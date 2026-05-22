  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Dàn nghệ sĩ quốc tế lăng xê thời trang Việt trên thảm đỏ Cannes

Thùy Dung P
Thùy Dung P
22/05/2026 20:00 GMT+7

Diễn viên người Mexico, Samadhi Zendejas cùng hai hoa hậu Isabella Menin và Krystyna Pyszková đều diện trang phục từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

Thời trang Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes (Pháp) lần thứ 79 qua hình ảnh của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mexico, Brazil, Israel, Ấn Độ, Cộng hòa Séc... Mỗi bộ trang phục đều được các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Phan Huy, Phạm Đăng Anh Thư... "đo ni đóng giày" cho từng nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ quốc tế diện trang phục của nhà thiết kế Việt tại Cannes - Ảnh 1.

Diễn viên Samadhi Zendejas trong trang phục của Lê Thanh Hòa, một trong số những nhà thiết kế Việt nổi bật nhất hiện nay

ẢNH: AFP

Samadhi Zendejas là nghệ sĩ nổi tiếng người Mexico. Cô gây được tiếng vang quốc tế với vai chính Jenni Rivera thời trẻ trong bộ phim ăn khách của Netflix, Mariposa de Barrio (2017) và vai nữ chính trong phim truyền hình Vuelve a mí (2023 - 2024). Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Samadhi còn là một ngôi sao Latin có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Cô từng sải bước trên sàn diễn của tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Dàn nghệ sĩ quốc tế diện trang phục của nhà thiết kế Việt tại Cannes - Ảnh 2.

Miss World 2024 Krystyna Pyszková tỏa sáng như một "nữ thần" khi diện váy dạ hội lấy cảm hứng từ ánh sáng và nước của Lê Thanh Hòa. Không chỉ tại Cannes, hoa hậu người Cộng hòa Séc đã nhiều lần mang các thiết kế thời trang VN trong các hoạt động ở quốc tế

ẢNH: NTKCC

Dàn nghệ sĩ quốc tế diện trang phục của nhà thiết kế Việt tại Cannes - Ảnh 3.

Miss Grand International 2022 Isabella Menin xuất hiện lộng lẫy tại LHP Cannes lần thứ 79 trong thiết kế Black Orchid. Trong loạt ảnh hậu trường, cô đã tách rời phần nơ 3D để thuận tiện hơn khi di chuyển

ẢNH: NTKCC

NTK Lê Thanh Hòa cho biết thiết kế dành riêng cho Hoa hậu Isabella Menin được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa lan đen - họa tiết này được dệt nổi trên chất liệu gấm chủ đạo, kết hợp phần ngực áo đính kết tỉ mỉ. Trang phục có phần corset ôm sát được xử lý sắc nét như trục trung tâm của đóa hoa giúp tôn vinh đường cong cơ thể; phần thân được tạo hình đuôi cá dài kết hợp nơ 3D to bản giúp phần xuất hiện trên thảm đỏ của người đẹp Brazil thêm thu hút và tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Dàn nghệ sĩ quốc tế diện trang phục của nhà thiết kế Việt tại Cannes - Ảnh 4.

Diễn viên Trung Quốc Châu Dã mặc thiết kế từ bộ sưu tập Cành vàng lá ngọc của NTK Phan Huy tại Cannes 2026

ẢNH: AFP

Châu Dã sinh năm 1998, có nhan sắc quyến rũ và là một trong những gương mặt nổi bật trong ngành giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các bộ phim Em của thời niên thiếu, Sơn hà lệnh, Cẩm nguyệt như ca... Tại Cannes 2026, nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế của nhà thiết kế Phan Huy. NTK cho biết chiếc đầm dạ hội quây cao cấp mang tông xám bồ câu, nổi bật với phần cổ ngang, thân trên dựng corset ôm sát cơ thể thu hút sự chú ý qua họa tiết đính kết tinh xảo, thân dưới mở rộng thành chân váy tulle nhiều lớp bồng bềnh. Điểm nhấn phía trước là mảng satin tối giản gợi nhắc tà áo dài truyền thống VN được tô điểm bằng những chi tiết đính đá ở bốn góc cùng hàng ornament chạy dọc lấy cảm hứng từ kim bài và kim khánh triều Nguyễn.

Dàn nghệ sĩ quốc tế diện trang phục của nhà thiết kế Việt tại Cannes - Ảnh 5.

MC truyền hình, fashion influencer người Israel, Hofit Golan trong trang phục của NTK Phan Đăng Anh Thư tại Cannes. Cô diện mẫu váy couture màu xanh ngọc tôn đường cong, nổi bật vẻ lấp lánh từ kỹ thuật đính kết pha lê tinh xảo mang hình ảnh một "nàng tiên cá" hiện đại, cuốn hút

ẢNH: AFP

Ngoài Hofit Golan, thương hiệu thời trang của NTK Anh Thư còn xuất hiện tại LHP Cannes 2026 cùng nữ diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela với thiết kế couture đính kết pha lê và bướm 3D kỳ ảo mang tông màu bạc gợi hình ảnh của một “nữ thần đại dương”.

Cannes LHP Cannes nghệ sĩ quốc tế thời trang Việt Nam thời trang Việt Lê Thanh Hòa Phan Huy Phạm Đăng Anh Thư

Bài viết khác

Môi Điên, 'làn gió mới' của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026

Môi Điên, 'làn gió mới' của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026

Tiểu Vy hay Bảo Ngọc sở hữu 'tỷ lệ gương mặt vàng' của vẻ đẹp Việt?

Tiểu Vy hay Bảo Ngọc sở hữu 'tỷ lệ gương mặt vàng' của vẻ đẹp Việt?

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt sách công thức áo dài ly vuông

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam ra mắt sách công thức áo dài ly vuông

ELISE URBAN ra mắt tại TP.HCM, hướng đến phụ nữ trẻ năng động

ELISE URBAN ra mắt tại TP.HCM, hướng đến phụ nữ trẻ năng động

NTK Hà Duy, Vũ Việt Hà hội ngộ tại show diễn Trường đại học Kiến trúc

NTK Hà Duy, Vũ Việt Hà hội ngộ tại show diễn Trường đại học Kiến trúc

Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi

Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi

SaigonTex - SaigonFabric 2026: AI và giải pháp bền vững cho ngành dệt may thời trang

SaigonTex - SaigonFabric 2026: AI và giải pháp bền vững cho ngành dệt may thời trang

Đỗ Thị Hải Yến và ngôn ngữ thời trang mang hơi thở văn hóa

Đỗ Thị Hải Yến và ngôn ngữ thời trang mang hơi thở văn hóa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top