Hai nghệ sĩ trang điểm người Việt kể chuyện đến Cannes làm đẹp cho hoa hậu

Miss World 2024 Krystyna Pyszková và Á hậu Miss Universe 2025 Olivia Yacé lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes 2026 dưới bàn tay "phù phép" của 2 chuyên gia làm đẹp người Việt.

Qua bàn tay tài hoa của Quân Nguyễn và Pu Lê, Hoa hậu Krystyna Pyszková tỏa sáng trong hình ảnh vừa cổ điển vừa thời thượng

Chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn cho biết concept “Classic Muse" được Hoa hậu Krystyna Pyszková lăng xê trên thảm đỏ Cannes là tạo hình mang đậm chất điện ảnh cổ điển nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại và thời thượng.

Phong cách này được kết hợp từ tông trang điểm soft smokey nâu lạnh, lớp nền satin glow mịn màng hòa quyện cùng màu môi nude glossy thanh lịch. Đặc biệt, điểm nhấn giúp người đẹp chiếm trọn spotlight chính là mái tóc được tạo kiểu bob vintage mềm mại.

Krystyna Pyszková hóa thân thành một minh tinh Hollywood bước ra từ một thước phim điện ảnh kinh điển

Lời hẹn của Hoa hậu Krystyna Pyszková và hành trình sáng tạo của hai nghệ sĩ Việt

Quân Nguyễn, Pu lê tiết lộ Krystyna Pyszková đã ngỏ lời mời hai nghệ sĩ đồng hành cùng cô tại thảm đỏ Cannes 2026 từ sau đêm chuyển giao nhiệm kỳ Miss World diễn ra một năm trước. Hai ngày trước khi diễn ra sự kiện, ê kíp Việt đã có mặt tại Pháp để có sự chuẩn bị tốt nhất. Họ dành thời gian thử nghiệm nhiều concept trang điểm, kiểu tóc cũng như trang phục để đảm bảo tạo nên diện mạo hài hòa, hoàn hảo, qua đó mỹ nhân người Cộng hòa Séc có thể “cân” mọi góc máy khi đứng trước ống kính truyền thông thế giới.

Theo đó, thời gian chính là thử thách lớn nhất mà họ phải đối mặt khi nhận lời đồng hành cùng các hoa hậu. Trong ngày đầu Krystyna xuất hiện tại Cannes, ê kíp Việt chỉ có 2 giờ để hoàn thiện toàn bộ layout trang điểm và làm tóc. Tuy nhiên, concept “Old Hollywood Glam” của bộ đôi nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ công chúng.

Trong thiết kế tông xanh biển của NTK Lê Thanh Hòa, “hoa hậu đẹp nhất thế giới” tỏa sáng với gương mặt ấn tượng - đôi mắt smoky nâu lạnh pha xám taupe, lớp nền satin căng bóng mang hơi hướng high fashion cùng kiểu tóc updo cổ điển pha chút futuristic editorial tạo nên một tổng thể đầy cuốn hút.

Concept "Old Hollywood Glam" không chỉ tôn lên thần thái quý phái, sang trọng của "hoa hậu đẹp nhất thế giới" mà còn phù hợp với chủ đề về "AI" đang là tâm điểm tại Cannes năm nay

Hoa hậu Krystyna Pyszková bày tỏ: “Tôi hoàn toàn mê đắm diện mạo mà Quân Nguyễn và Pu Lê từng thực hiện cho tôi. Họ chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà ngược lại luôn khiến tôi bất ngờ trước tư duy sáng tạo của các chuyên gia Việt Nam. Đối với tôi, họ là một trong những ê kíp tuyệt vời nhất mà tôi từng hợp tác. Từ một năm trước, tôi đã biết chắc chắn mình phải cùng hai bạn chinh phục thảm đỏ Cannes”.

Trong ngày làm việc thứ 2 tại Pháp, Á hậu Miss Universe 2025 Olivia Yacé, người đẹp đến từ Bờ Biển Ngà, từng đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo Miss Cosmo 2025 cũng đã tìm đến cặp đôi để gửi gắm diện mạo của mình trên thảm đỏ

Loạt hình ảnh và video làm đẹp cho hai mỹ nhân quốc tế được hai nghệ sĩ Việt đăng tải trên trang cá nhân đã tạo nên viral bùng nổ, được nhiều kênh truyền thông và chuyên trang sắc đẹp chia sẻ rầm rộ. Trên khắp các diễn đàn, giới mộ điệu liên tục thảo luận về các xu hướng trang điểm này và không quên dành những lời tán dương cho 2 chuyên gia.

Á hậu Olivia Yacé khoe nhan sắc cuốn hút sau khi được hai chuyên gia làm đẹp người Việt trang điểm và tạo kiểu tóc

Trước khi tạo nên những “cú nổ” truyền thông tại Pháp năm nay, Quân Nguyễn và Pu Lê từ lâu đã là những nghệ sĩ được hàng loạt ngôi sao, nghệ sĩ và hoa hậu trong và ngoài nước tin tưởng. Với gần 20 năm làm việc trong ngành, hai nghệ sĩ xây dựng được uy tín qua nền tảng kinh nghiệm dày dặn, tư duy thẩm mỹ cao cấp, tác phong làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt là sự nhạy bén trong việc nắm bắt các xu hướng toàn cầu.

Hair stylist Pu Lê tâm sự: "Chúng tôi luôn trân trọng cơ hội được làm đẹp cho các nghệ sĩ. Điều hạnh phúc nhất là thông qua công việc của mình, chúng tôi có thể góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế tài năng của những nghệ sĩ make up và hair stylist chuyên nghiệp đến từ Việt Nam".

Hai nghệ sĩ Quân Nguyễn và Pu Lê dạo bước tại thành phố Cannes, Pháp

