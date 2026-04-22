NTK Hà Duy, Vũ Việt Hà hội ngộ tại show diễn Trường đại học Kiến trúc

Tiếp nối các mùa trước, New Gene 2026 trở lại với chủ đề "Niên", khai thác dòng chảy thời gian như một hành trình tích lũy và định hình bản sắc của các nhà thiết kế trẻ (NTK). Đại diện ban tổ chức (BTC) cho biết, chủ đề không chỉ gợi nhắc sự trôi qua của thời gian mà còn nhấn mạnh quá trình kế thừa, chắt lọc và tái tạo trong suốt 10 năm phát triển của ngành thiết kế thời trang tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

New Gene là sân chơi dành cho sinh viên ngành Thiết kế thời trang do chuyên ngành Thời trang (Khoa Thiết kế mỹ thuật) tổ chức, đã bước sang mùa thứ 6 và thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự mỗi năm ẢNH: BTC

Hình ảnh quạt tre, trống đồng xuất hiện trong đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang

Điểm nhấn của chương trình là 15 BST được tuyển chọn từ các đồ án tốt nghiệp tiêu biểu, thể hiện đa dạng cách tiếp cận, từ chất liệu văn hóa, đời sống đến các ý tưởng đương đại và công nghệ.

Với tông đen - vàng gold làm chủ đạo, New Gene 2026 tạo điểm nhấn thị giác, đồng thời nhấn mạnh sự kết nối giữa yếu tố truyền thống và tinh thần thiết kế hiện đại. Mỗi BST là một góc nhìn riêng, phản ánh tư duy sáng tạo của các NTK trẻ.

Hình ảnh quạt tre và trống đồng được sử dụng trong key visual, gợi liên tưởng đến tính ứng dụng của thời trang và chiều sâu văn hóa Việt, qua đó đặt truyền thống trong một cách tiếp cận mới, gần với bối cảnh đương đại.

Vượt qua hàng trăm bài tốt nghiệp, 15 BST tốt nghiệp xuất sắc đã được tuyển chọn và trình diễn, phản ánh rõ nét tư duy sáng tạo, cá tính thiết kế và khả năng tiếp cận đa dạng của sinh viên ngành thiết kế thời trang ẢNH: BTC

Không chỉ là một show diễn tốt nghiệp, New Gene 2026 thu hút hàng ngàn khán giả trẻ và mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của ngành Thiết kế thời trang, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Thiết kế mỹ thuật. Đây được xem là cột mốc ghi nhận quá trình không ngừng đổi mới trong đào tạo, mở rộng cơ hội thực hành và kết nối thực tiễn cho sinh viên.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý liên quan như Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh & triển lãm cùng nhiều gương mặt trong lĩnh vực thời trang - nghệ thuật như đạo diễn Long Kan, NTK Vũ Việt Hà, NTK Hà Duy, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đạo diễn Ninh Quang Trường, Phan Trâm Anh, Jane Nguyễn, người mẫu Lại Mai Hoa. Người mẫu Huỳnh Tú Anh đảm nhận vai trò catwalk director.

Những cái tên quen thuộc trong làng thời trang Việt Nam như NKT Vũ Việt Hà, Hà Duy, Trần Thanh Mẫn... đều tới tham dự ẢNH: BTC

Show diễn thời trang học đường: Bước đệm thực tế cho NTK trẻ

Ở góc độ đào tạo, thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, trưởng bộ môn Thiết kế thời trang (Khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội), trưởng BTC cho rằng những show diễn như New Gene mang tính thực tế rõ rệt với sinh viên.

"Thị trường trong nước vẫn thiếu các show thời trang quy mô, không chỉ với sinh viên mà cả doanh nghiệp, đặc biệt là sân khấu tầm quốc gia. Điều này khiến nhà thiết kế trẻ ít có cơ hội giới thiệu bản thân, trong khi chi phí tổ chức rất lớn", thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng chia sẻ.

Sự góp mặt đông đảo của giới trẻ và việc show diễn do chính sinh viên thực hiện cho thấy New Gene 2026 không chỉ là một show tốt nghiệp mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của sân khấu thời trang học đường trong đào tạo gắn với thực tiễn ẢNH: BTC

Theo thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, điểm đáng chú ý của New Gene là mô hình sinh viên tự vận hành. Từ tìm tài trợ, sản xuất đến tổ chức, phần lớn các khâu do CLB Thời trang đảm nhiệm, trong khi nhà trường hỗ trợ cơ chế và một phần kinh phí. "Đây là cách để các bạn không bị loay hoay khi ra trường", trưởng BTC nhấn mạnh.

Từ hơn 100 sinh viên tốt nghiệp với trên 500 mẫu thiết kế, chỉ 15 bộ sưu tập được chọn trình diễn, cho thấy mức độ sàng lọc cao của chương trình.

Cách làm này cũng phản ánh định hướng đào tạo gắn với thực tiễn. Không dừng ở đồ án, sinh viên được đưa sản phẩm lên sàn diễn để tiếp cận công chúng và môi trường nghề. Qua đó, các bạn làm quen với toàn bộ quy trình - từ thiết kế, trình diễn đến truyền thông, xây dựng hình ảnh cá nhân. Những dấu ấn này trở thành "hồ sơ sống", giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.