Đỗ Thị Hải Yến và ngôn ngữ thời trang mang hơi thở văn hóa

Không lựa chọn hướng tiếp cận gợi cảm hay phá cách, nữ diễn viên gây ấn tượng bằng phong thái điềm tĩnh cùng ngôn ngữ thời trang giàu chiều sâu văn hóa, qua đó khẳng định vị trí riêng trong bức tranh thời trang vốn nhiều biến chuyển.

Nữ diễn viên với bộ trang phục yến tiệc hoàng cung của Hoàng hậu họ Dương trong phim điện ảnh huyền sử, võ thuật Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 2.9 năm nay ẢNH: NVCC

Trong bộ hình, Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện với tạo hình lấy cảm hứng từ yến tiệc hoàng cung năm 979. Trang phục được phát triển từ nghiên cứu cổ phục, với cấu trúc nhiều lớp, chất liệu dày dặn nhưng vẫn giữ được độ rũ mềm, tạo nên cảm giác trang trọng mà không nặng nề. Bảng màu thiên về tông trầm cổ điển như vàng ánh kim, hồng sẫm và nâu ấm, giúp tổng thể vừa gợi nhắc lịch sử vừa phù hợp với ngôn ngữ thời trang hiện đại. Các chi tiết thêu thủ công, họa tiết truyền thống được xử lý tiết chế, đóng vai trò như điểm nhấn thay vì chiếm trọn thị giác.

Trang phục được phát triển từ nghiên cứu cổ phục, với bản vẽ của họa sĩ - nhà nghiên cứu trang phục cổ Trịnh Quang Vũ, thiết kế bởi NTK Mai Lâm và định hướng phục trang bởi nhà thiết kế Bảo Trân Chi ẢNH: NVCC

Hình ảnh Đỗ Thị Hải Yến trong tạo hình nhân vật Hoàng hậu họ Dương vừa mang tinh thần lịch sử, vừa mang ngôn ngữ thời trang hiện đại

Kiểu tóc và trang điểm được ê kíp chụp hình diễn giải lại so với tạo hình gốc trong phim nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử mang đến một hình tượng hoàng hậu vừa lạ vừa quen, kể câu chuyện về di sản qua lăng kính thời trang mới lạ ẢNH: NVCC

Điểm đáng chú ý nằm ở cách bộ trang phục được kết hợp cùng styling tối giản. Phụ kiện được lựa chọn có chủ đích, thiên về hình khối cổ điển, không quá cầu kỳ để giữ trọng tâm cho phom dáng và chất liệu. Lối trang điểm trong trẻo, bảng màu trung tính cùng kiểu tóc gọn gàng càng làm nổi bật tinh thần thanh lịch, tĩnh tại. Tổng thể tạo nên hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp vượt thời gian, nơi thời trang không chỉ là xu hướng mà còn là câu chuyện về bản sắc.

Phong cách thời trang của nữ diễn viên trong bộ ảnh cũng phản ánh một xu hướng đang trở lại: thời trang mang tính di sản. Thay vì chạy theo trào lưu nhanh, hình ảnh này đề cao giá trị thủ công, nghiên cứu văn hóa và tính bền vững trong thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa yếu tố cổ phục và ngôn ngữ hiện đại mở ra hướng tiếp cận mới cho thời trang Việt, nơi truyền thống không bị đóng khung mà được tái diễn giải linh hoạt.

Không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, mỗi lần Đỗ Thị Hải Yến trở lại đều gắn với một định hướng thẩm mỹ rõ ràng ẢNH: FB NV

Cô luôn xuất hiện với phong cách riêng: thanh lịch, cổ điển và giàu tính văn hóa ẢNH: FB NV

Trong bối cảnh thời trang ngày càng thiên về tốc độ và hiệu ứng thị giác, lựa chọn này tạo nên một dấu ấn khác biệt, nơi thời trang không chỉ để nhìn, mà còn để kể một câu chuyện về vẻ đẹp bền bỉ và tinh tế.



