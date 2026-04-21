Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi

Kim Ngọc
21/04/2026 18:00 GMT+7

Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi trong tà áo dài lụa 'Hoàng hạc' của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

Thuộc thế hệ người đẹp 7X, Hoa khôi thể thao Thu Hương là một trong số ít những nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch, tao nhã "vượt thời gian".

Ở tuổi U.50, Thu Hương vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gọn gàng. Cô chuyển tải trọn vẹn tinh thần thời trang giao thoa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong tà áo dài Hoàng hạc

Hoa khôi Thể thao Thu Hương đẹp mặn mà trong tà áo dài lụa của NTK Võ Việt Chung

Hoa khôi Thu Hương đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã đầy bản lĩnh đến từ trải nghiệm cuộc sống và thần thái của người phụ nữ thành đạt. Khi khoác lên các thiết kế áo dài như gửi đi bức thông điệp mạnh mẽ - nét kiêu sa không đến từ sự phô trương mà bắt nguồn từ nội tại được bồi đắp theo thời gian

NTK Võ Việt Chung cho biết bộ sưu tập Hoàng hạc là kết tinh từ hình tượng chim hạc thanh cao và nét mềm mại của vải lụa cao cấp Nhật Bản. Mỗi thiết kế như một trang của cuốn "nhật ký thời trang" ghi lại hành trình 3 thập kỷ anh miệt mài giữ gìn và nâng tầm giá trị văn hóa truyền thống trên tà áo dài.

12 thiết kế trong bộ sưu tập được sáng tạo trên nền chất liệu lụa Chirimen. Các họa tiết chim hạc, hoa và hoa văn cách điệu được làm nổi bật qua kỹ thuật dệt, thêu thủ công và đính kết đá tỉ mỉ tạo nên nét riêng biệt cho từng tà áo dài

Trong văn hóa phương Đông, chim hạc (hoàng hạc) là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và thanh cao, quý phái

Chirimen là loại vải lụa nổi tiếng với kỹ thuật dệt tạo nên bề mặt gợn sóng đặc trưng. Với đặc tính mềm mại cùng độ rũ tự nhiên, lụa Chirimen mang lại chiều sâu cho tà áo dài, giúp trang phục chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi

Nhà thiết kế khéo léo sử dụng Chirimen cho phần thân và tà áo dài để tạo độ bay bổng, đồng thời kết hợp cùng các dòng lụa truyền thống của Việt Nam ở những chi tiết khác để tạo nên một tổng thể cân bằng, hài hòa. Bên cạnh đó, sự kết hợp của các họa tiết trang trí trên mỗi thiết kế tái hiện những thắng cảnh của Việt Nam và Nhật Bản, qua đó làm rõ hơn tinh thần giao thoa văn hóa mà NTK hướng đến.

Dù luôn mang tinh thần phá cách, NTK vẫn giữ sự trung thành với phom dáng áo dài truyền thống. Anh trau chuốt các chi tiết và tạo những điểm nhấn mới lạ ở phần cổ áo, tay áo xếp tầng, thắt nơ cách điệu hay phối áo dài với găng tay...

Qua BST Hoàng hạc, nhà thiết kế tiếp tục khẳng định hướng đi riêng: lấy chất liệu làm nền tảng để kể câu chuyện thời trang, không chạy theo xu hướng mà chọn cách chinh phục giới mộ điệu bằng chiều sâu từ chất liệu, kỹ thuật đến ý niệm văn hóa

SaigonTex - SaigonFabric 2026: AI và giải pháp bền vững cho ngành dệt may thời trang

Đỗ Thị Hải Yến và ngôn ngữ thời trang mang hơi thở văn hóa

Dệt chiếu làng thành túi thời trang: Nhóm gen Z biến di sản thành xu hướng hot

Lan Khuê, Minh Hằng, Liên Bỉnh Phát... cá tính trên thảm đỏ Fashion Awards 2026

Hoa hậu Yến Nhi tỏa sáng trong tà áo dài 'Tứ bình hoa lụa'

Áo dài Việt 'du xuân' quốc tế

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống 'chất' và trọn vẹn trong mọi vai trò

Thời TikTok và AI: Nhiếp ảnh thời trang dễ đẹp, khó thành nghề?

