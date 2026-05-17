Thời trang nghề & nghiệp

Tiểu Vy hay Bảo Ngọc sở hữu 'tỷ lệ gương mặt vàng' của vẻ đẹp Việt?

Nguyễn Quang Hải
17/05/2026 15:30 GMT+7

Ngày 17.5, tại Hà Nội trong sự kiện ra mắt 'Nâng mũi cam kết vàng' của Thẩm mỹ Như Hoa, hoa hậu Tiểu Vy và Bảo Ngọc đều xuất hiện với thần thái rạng rỡ, nổi bật.

Giữa một sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, nghệ sĩ và giới chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ, khoảnh khắc được quan tâm nhất lại đến từ một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: nếu chỉ được chọn một gương mặt đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam hiện đại, tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải chọn ai giữa Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc?

Tiểu Vy hay Bảo Ngọc sở hữu 'tỷ lệ gương mặt vàng' của vẻ đẹp Việt?- Ảnh 1.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng xuất hiện tại sự kiện của Thẩm mỹ Như Hoa

ẢNH: BTC

Theo tiến sĩ Tống Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa, hai nàng hậu đại diện cho hai kiểu vẻ đẹp rất khác nhau của phụ nữ Việt thế hệ mới.

Tiểu Vy mang vẻ đẹp được xem là gần với chuẩn "beauty queen" truyền thống: gương mặt cân đối, đường nét mềm mại, đôi mắt sâu cùng nụ cười sáng giúp cô tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều năm qua, nàng hậu luôn xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nổi bật của showbiz Việt nhờ sự hài hòa và nữ tính rất Á Đông.

Trong khi đó, Bảo Ngọc lại đại diện cho thế hệ nhan sắc mang tinh thần quốc tế hơn. Cô sở hữu chiều cao nổi bật, cấu trúc gương mặt sắc sảo, thần thái thời trang cùng vẻ đẹp hiện đại đậm chất runway. Không đi theo kiểu "đẹp an toàn", Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi khí chất mạnh mẽ và cá tính riêng biệt.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, khái niệm "tỷ lệ gương mặt vàng" ngày nay đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, vẻ đẹp thường được đo bằng sự cân xứng theo các tỷ lệ nhân trắc học, thì hiện tại thần thái, dấu ấn cá nhân và khả năng truyền cảm xúc mới là yếu tố tạo nên sức hút thực sự.

Chính vì vậy, Tiểu Vy và Bảo Ngọc gần như đại diện cho hai chuẩn đẹp khác nhau của phụ nữ hiện đại. Một người mang vẻ đẹp hài hòa, nữ tính và dễ tạo thiện cảm số đông. Người còn lại sở hữu vẻ đẹp sắc nét, độc lập và mang màu sắc quốc tế. Không ai giống ai, nhưng cả hai đều phản ánh rõ sự chuyển mình của quan niệm thẩm mỹ trong thế hệ mới.

Tiểu Vy hay Bảo Ngọc sở hữu 'tỷ lệ gương mặt vàng' của vẻ đẹp Việt?- Ảnh 2.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc giao lưu cùng tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải

ẢNH: BTC

Tại sự kiện, Thẩm mỹ Như Hoa cũng giới thiệu gói dịch vụ "Nâng mũi cam kết vàng" ứng dụng AI trong cá nhân hóa thẩm mỹ. Bên cạnh yếu tố công nghệ, đơn vị cũng nhấn mạnh tiêu chí minh bạch bác sĩ thực hiện, minh bạch vật liệu sử dụng và ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, KOLs và khách mời như Tiểu Vy, Bảo Ngọc, cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền cùng hot girl Linh Trương.

Tiểu Vy Bảo ngọc thẩm mỹ nâng mũi AI

