Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi

Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương khoe nhan sắc không tuổi trong tà áo dài lụa 'Hoàng hạc' của nhà thiết kế Võ Việt Chung.
Thuộc thế hệ người đẹp 7X, Hoa khôi thể thaoThu Hương là một trong số ít những nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch, tao nhã "vượt thời gian".
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ sưu tập Hoàng hạc là kết tinh từ hình tượng chim hạc thanh cao và nét mềm mại của vải lụa cao cấp Nhật Bản. Mỗi thiết kế như một trang của cuốn "nhật ký thời trang" ghi lại hành trình 3 thập kỷ anh miệt mài giữ gìn và nâng tầm giá trị văn hóa truyền thống trên tà áo dài.
Nhà thiết kế khéo léo sử dụng Chirimen cho phần thân và tà áo dài để tạo độ bay bổng, đồng thời kết hợp cùng các dòng lụa truyền thống của Việt Nam ở những chi tiết khác để tạo nên một tổng thể cân bằng, hài hòa. Bên cạnh đó, sự kết hợp của các họa tiết trang trí trên mỗi thiết kế tái hiện những thắng cảnh của Việt Nam và Nhật Bản, qua đó làm rõ hơn tinh thần giao thoa văn hóa mà NTK hướng đến.