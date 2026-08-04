Cô gái cao 1,84m Lại Mai Hoa đọ sắc cùng dàn người mẫu Việt trên sàn diễn

Trong show diễn của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, bên cạnh dàn hoa á hậu đình đám, sự xuất hiện của dàn người mẫu đến từ Vietnam’s Next Top Model và The Face Vietnam cũng được nhiều người quan tâm. Trong đó, Lại Mai Hoa là cái tên gây chú ý khi trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế sau thành tích quán quân vào năm 2025.

Lại Mai Hoa sau 'Vietnam's Next Top Model'

Lại Mai Hoa gây ấn tượng bởi tạo hình khác lạ, trình diễn tự tin sau 1 năm bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2025 Ảnh: BTC

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,84m cùng số đo ba vòng 83-65-96. Cô là nhân tố gây chú ý tại sân chơi Vietnam’s Next Top Model 2025, giành danh hiệu quán quân chung cuộc. Đây được xem là bước đệm giúp chân dài 21 tuổi hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show diễn ở những vai trò quan trọng.

Trên sàn diễn, Lại Mai Hoa gây chú ý bởi chiều cao nổi bật cùng những bước catwalk tự tin. Được nhà thiết kế trao cơ hội trình diễn trong chiếc váy phom dáng đuôi cá, với layout trang điểm khác lạ, người mẫu 21 tuổi tạo bất ngờ cho khán giả bởi màn xử lý váy khéo léo. Chia sẻ sau chương trình, Lại Mai Hoa tâm sự cô biết ơn và hạnh phúc khi được trở thành đóa hoa lan cho show diễn của Chung Thanh Phong. Với cô, đây là một cơ hội để bản thân có dịp được gặp gỡ các đàn chị, đồng thời trau dồi thêm kinh nghiệm cho hành trình làm nghề.

Lại Mai Hoa chụp ảnh cùng người mẫu Tú Anh và bà Trang Lê. Trong vai trò nhà sản xuất, bà Trang Lê tự hào khi các người mẫu bước ra từ chương trình thực tế có những bước tiến trong nghề Ảnh: BTC

Ở tuổi 21, Lại Mai Hoa được đánh giá là gương mặt sáng trên sàn diễn thời trang. Hành trình làm nghề giúp người mẫu trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động. Đặc biệt, tính chuyên nghiệp được cô chú trọng nên cố gắng chủ động trong mọi khâu.

Nhờ chăm chỉ làm việc, thời gian qua Lại Mai Hoa tham gia nhiều show diễn và mang về nhiều hợp đồng thương mại. Từ đó nguồn thu nhập của cô cũng ổn định hơn, trang trải chi phí học tập và lo cho cuộc sống cá nhân. Dù bận rộn với công việc song chân dài 10X vẫn sắp xếp lịch trình để đảm bảo việc học tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài Lại Mai Hoa, show diễn còn quy tụ nhiều người mẫu từng trưởng thành tại sân chơi Vietnam's Nextop Model. Trong đó, Hoàng Thùy là một trong những chân dài thành công sau cuộc thi Ảnh: BTC

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Người mẫu Giang Phùng và Mi Lan cũng phủ sóng các sàn diễn thời trang sau chương trình thực tế Vietnam's Next Top Model 2025 Ảnh: BTC



