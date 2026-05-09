Thời trang nghề & nghiệp

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt sách công thức áo dài ly vuông

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
09/05/2026 20:03 GMT+7

Ngày 8.5, tại Hà Nội, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam ra mắt cuốn sách công thức áo dài ly vuông.

Trong bối cảnh nhu cầu gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt ngày càng gắn với yêu cầu đào tạo bài bản, thực hành đúng kỹ thuật và phát triển nghề theo hướng bền vững, lần đầu tiên, công thức áo dài ly vuông được chuẩn hóa thành một hệ thống rõ ràng, có thể ứng dụng, giảng dạy và lan tỏa rộng rãi.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt cuốn sách công thức áo dài ly vuông - Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt sách diễn ra tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội, quy tụ đông đảo những người yêu áo dài

ẢNH: BTC

Sách công thức áo dài ly vuông tập trung vào tư duy dựng form, quy trình kỹ thuật và phương pháp ứng dụng công thức áo dài ly vuông theo hướng bài bản, thực tế. Không chỉ dừng ở hướng dẫn kỹ thuật, sách hướng tới việc giúp người làm nghề “làm đúng, làm chuẩn” và tạo ra sản phẩm có giá trị bền vững.

Áo dài giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt, những kiến thức cắt may ở lĩnh vực áo dài phần lớn vẫn được trao truyền qua kinh nghiệm, còn thiếu những tài liệu chuyên sâu có tính hệ thống để người học tiếp cận một cách rõ ràng, đồng bộ. 

Ghi nhận những đóng góp nổi bật của công trình trong việc chuẩn hóa kỹ thuật áo dài đối với nhiệm vụ gìn giữ và phát triển văn hóa - di sản Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu đã vinh danh, xác lập và trao giấy chứng nhận Kỷ lục gia Toàn cầu dành cho Đỗ Trịnh Hoài Nam, người Việt Nam đầu tiên viết và xuất bản sách về công thức “áo dài ly vuông”.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt cuốn sách công thức áo dài ly vuông - Ảnh 2.

Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận giấy chứng nhận Kỷ lục gia Toàn cầu

ẢNH: BTC

Cùng thời điểm, nhà thiết kế này cũng nhận được chứng nhận bản quyền tác giả cho công trình mang tính văn hóa đặc biệt. Đây là sự ghi nhận đối với hành trình lao động nghề nghiệp bền bỉ, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc hệ thống hóa một phương pháp cắt may áo dài thành tài liệu chính thức, có khả năng lưu giữ, truyền dạy và ứng dụng rộng rãi.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt cuốn sách công thức áo dài ly vuông - Ảnh 3.

Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận chứng nhận bản quyền tác giả cho cuốn sách Công thức áo dài ly vuông

ẢNH: BTC

Phát biểu tại sự kiện, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ về hành trình hình thành cuốn sách, xuất phát từ thực tiễn gần 40 năm gắn bó với nghề may đo, thiết kế thời trang và đào tạo áo dài. Với nhà thiết kế, việc xuất bản công thức áo dài ly vuông không chỉ nhằm lưu giữ kinh nghiệm cá nhân, mà quan trọng hơn là trao lại cho cộng đồng một hệ tri thức đã được kiểm chứng qua thực tiễn, giúp người học nghề có thêm nền tảng để tiếp cận kỹ thuật áo dài một cách bài bản.

Giá trị cốt lõi của công thức áo dài ly vuông được định hình qua 3 tiêu chí: phẳng nách, êm cổ, eo thon. Đây được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều nghệ sĩ và người mặc chuyên nghiệp, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho áo dài Việt trên sân khấu và trong đời sống đương đại.

Áo Dài Việt Đỗ Trịnh Hoài Nam văn hóa Việt

ELISE URBAN ra mắt tại TP.HCM, hướng đến phụ nữ trẻ năng động

NTK Hà Duy, Vũ Việt Hà hội ngộ tại show diễn Trường đại học Kiến trúc

Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi

SaigonTex - SaigonFabric 2026: AI và giải pháp bền vững cho ngành dệt may thời trang

Đỗ Thị Hải Yến và ngôn ngữ thời trang mang hơi thở văn hóa

Dệt chiếu làng thành túi thời trang: Nhóm gen Z biến di sản thành xu hướng hot

Lan Khuê, Minh Hằng, Liên Bỉnh Phát... cá tính trên thảm đỏ Fashion Awards 2026

Hoa hậu Yến Nhi tỏa sáng trong tà áo dài 'Tứ bình hoa lụa'

