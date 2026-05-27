Võ Hoàng Yến tái xuất sau khi sinh con

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9.2024, Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng hành trình làm mẹ. Do vậy sự trở lại chính thức của cô trên chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026 nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến là mentor đầu tiên của The Face Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Siêu mẫu cho biết trong thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu để thực hiện thiên chức, cô vẫn luôn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc. Chân dài sinh năm 1988 sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái sắc lạnh cùng phong độ chuyên nghiệp vốn đã trở thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

“Không phải học trò của cô ấy ai cũng giỏi, nhưng đa số người giỏi đều là học trò của cô ấy”, lời giới thiệu đầy ẩn ý của BTC The Face Vietnam 2026 trước khi hé lộ thông tin về mentor Võ Hoàng Yến ẢNH: BTC

Võ Hoàng Yến từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô được mời đảm nhiệm vai trò giám khảo ở nhiều cuộc thi người mẫu và hoa hậu như Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Là một trong những người mẫu đàn chị thành danh của thời trang VN, Võ Hoàng Yến không chỉ có sự nghiệp ấn tượng mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tư duy nghề nghiệp sắc sảo, phong cách làm việc quyết liệt cùng khả năng đào tạo nên nhiều thế hệ người mẫu và gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt.

Trong gần 20 năm qua, cô luôn được các nhà thiết kế tin tưởng cho các vai trò quan trọng như vedette hay first face trên sàn runway. Ở vai trò giám khảo, mentor các cuộc thi, cô cho thấy chuyên môn vững vàng, góc nhìn sắc bén cùng sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí. Chính kinh nghiệm dày dặn cả trên sàn diễn lẫn thị trường thương mại đã khiến cái tên Võ Hoàng Yến trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vị trí huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026.

Cuộc thi mở vòng tuyển chọn trực tiếp tại hai điểm cầu Hà Nội ngày 7.6 và TP.HCM ngày 27.6 ẢNH: BTC

The Face Vietnam là chương trình truyền hình thực tế về người mẫu của Việt Nam, được mua bản quyền từ chương trình The Face (Mỹ) do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Tại Việt Nam, chương trình từng tổ chức được 4 mùa với các quán quân lần lượt gồm Phí Phương Anh (2016), Tú Hảo (2017), Mạc Trung Kiên (2018) và Huỳnh Tú Anh (2023). Trong đó Huỳnh Tú Anh được xem là một trong những quán quân gặt hái nhiều thành công nhất. Ngoài việc càn quét các sàn diễn lớn trong nước, cô còn đắt show quốc tế ở Tuần lễ thời trang Milan (Ý) và là người mẫu Việt đầu tiên catwalk cho Chanel trong show diễn Cruise 2026 tổ chức tại Singapore.