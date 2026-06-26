Giáo sư Thái Kim Lan khác lạ khi làm người mẫu thời trang

GS.TS Thái Kim Lan là nàng thơ của VUNGOC&SON
Chia sẻ trong lần đầu đồng hành với thương hiệu thời trang Việt trong dự án Serenade of Summer - Mùa hè đẹp nhất, GS.TS Thái Kim Lan cho biết: “Tôi luôn tin rằng cái đẹp không chỉ hiện diện trong nghệ thuật hay thời trang, mà còn được nuôi dưỡng từ văn hóa, thiên nhiên và cách con người sống với những giá trị của mình. Điều khiến tôi xúc động là cách VUNGOC&SON kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ thời trang - một câu chuyện có Huế, có miền Trung, có thiên nhiên Việt Nam và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ”.
Sinh ra tại Huế, nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu tại châu Âu nhưng luôn gắn bó với quê hương, GS.TS Thái Kim Lan là hình ảnh của sự giao thoa giữa tinh thần học thuật quốc tế và chiều sâu văn hóa Á Đông. Ở bà là vẻ đẹp không bị giới hạn bởi tuổi tác mà được tạo nên từ tri thức, sự tự do trong tâm hồn và những giá trị được bồi đắp qua thời gian.
NTK Vũ Ngọc Tú cho biết đây là lần đầu tiên trên hành trình sáng tạo, thương hiệu chọn một học giả làm gương mặt trung tâm cho campaign thời trang. Quyết định này đánh dấu hướng tiếp cận mới, khi tri thức, văn hóa và trải nghiệm sống được đặt vào trung tâm của câu chuyện về vẻ đẹp đương đại.
“Chúng tôi mong muốn tìm một gương mặt có thể đại diện cho tinh thần của bộ sưu tập. Ở GS.TS Thái Kim Lan là vẻ đẹp của tri thức, sự tự do trong tâm hồn và chiều sâu văn hóa - một vẻ đẹp rất đương đại. Chúng tôi tin rằng thời trang không chỉ tôn vinh cái đẹp của hình thể, mà còn có thể kể những câu chuyện về con người, bản sắc và những giá trị vượt qua thời gian", NTK Đinh Trường Tùng cho biết.