Dàn nghệ sĩ quốc tế lăng xê thời trang Việt trên thảm đỏ Cannes

Thời trang Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes (Pháp) lần thứ 79 qua hình ảnh của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mexico, Brazil, Israel, Ấn Độ, Cộng hòa Séc... Mỗi bộ trang phục đều được các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Phan Huy, Phạm Đăng Anh Thư... "đo ni đóng giày" cho từng nghệ sĩ.

Diễn viên Samadhi Zendejas trong trang phục của Lê Thanh Hòa, một trong số những nhà thiết kế Việt nổi bật nhất hiện nay ẢNH: AFP

Samadhi Zendejas là nghệ sĩ nổi tiếng người Mexico. Cô gây được tiếng vang quốc tế với vai chính Jenni Rivera thời trẻ trong bộ phim ăn khách của Netflix, Mariposa de Barrio (2017) và vai nữ chính trong phim truyền hình Vuelve a mí (2023 - 2024). Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Samadhi còn là một ngôi sao Latin có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Cô từng sải bước trên sàn diễn của tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Miss World 2024 Krystyna Pyszková tỏa sáng như một "nữ thần" khi diện váy dạ hội lấy cảm hứng từ ánh sáng và nước của Lê Thanh Hòa. Không chỉ tại Cannes, hoa hậu người Cộng hòa Séc đã nhiều lần mang các thiết kế thời trang VN trong các hoạt động ở quốc tế ẢNH: NTKCC

Miss Grand International 2022 Isabella Menin xuất hiện lộng lẫy tại LHP Cannes lần thứ 79 trong thiết kế Black Orchid. Trong loạt ảnh hậu trường, cô đã tách rời phần nơ 3D để thuận tiện hơn khi di chuyển ẢNH: NTKCC

NTK Lê Thanh Hòa cho biết thiết kế dành riêng cho Hoa hậu Isabella Menin được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa lan đen - họa tiết này được dệt nổi trên chất liệu gấm chủ đạo, kết hợp phần ngực áo đính kết tỉ mỉ. Trang phục có phần corset ôm sát được xử lý sắc nét như trục trung tâm của đóa hoa giúp tôn vinh đường cong cơ thể; phần thân được tạo hình đuôi cá dài kết hợp nơ 3D to bản giúp phần xuất hiện trên thảm đỏ của người đẹp Brazil thêm thu hút và tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Diễn viên Trung Quốc Châu Dã mặc thiết kế từ bộ sưu tập Cành vàng lá ngọc của NTK Phan Huy tại Cannes 2026 ẢNH: AFP

Châu Dã sinh năm 1998, có nhan sắc quyến rũ và là một trong những gương mặt nổi bật trong ngành giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các bộ phim Em của thời niên thiếu, Sơn hà lệnh, Cẩm nguyệt như ca... Tại Cannes 2026, nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế của nhà thiết kế Phan Huy. NTK cho biết chiếc đầm dạ hội quây cao cấp mang tông xám bồ câu, nổi bật với phần cổ ngang, thân trên dựng corset ôm sát cơ thể thu hút sự chú ý qua họa tiết đính kết tinh xảo, thân dưới mở rộng thành chân váy tulle nhiều lớp bồng bềnh. Điểm nhấn phía trước là mảng satin tối giản gợi nhắc tà áo dài truyền thống VN được tô điểm bằng những chi tiết đính đá ở bốn góc cùng hàng ornament chạy dọc lấy cảm hứng từ kim bài và kim khánh triều Nguyễn.

MC truyền hình, fashion influencer người Israel, Hofit Golan trong trang phục của NTK Phan Đăng Anh Thư tại Cannes. Cô diện mẫu váy couture màu xanh ngọc tôn đường cong, nổi bật vẻ lấp lánh từ kỹ thuật đính kết pha lê tinh xảo mang hình ảnh một "nàng tiên cá" hiện đại, cuốn hút

Ngoài Hofit Golan, thương hiệu thời trang của NTK Anh Thư còn xuất hiện tại LHP Cannes 2026 cùng nữ diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela với thiết kế couture đính kết pha lê và bướm 3D kỳ ảo mang tông màu bạc gợi hình ảnh của một “nữ thần đại dương”.