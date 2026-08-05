  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút

Thùy Dung P
Thùy Dung P
05/08/2026 21:49 GMT+7

Hacchic Couture khiến các cô dâu ở Trung Đông kinh ngạc, bất ngờ và xúc động khi được tặng bản sketch cho chiếc váy trong mơ chỉ sau khoảng 5 phút trò chuyện cùng nhà thiết kế.

Hoạt động tặng bản sketch couture cho cô dâu vừa được giới thiệu nằm trong số những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Trung Đông của nhà mốt Việt thực hiện trong năm 2026.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 1.

NTK Trà Linh thực hiện mẫu sketch trong private tour ở khu vực Trung Đông tháng 7.2026

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trà Linh, Giám đốc sáng tạo thương hiệu cho biết dịch vụ sketch couture là nơi các tín đồ thời trang có thể được nhận bản phác thảo thiết kế cá nhân hóa chỉ sau khoảng 5 phút.

Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm của ê kíp Việt khi làm việc với khách hàng couture (thời trang cao cấp) trong nhiều năm, đặc biệt là tại thị trường Trung Đông.

Người phụ nữ yêu thích váy cưới, đầm dạ hội thiết kế cao cấp không chỉ muốn một chiếc váy đẹp, mà còn cần cảm giác được lắng nghe, được nhìn thấy chính mình trong thiết kế sẽ thành hình trong tương lai.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 2.

Một bản phác thảo được "đo ni đóng giày" cho riêng một cô dâu

ẢNH: NTKCC

Thông thường, từ khi khách hàng chia sẻ ý tưởng đến lúc nhìn thấy bản phác thảo đầu tiên sẽ mất từ vài ngày đến một tuần. NTK Trà Linh đã tự đặt câu hỏi: "Tại sao khách hàng phải chờ đợi để nhìn thấy giấc mơ của mình?".

Từ đây, Hacchic phát triển dịch vụ sketch trong 5 phút. Sau khi nhà thiết kế lắng nghe câu chuyện, vóc dáng, địa điểm tổ chức, phong cách, cá tính và mong muốn của khách hàng, sẽ thực hiện một bản sketch vẽ tay ngay tại chỗ.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 3.

Một quý cô Trung Đông diện váy cưới và khoe bản sketch chiếc váy mà cô đã đặt hàng nhà mốt Việt trước đó ít lâu

ẢNH: NTKCC

Đây chưa phải bản thiết kế kỹ thuật cuối cùng, mà là "bản phác thảo đầu tiên của giấc mơ", giúp khách hàng hình dung rõ nét về chiếc váy dành riêng cho mình. Đồng thời, bản sketch cũng là một món quà để họ mang về sau buổi gặp gỡ với nhà mốt Việt.

Trải nghiệm nhận sketch tại chỗ trở thành điểm nhấn của sự kiện và nhận được sự yêu thích đặc biệt từ các quý cô, quý bà Trung Đông.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 4.

NTK có thể vẽ tay bản sketch ngay tại chỗ vừa phải có nền tảng chuyên môn vững vàng, vừa phải có khả năng quan sát nhanh và kinh nghiệm xử lý đa dạng phom dáng

ẢNH: HACCHIC COUTURE

Hacchic giới thiệu BST The Gazelle tại Trung Đông

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 5.

BST The Gazelle thể hiện triết lý của thương hiệu Việt trên hành trình quốc tế hóa: hòa nhập nhưng không hòa tan

ẢNH: HACCHIC COUTURE

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Private Tour & Pop-up Store kéo dài từ tháng 7.2026 đến tháng 1.2027 tại khu vực Trung Đông, Hacchic mang đến bộ sưu tập The Gazelle.

Lấy cảm hứng từ linh dương Gazelle - biểu tượng của sự thanh lịch, tốc độ và khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, BST kể câu chuyện về hành trình không ngừng tiến về phía trước, dám khám phá những vùng đất mới nhưng vẫn luôn giữ vững bản sắc của mình.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 6.
Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 7.

Thiết kế "hai trong một" - váy cưới và váy dự tiệc - nằm trong BST bộ sưu tập The Gazelle

ẢNH: HACCHIC COUTURE

Giám đốc sáng tạo thương hiệu cho biết The Gazelle không chỉ là một BST thời trang mà còn phản chiếu hành trình của thương hiệu Việt tại Trung Đông.

Từ những ngày đầu đặt chân đến Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) với showroom đầu tiên, ê kíp thời trang Việt đã từng bước xây dựng niềm tin từ khách hàng địa phương bằng những thiết kế couture được may đo riêng, sự thấu hiểu văn hóa và trải nghiệm dịch vụ mang tính cá nhân hóa.

Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 8.
Nhà mốt Việt gây sốt ở Trung Đông với dịch vụ nhận bản sketch sau 5 phút- Ảnh 9.

Trang phục đính kết tinh xảo nằm trong BST The Gazelle

ẢNH: HACCHIC COUTURE

Sau hơn một năm phát triển, thương hiệu mở rộng mạnh mẽ với hàng loạt Private Tour, Pop-up Store và cộng đồng khách hàng ngày càng lớn tại UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia.

Thương hiệu không chỉ mang tinh thần thiết kế và kỹ thuật couture Việt Nam đến Trung Đông, mà còn không ngừng học hỏi, tôn trọng và kết nối với văn hóa bản địa để tạo nên những trải nghiệm mang tính địa phương nhưng vẫn giữ trọn bản sắc Việt.

Trung Đông Hacchic NTK Trà Linh SKETCH Nhà mốt Việt

Bài viết khác

Cô gái cao 1,84m Lại Mai Hoa đọ sắc cùng dàn người mẫu Việt trên sàn diễn

Cô gái cao 1,84m Lại Mai Hoa đọ sắc cùng dàn người mẫu Việt trên sàn diễn

Á hậu Việt tái xuất sàn diễn, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 21

Á hậu Việt tái xuất sàn diễn, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 21

NTK Hoàng Minh Hà: Thiết kế thời trang tôn vinh mọi vóc dáng

NTK Hoàng Minh Hà: Thiết kế thời trang tôn vinh mọi vóc dáng

NTK Trần Hùng: Trở về 'nhà' để tiếp tục mang thời trang Việt ra thế giới

NTK Trần Hùng: Trở về 'nhà' để tiếp tục mang thời trang Việt ra thế giới

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U.60

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U.60

Kim Tuyến, Quỳnh Thy, Khổng Tú Quỳnh khoe sắc trên thảm đỏ 'Saigon Fashion Runway'

Kim Tuyến, Quỳnh Thy, Khổng Tú Quỳnh khoe sắc trên thảm đỏ 'Saigon Fashion Runway'

Midu khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi 36

Midu khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi 36

Giáo sư Thái Kim Lan khác lạ khi làm người mẫu thời trang

Giáo sư Thái Kim Lan khác lạ khi làm người mẫu thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top