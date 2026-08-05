Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút

Hoạt động tặng bản sketch couture cho cô dâu vừa được giới thiệu nằm trong số những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Trung Đông của nhà mốt Việt thực hiện trong năm 2026.

NTK Trà Linh thực hiện mẫu sketch trong private tour ở khu vực Trung Đông tháng 7.2026 ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trà Linh, Giám đốc sáng tạo thương hiệu cho biết dịch vụ sketch couture là nơi các tín đồ thời trang có thể được nhận bản phác thảo thiết kế cá nhân hóa chỉ sau khoảng 5 phút.

Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm của ê kíp Việt khi làm việc với khách hàng couture (thời trang cao cấp) trong nhiều năm, đặc biệt là tại thị trường Trung Đông.

Người phụ nữ yêu thích váy cưới, đầm dạ hội thiết kế cao cấp không chỉ muốn một chiếc váy đẹp, mà còn cần cảm giác được lắng nghe, được nhìn thấy chính mình trong thiết kế sẽ thành hình trong tương lai.

Một bản phác thảo được "đo ni đóng giày" cho riêng một cô dâu ẢNH: NTKCC

Thông thường, từ khi khách hàng chia sẻ ý tưởng đến lúc nhìn thấy bản phác thảo đầu tiên sẽ mất từ vài ngày đến một tuần. NTK Trà Linh đã tự đặt câu hỏi: "Tại sao khách hàng phải chờ đợi để nhìn thấy giấc mơ của mình?".

Từ đây, Hacchic phát triển dịch vụ sketch trong 5 phút. Sau khi nhà thiết kế lắng nghe câu chuyện, vóc dáng, địa điểm tổ chức, phong cách, cá tính và mong muốn của khách hàng, sẽ thực hiện một bản sketch vẽ tay ngay tại chỗ.

Một quý cô Trung Đông diện váy cưới và khoe bản sketch chiếc váy mà cô đã đặt hàng nhà mốt Việt trước đó ít lâu

ẢNH: NTKCC

Đây chưa phải bản thiết kế kỹ thuật cuối cùng, mà là "bản phác thảo đầu tiên của giấc mơ", giúp khách hàng hình dung rõ nét về chiếc váy dành riêng cho mình. Đồng thời, bản sketch cũng là một món quà để họ mang về sau buổi gặp gỡ với nhà mốt Việt.

Trải nghiệm nhận sketch tại chỗ trở thành điểm nhấn của sự kiện và nhận được sự yêu thích đặc biệt từ các quý cô, quý bà Trung Đông.

NTK có thể vẽ tay bản sketch ngay tại chỗ vừa phải có nền tảng chuyên môn vững vàng, vừa phải có khả năng quan sát nhanh và kinh nghiệm xử lý đa dạng phom dáng ẢNH: HACCHIC COUTURE

Hacchic giới thiệu BST The Gazelle tại Trung Đông

BST The Gazelle thể hiện triết lý của thương hiệu Việt trên hành trình quốc tế hóa: hòa nhập nhưng không hòa tan ẢNH: HACCHIC COUTURE

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Private Tour & Pop-up Store kéo dài từ tháng 7.2026 đến tháng 1.2027 tại khu vực Trung Đông, Hacchic mang đến bộ sưu tập The Gazelle.

Lấy cảm hứng từ linh dương Gazelle - biểu tượng của sự thanh lịch, tốc độ và khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, BST kể câu chuyện về hành trình không ngừng tiến về phía trước, dám khám phá những vùng đất mới nhưng vẫn luôn giữ vững bản sắc của mình.

Thiết kế "hai trong một" - váy cưới và váy dự tiệc - nằm trong BST bộ sưu tập The Gazelle

ẢNH: HACCHIC COUTURE

Giám đốc sáng tạo thương hiệu cho biết The Gazelle không chỉ là một BST thời trang mà còn phản chiếu hành trình của thương hiệu Việt tại Trung Đông.

Từ những ngày đầu đặt chân đến Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) với showroom đầu tiên, ê kíp thời trang Việt đã từng bước xây dựng niềm tin từ khách hàng địa phương bằng những thiết kế couture được may đo riêng, sự thấu hiểu văn hóa và trải nghiệm dịch vụ mang tính cá nhân hóa.

Trang phục đính kết tinh xảo nằm trong BST The Gazelle ẢNH: HACCHIC COUTURE

Sau hơn một năm phát triển, thương hiệu mở rộng mạnh mẽ với hàng loạt Private Tour, Pop-up Store và cộng đồng khách hàng ngày càng lớn tại UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia.

Thương hiệu không chỉ mang tinh thần thiết kế và kỹ thuật couture Việt Nam đến Trung Đông, mà còn không ngừng học hỏi, tôn trọng và kết nối với văn hóa bản địa để tạo nên những trải nghiệm mang tính địa phương nhưng vẫn giữ trọn bản sắc Việt.