Giáo sư Thái Kim Lan khác lạ khi làm người mẫu thời trang

GS.TS Thái Kim Lan là nàng thơ của VUNGOC&SON

Bộ ảnh được thực hiện giữa thiên nhiên nguyên sơ tại vịnh biển Lăng Cô (Huế). Qua mỗi khung hình, GS.TS Thái Kim Lan xuất hiện cùng các thiết kế Resort 2026, trở thành hiện thân cho vẻ đẹp được bồi đắp bởi tri thức, trải nghiệm và thời gian ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Chia sẻ trong lần đầu đồng hành với thương hiệu thời trang Việt trong dự án Serenade of Summer - Mùa hè đẹp nhất, GS.TS Thái Kim Lan cho biết: “Tôi luôn tin rằng cái đẹp không chỉ hiện diện trong nghệ thuật hay thời trang, mà còn được nuôi dưỡng từ văn hóa, thiên nhiên và cách con người sống với những giá trị của mình. Điều khiến tôi xúc động là cách VUNGOC&SON kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ thời trang - một câu chuyện có Huế, có miền Trung, có thiên nhiên Việt Nam và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ”.

Ánh sáng tự nhiên, mặt biển, rừng nhiệt đới và kiến trúc đặc trưng của Banyan Tree Lăng Cô trở thành một phần của ngôn ngữ hình ảnh, nơi thời trang đối thoại cùng cảnh quan và chiều sâu văn hóa miền Trung ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sinh ra tại Huế, nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu tại châu Âu nhưng luôn gắn bó với quê hương, GS.TS Thái Kim Lan là hình ảnh của sự giao thoa giữa tinh thần học thuật quốc tế và chiều sâu văn hóa Á Đông. Ở bà là vẻ đẹp không bị giới hạn bởi tuổi tác mà được tạo nên từ tri thức, sự tự do trong tâm hồn và những giá trị được bồi đắp qua thời gian.

NTK Vũ Ngọc Tú cho biết đây là lần đầu tiên trên hành trình sáng tạo, thương hiệu chọn một học giả làm gương mặt trung tâm cho campaign thời trang. Quyết định này đánh dấu hướng tiếp cận mới, khi tri thức, văn hóa và trải nghiệm sống được đặt vào trung tâm của câu chuyện về vẻ đẹp đương đại.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

“Chúng tôi mong muốn tìm một gương mặt có thể đại diện cho tinh thần của bộ sưu tập. Ở GS.TS Thái Kim Lan là vẻ đẹp của tri thức, sự tự do trong tâm hồn và chiều sâu văn hóa - một vẻ đẹp rất đương đại. Chúng tôi tin rằng thời trang không chỉ tôn vinh cái đẹp của hình thể, mà còn có thể kể những câu chuyện về con người, bản sắc và những giá trị vượt qua thời gian", NTK Đinh Trường Tùng cho biết.

Thông qua BST Resort 2026, nhà mốt tiếp tục theo đuổi hành trình xây dựng một ngôn ngữ thời trang mang bản sắc Việt Nam nhưng có khả năng đối thoại với thế giới ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Biển Lăng Cô, những làng chài ven biển, cánh đồng miền Trung và không gian văn hóa Huế không chỉ là cảm hứng thị giác mà trở thành một phần linh hồn của bộ sưu tập ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế tiếp tục được phát triển theo ngôn ngữ đặc trưng của hai nhà thiết kế với lụa, organza và kỹ thuật xử lý thủ công tinh xảo. Những phom dáng mềm mại, chuyển động theo gió biển cùng bảng màu lấy cảm hứng từ biển, núi và đồng quê miền Trung mang đến một góc nhìn thanh lịch, hiện đại về thiên nhiên Việt Nam ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM



