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Á hậu Việt tái xuất sàn diễn, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 21

Thạch Anh
Thạch Anh
02/08/2026 16:48 GMT+7

Xuất hiện trong một sự kiện thời trang, Á hậu Trần Thụy Thúy Tiên ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô đảm nhận vai trò người mẫu, trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế (NTK) Nhung Cao.

Trần Thụy Thúy Tiên gây chú ý khi diện áo dài của NTK Nhung Cao tại sự kiện Global Fashion Week Allstars 2026. Người đẹp chọn phong thái trình diễn tiết chế, để trang phục trở thành điểm nhấn trong lần tái xuất sàn diễn sau khi giành danh hiệu Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Thúy Tiên cho biết mỗi lần đứng trên sàn diễn đều mang đến cho cô một cảm xúc khác nhau. Người đẹp xem thời trang là cách kể câu chuyện của bản thân qua hình ảnh và phong cách thể hiện. "Mỗi sàn diễn là một cơ hội để kể câu chuyện của chính mình", cô nói.

Á hậu Việt tái xuất sàn diễn, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 21- Ảnh 1.

Nhan sắc rạng rỡ của Á hậu Thúy Tiên trong tà áo dài truyền thống

Ảnh: NVCC

Trần Thụy Thúy Tiên ra sao sau khi giành danh hiệu á hậu?

Sau cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Thụy Thúy Tiên xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện thời trang và hoạt động cộng đồng. Theo người đẹp, điều thay đổi lớn nhất không phải sự chú ý của công chúng mà là trách nhiệm với hình ảnh cá nhân. Cô cho rằng mỗi lời nói hay hành động đều có thể tạo ảnh hưởng nhất định, vì vậy luôn cố gắng giữ sự chỉn chu trong công việc và cuộc sống.

Người đẹp nhìn nhận danh hiệu vừa mở ra cơ hội, vừa đi kèm áp lực. Cô có thêm điều kiện học hỏi, mở rộng công việc và gặp gỡ nhiều người hơn, song cũng ý thức cần nỗ lực để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả. Thúy Tiên nói áp lực là động lực để hoàn thiện bản thân thay vì trở thành rào cản.

Á hậu Việt tái xuất sàn diễn, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 21- Ảnh 2.

Thúy Tiên sải bước tự tin trong thiết kế áo dài vàng, với chi tiết cách điệu ở phần cổ

Ảnh: NVCC

Trong thời gian tới, Á hậu Trần Thụy Thúy Tiên dự định tiếp tục theo đuổi công việc trình diễn, đồng thời tham gia các dự án hướng đến cộng đồng. Cô mong được công chúng nhớ đến không chỉ bởi danh hiệu á hậu mà còn qua những việc làm có ích. Theo người đẹp, chiếc vương miện hay dải băng chỉ là dấu mốc, còn giá trị lâu dài nằm ở cách mỗi người sử dụng sức ảnh hưởng của mình.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thúy Tiên duy trì việc chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội theo hướng gần gũi. Cô không đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh hoàn hảo mà muốn khán giả nhìn thấy một người trẻ với cả những ngày nhiều năng lượng lẫn những lúc mệt mỏi. Đối diện các ý kiến trái chiều, người đẹp chọn tiếp nhận những góp ý mang tính xây dựng, đồng thời giữ sự bình tĩnh trước các bình luận tiêu cực để tập trung cho công việc.

Trần Thụy Thúy Tiên sinh năm 2005 tại Huế, hiện là sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Huế. Sau khi giành danh hiệu Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, cô hoạt động ở lĩnh vực thời trang, đồng thời theo đuổi các dự án quảng bá văn hóa, du lịch và cộng đồng. Lần trở lại với Global Fashion Week Allstars 2026 được xem là một trong những dấu mốc tiếp theo trên hành trình phát triển hình ảnh của người đẹp sau đăng quang.

Thúy Tiên Á hậu Thúy Tiên Áo dài Á hậu Dân tộc Du lịch Việt Nam

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