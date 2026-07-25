NTK Trần Hùng: Trở về 'nhà' để tiếp tục mang thời trang Việt ra thế giới

NTK Trần Hùng và một thập kỷ theo đuổi triết lý thời trang bền vững

Nhà thiết kế Trần Hùng (bên trái) cùng người mẫu giới thiệu ba mẫu trang phục nằm trong BST L’Empreinte du Temps ẢNH: NTKCC

* Không chỉ là nhà thiết kế VN đầu tiên trở thành thành viên của Hội đồng thời trang Anh, đều đặn giới thiệu bộ sưu tập (BST) ở Tuần lễ thời trang London mà anh còn được biết đến rộng rãi qua hành trình thời trang bền vững. Cảm nhận và cách thực hành thời trang bền vững của anh có sự thay đổi nào sau hành trình 10 năm?

NTK Trần Hùng: Tôi bước vào thời trang với niềm tin rằng vẻ đẹp chỉ thực sự bền vững khi được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, tinh thần thủ công và sự chân thành trong sáng tạo. Niềm tin này trở thành nền tảng cho ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của tôi, được nhận diện qua những cấu trúc thanh thoát, nghệ thuật tạo phom chuẩn xác và kỹ nghệ thủ công tinh tế.

Tôi không chạy theo tính nhất thời của xu hướng mà kiên định theo đuổi các giá trị có sức sống bền vững, nơi mỗi thiết kế được tạo nên để đồng hành cùng thời gian.

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với thời trang và 10 năm trên hành trình làm nghề chuyên nghiệp, tôi đúc kết ra góc nhìn rõ nét hơn về vai trò của một bộ trang phục thiết kế.

Trước đây, một thiết kế hoàn thành khi rời khỏi xưởng may còn hiện tại tôi cho rằng một thiết kế chỉ thực sự trọn vẹn khi tiếp tục "sống" cùng người mặc.

Trang phục liên tục được mang thêm những ký ức, trải nghiệm và dấu ấn mới qua mỗi lần mặc. Một thiết kế bền vững không chỉ được tạo nên bằng đôi tay của người làm nghề mà còn được hoàn thiện bởi thời gian và những câu chuyện của người sở hữu chúng.

Hai chất liệu chủ đạo được NTK sử dụng ở BST lần này là organza và da thuộc ẢNH: NTKCC

* Lý do vì sao anh trở lại Việt Nam tổ chức fashion show kỷ niệm 10 năm?

10 năm trước, bộ sưu tập Châu Á thanh bình đánh dấu màn ra mắt của tôi với giới thời trang trong nước và quốc tế. Sau một thập kỷ tôi chọn trở về Việt Nam, nơi tôi bắt đầu hành trình này. Tôi muốn kết nối với mọi người nhiều hơn và làm fashion show cũng là cách để đánh dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Tôi luôn nghĩ về cội nguồn, về nơi khởi đầu và dù có đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới, tôi cũng luôn tự hào mình là nhà thiết kế Việt Nam.

ẢNH: NTKCC

* Điều gì anh tự hào và điều gì anh mong muốn tiến xa hơn?

Tôi muốn mọi người nghĩ đến mình là một NTK Việt Nam và đã có một chút phát triển ở quốc tế. Thương hiệu Trần Hùng hiện diện ở Tuần lễ thời trang London (Anh) nhiều năm, khá viral ở Trung Quốc và đã tham gia nền tảng bán buôn B2B lớn của ngành thời trang là JOOR.

Bước tiếp theo tôi muốn phát triển thêm ở châu Âu, đặc biệt là Paris, Pháp.

Hành trình vừa qua chính là hành trình 10 năm của trải nghiệm. Mỗi chuyến đi, mỗi BST đều mang đến cho tôi kinh nghiệm và trải nghiệm khác biệt. Ở mỗi BST, tôi luôn cố gắng tạo ra các thiết kế đẹp, sáng tạo kỹ thuật thủ công mới gắn liền với tinh thần chủ đạo là thời trang bền vững.

Ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã muốn mang thời trang Việt ra thế giới, mong muốn được xuất hiện ở những tuần lễ thời trang chuyên nghiệp. Nhờ cơ duyên và nhờ vào sự cố gắng của tất cả mọi người trong ê kíp mà chúng tôi có thể giới thiệu BST hằng năm tại Tuần lễ thời trang London. Tôi có được có cơ hội hợp tác làm trang phục cho Ariana Grande, Heart Evangelista, Thành Nghị, Trương Thừa Thừa, Trương Lăng Hách..., ở Việt Nam là nhiều ngôi sao như Ngô Thanh Vân, Trấn Thành, HIEUTHUHAI, MONO...

ẢNH: NTKCC

* Anh đã xem là mình thành công chưa?

Tôi chưa thể nói là mình đã thành công. Vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhiều thứ cần phát triển và tôi rất muốn học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa.

* Theo anh, điều gì làm nên lợi thế cho thời trang Việt khi ra thế giới?

Khi ra quốc tế, NTK Việt và NTK đến từ các nước khác đều có cơ hội ngang nhau. Bản thân tôi theo đuổi triết lý thời trang bền vững và luôn đưa yếu tố truyền thống vào các thiết kế để tạo nên nét đặc biệt riêng.

Xây dựng và duy trì được bản sắc riêng chính là điều khó nhất của một thương hiệu Việt khi muốn tạo dấu ấn trong thị trường thời trang quốc tế.

ẢNH: NTKCC

Trần Hùng chạm khắc trên da, dùng kỹ thuật cắt giấy cổ xưa để tạo phom dáng cho lụa organza

Bốn mẫu thiết kế nằm trong BST L’Empreinte du Temps (Dấu ấn thời gian) vừa được Trần Hùng giới thiệu tại buổi Private Preview tổ chức vào ngày 24.7.

Từ đây, công chúng có được những cái nhìn đầu tiên về trang phục da được anh chạm khắc họa tiết trên bề mặt, kết hợp tạo hình bằng kỹ thuật cắt giấy cổ điển trên vải lụa organza. Mỗi thiết kế là một sáng tạo mang triết lý dấu ấn thời gian - thời gian được lưu giữ trên vật liệu thông qua kỹ nghệ thủ công và quá trình chế tác.

Điểm khởi đầu của BST bắt nguồn từ một suy tưởng của Trần Hùng về cách thời gian để lại dấu vết trên mọi vật liệu. Anh tìm thấy "điểm chạm" từ cách mỗi bề mặt chất liệu lưu giữ dấu vết của quá trình chế tác - từ nghệ thuật tạo hình bằng kỹ thuật cắt giấy cổ xưa của châu Âu và châu Á đến nghệ thuật chạm khắc Việt Nam thông qua những mảng chạm gỗ đình làng, điêu khắc đá Chăm, kỹ thuật khảm xà cừ truyền thống...

Thay vì tái hiện những dáng hình nghệ thuật mang tính lịch sử, anh chuyển hóa tinh thần ấy qua vật liệu, cấu trúc và kỹ thuật thủ công.

Đồng thời, anh vẫn bám sát triết lý thời trang bền vững đã theo đuổi hơn một thập kỷ. Ngoài các chất liệu chính là organza và da thuộc, anh tận dụng da trong quá trình sản xuất thủ công trước đó để tái sản xuất cho BST mới.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu là một nàng thơ lâu năm của Trần Hùng. Tại sự kiện Private Preview, cô đến chung vui với NTK trong mẫu trang phục Haute Couture sẽ ra mắt tại fashion show L’Empreinte du Temps

ẢNH: NTKCC

Sau buổi Private Preview, show diễn L’Empreinte du Temps được tổ chức vào ngày 20.8 tại JW Marriott Hotel &Suites Saigon (TP.HCM), giới thiệu 80 thiết kế trải dài qua bốn chương: thời trang nữ, thời trang nam, thời trang thiết kế trẻ em và Haute Couture (thời trang may đo cao cấp).

Theo đó, mỗi chương là một mảnh ghép mang đến bức chân dung toàn diện về ngôn ngữ thiết kế mà Trần Hùng đã định hình và bền bỉ hoàn thiện trong suốt hành trình một thập kỷ vừa qua.