ELISE URBAN ra mắt tại TP.HCM, hướng đến phụ nữ trẻ năng động

Theo đại diện thương hiệu, ELISE URBAN được định vị với các thiết kế tối giản, ứng dụng cao, dễ phối đồ và linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh sử dụng. Các sản phẩm ưu tiên chất liệu thoải mái, phù hợp cho nhịp sinh hoạt cả ngày của phụ nữ hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lưu Nga - nhà sáng lập ELISE - cho rằng ELISE URBAN không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là "một tinh thần sống" dành cho những cô gái luôn chuyển động giữa đô thị, năng động, tự tin và không ngừng làm mới bản thân.

Dự lễ ra mắt, ca sĩ Orange chia sẻ cô ấn tượng với cách thương hiệu thấu hiểu nhịp sống bận rộn, nhiều áp lực của phụ nữ thành thị hiện nay. Hoa hậu Hà Tâm Như cũng có mặt để trải nghiệm không gian Pop-up.

Ông Manuel Jude Suresh -Tổng giám đốc điều hành của ELISE - cho biết ELISE URBAN được xây dựng từ sự thấu hiểu khách hàng, hướng đến những cô gái trẻ trung, năng động với 3 yếu tố cốt lõi: tối giản, linh hoạt, mua sắm thông minh. Thông điệp "Everywhere they can wear it" được gửi gắm như lời khẳng định cho phong cách tự tin, cá tính của phụ nữ hiện đại.

Pop-up ELISE URBAN diễn ra từ ngày 8 - 23.5 tại Vạn Hạnh Mall, mở cửa tự do cho khách tham quan, mua sắm.