim The Devil Wears Prada 2 ẢNH: MÔI ĐIÊN

Môi Điên Studio được nhà thiết kế Tom Trandt Minh Đạo thành lập vào năm 2016 tại Việt Nam. Cựu sinh viên Parsons The New School for Design tại New York (Mỹ) đã trở về quê hương sau khi học tập và làm việc với mong muốn tạo nên một "ngôi nhà" dành cho những nhà thiết kế yêu thích khám phá nghệ thuật chế tác trang phục.

Ngay từ những ngày đầu, Môi Điên đã theo đuổi tinh thần thử nghiệm và thời trang bền vững thông qua việc tận dụng vải thừa, các chất liệu tồn kho, vải quyên góp và các phế liệu từ sản xuất để tạo nên những thiết kế độc bản mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Các thiết kế tập trung vào chất liệu, đường cắt và phom dáng, thương hiệu chọn cách im lặng với tư duy thiết kế deconstruct ẢNH: MÔI ĐIÊN

Môi Điên trình diễn bộ sưu tập 'Nguồn' tại AVIFW 2026

Khi khái niệm sustainable fashion (thời trang bền vững) vẫn còn khá mới mẻ với thị trường, NTK Tom Trandt đã sớm tạo dựng bản sắc riêng bằng những thiết kế hiện đại, táo bạo nhưng đầy mượt mà và tinh tế đủ để người ta chỉ cần nhìn một lần đã có thể nhận ra chất riêng không thể trộn lẫn của Môi Điên. Bằng tư duy thời trang khác biệt, sự kiên định, tầm nhìn, thương hiệu đã góp phần thay đổi thị hiếu trong ngành thời trang.

Sàn diễn AVIFW từng được mở màn bởi những tên tuổi lớn của thời trang Việt như Lê Thanh Hòa, Công Trí, Thủy Nguyễn... mùa này chọn Môi Điên như một sự ghi nhận cho tài năng của nhà thiết kế. Bên cạnh đó cũng là một bước đi cho thấy tinh thần kế thừa và đổi mới - giá trị cốt lõi mà chương trình đang theo đuổi trong kỷ nguyên thời trang mới.

Ngoài Môi Điên, tuần lễ thời trang mùa 21 còn có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu trẻ đã và đang gây tiếng vang trên thị trường thời trang trong và ngoài nước như Đinh Project, DMC by Do Manh Cuong, Nobody Knows, DAS Studios... Các buổi trình diễn chính thức diễn ra từ ngày 18 - 21.6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Nhà thiết kế sáng lập Môi Điên, Tom Trandt Minh Đạo lần đầu trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên, tuần lễ thời trang hợp tác với tổ hợp thời trang Rue Miche - một điểm đến mới cho giới trẻ thành phố và khách du lịch quốc tế yêu thích thời trang và nghệ thuật mới nổi tại TP.HCM.