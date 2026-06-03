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Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lần đầu làm 'host'

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/06/2026 11:00 GMT+7

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bất ngờ tiết lộ thông tin anh sẽ đảm nhiệm vai trò host chương trình 'The Face Vietnam 2026'. Đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm vai trò dẫn dắt một show truyền hình thực tế.

NTK Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn chia sẻ: "Nhiều người nghĩ tôi rất ít nói và sẽ gặp khó khăn khi dẫn dắt một chương trình lớn. Tuy nhiên, tôi muốn thử thách bản thân ở một vai trò mới để công chúng nhìn thấy các khía cạnh đa dạng của mình".

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lần đầu làm 'Host' - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

ẢNH: NTKCC

Là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng thời trang VN, nhà thiết kế họ Đỗ được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới mẻ cho chương trình. Trước anh, chuyên gia trang điểm Nam Trung, diễn viên Hữu Vi và người mẫu Vĩnh Thụy là những nghệ sĩ từng đảm nhiệm vai trò host của The Face Vietnam.

Đỗ Mạnh Cường cho biết nhiệm vụ của anh không chỉ là dung hòa, giải quyết mâu thuẫn giữa thí sinh và mentor, mà đôi khi ở những thời điểm cần thiết, anh sẵn sàng trở thành chất xúc tác đẩy mọi cuộc đối đầu lên cao trào để tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người xem. Anh không e ngại áp lực dư luận hay những ý kiến trái chiều mà tin rằng chính những tranh luận đa chiều từ công chúng sẽ là yếu tố tạo nên sức nóng phản ánh đúng tinh thần của một chương trình truyền hình thực tế.

Nhận xét về dàn mentor năm nay, NTK cho rằng Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê là đại diện cho ba thế hệ người mẫu với ba cá tính khác nhau nên sẽ tạo nên sức hút lớn cho chương trình. Trong đó Hoa hậu H'Hen Niê là ẩn số đặc biệt có thể làm thay đổi cục diện cuộc chơi bất cứ lúc nào.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lần đầu làm 'Host' - Ảnh 3.

ẢNH: NTKCC

NTK Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và sau đó đi Pháp tu nghiệp, từng làm việc tại nhiều nhà mốt quốc tế. Sau khi trở về nước, anh xây dựng thương hiệu riêng và chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành cái tên tiêu biểu của thời trang Việt, là nhà thiết kế đầu tiên định kỳ tổ chức 2 show diễn mỗi năm. Anh từng làm giám khảo các chương trình Vietnam’s Next Top Model, Project Runway Viet Nam. Sau đại dịch Covid-19, NTK tiếp tục sáng lập hai thương hiệu trẻ là Sixdo và ĐMC by Do Manh Cuong, nhanh chóng phủ sóng lĩnh vực thời trang công sở và thời trang dành cho giới trẻ gen Z. Trong những năm gần đây, anh được công chúng ưu ái gọi là "ông bố đông con nhất showbiz Việt" khi cùng doanh nhân Huy Cận nhận nuôi 10 người con.

Đỗ Mạnh Cường NTK Đỗ Mạnh Cường Host H'Hen Niê The Face Vietnam 2026

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