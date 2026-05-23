Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ hành trình đưa váy couture Việt đến Cannes

Theo nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, việc các thiết kế Việt Nam xuất hiện tại Cannes không chỉ là cơ hội quảng bá thời trang mà còn góp phần giới thiệu năng lực sáng tạo của đội ngũ trong nước tới bạn bè quốc tế. “Cannes không chỉ là thảm đỏ điện ảnh mà còn là nơi thời trang kể câu chuyện về văn hóa và bản sắc. Chúng tôi tự hào khi những thiết kế được tạo nên bởi bàn tay người Việt tiếp tục xuất hiện tại một sân chơi mang tầm vóc toàn cầu”, anh chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên các sáng tạo của Nguyễn Minh Tuấn có mặt tại Cannes. Trước đó, nhiều nghệ sĩ và người đẹp quốc tế như Caylee Cowan hay Miss Earth Malaysia 2021 Nisha Raspberries từng lựa chọn các thiết kế của anh khi tham dự sự kiện này.

Tại Cannes 2026, các người đẹp quốc tế đã chọn diện những thiết kế tinh xảo, mang đậm ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Nguyễn Minh Tuấn Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Hơn 1.000 giờ thủ công cho một thiết kế xuất hiện tại Cannes

Đằng sau vài phút xuất hiện trên thảm đỏ là quá trình thực hiện kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Theo Nguyễn Minh Tuấn, các mẫu couture như Noctis Tear hay Mycelium thường đòi hỏi hơn 1.000 giờ lao động thủ công từ đội ngũ thiết kế, thợ may và nghệ nhân đính kết.

Mỗi bộ váy trải qua nhiều công đoạn từ phác thảo ý tưởng, dựng phom corset, lựa chọn chất liệu, đính kết pha lê, xử lý lông vũ đến hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất. Riêng quá trình may và đính kết có thể kéo dài khoảng một tháng với hơn 5 nhân sự làm việc liên tục.

Mỗi thiết kế thủ công tinh xảo như Noctis Tear hay Mycelium đòi hỏi hơn 1.000 giờ lao động. Tính từ khâu phác thảo, dựng phom, đính kết đến khi vận chuyển hoàn thiện mất khoảng 2 tháng Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Một trong những khó khăn lớn nhất là khâu vận chuyển. Không giống các thiết kế thông thường, váy couture với cấu trúc 3D và hàng nghìn chi tiết thủ công rất dễ bị ảnh hưởng nếu đóng gói hoặc bảo quản không đúng cách. “Khâu vận chuyển luôn là bài toán căng thẳng. Chúng tôi vừa phải đảm bảo váy đến đúng thời gian, vừa phải giữ nguyên phom dáng sau nhiều ngày đóng hộp. Đặc biệt, các chi tiết lông vũ rất nhạy cảm với va đập và áp lực trong quá trình di chuyển”, nhà thiết kế cho biết.

Vì vậy, các thiết kế đều được đóng gói theo quy trình riêng, kèm hướng dẫn bảo quản chi tiết để người mặc có thể xử lý đúng cách ngay khi nhận được trang phục.

Thử thách fitting từ xa

Khác với các ngôi sao trong nước, phần lớn khách hàng quốc tế của Nguyễn Minh Tuấn đều làm việc từ xa. Điều này khiến việc lấy số đo và fitting (thử đồ) trở thành thử thách không nhỏ.

Theo nhà thiết kế, khoảng 90% các đơn hàng quốc tế được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Đội ngũ phải trao đổi nhiều lần với stylist và người mặc để đảm bảo độ chính xác tối đa.

“Không được fitting trực tiếp là áp lực rất lớn. Chỉ cần sai lệch nhỏ về số đo cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể thiết kế. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế nhiều năm, chúng tôi vẫn đảm bảo các bộ váy vừa vặn ngay từ lần thử đầu tiên”, anh chia sẻ.

Thông thường, các thiết kế sẽ được gửi tới khách hàng khoảng một tuần trước sự kiện để họ có thời gian kiểm tra và chuẩn bị. Nguyễn Minh Tuấn cũng tiết lộ từng có lần ê kíp trải qua cảm giác “thót tim” khi một thiết kế bị giữ tại kho vận chuyển ở Việt Nam hơn một tuần. Để đề phòng rủi ro, đội ngũ phải gấp rút hoàn thiện thêm một phương án dự phòng gửi sang nước ngoài. May mắn là sát ngày diễn ra sự kiện, cả hai thiết kế đều đến nơi an toàn và phù hợp với người mặc.

Do khoảng cách địa lý, 90% thiết kế của thương hiệu được gửi trực tiếp cho các stylist hoặc người mặc quốc tế mà không qua fitting trực tiếp Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Những thiết kế nổi bật tại Cannes 2026

Tại Cannes năm nay, Miss Grand International 2022 Luciana Fuster lựa chọn Noctis Tear. Thiết kế mang tông đen chủ đạo, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc cực quang tan chảy trong màn đêm. Phom corset ôm sát kết hợp pha lê và lông vũ tạo nên hiệu ứng huyền bí.

Trong khi đó, Miss Global 2017 Barbara Vitorelli xuất hiện với Mycelium, thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới nấm. Điểm nhấn nằm ở phần cape dài và các chi tiết đính kết mô phỏng mạng lưới sợi nấm phát triển trong tự nhiên. Đây cũng là một trong những mẫu thuộc bộ sưu tập mới dự kiến ra mắt tại Vietnam International Fashion Week vào tháng 6 tới.

Á hậu 1 Mrs Universe 2025 Reshma diện The Dark Waves, mẫu váy tái hiện hình ảnh những con sóng cuộn trào giữa đại dương đêm bằng kỹ thuật đính kết 3D cầu kỳ. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân người Ấn Độ Shweta Chopra lựa chọn thiết kế thuộc bộ sưu tập Aurora's Cry, trong khi Hoa hậu Quý bà Sophy Odam của Campuchia gây chú ý với mẫu váy Violet cùng phần choàng 3D được tạo nên từ hàng trăm cánh hoa thủ công.

Việc liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế cho thấy thời trang Việt đang từng bước mở rộng dấu ấn trên bản đồ thời trang thế giới. Dù phía sau mỗi bộ váy là hàng tháng làm việc cùng vô số áp lực từ sản xuất đến vận chuyển, Nguyễn Minh Tuấn cho rằng đó là hành trình xứng đáng để các thiết kế mang dấu ấn Việt có cơ hội hiện diện trên những thảm đỏ danh giá.