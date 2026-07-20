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Thời trang nghề & nghiệp

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U.60

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/07/2026 17:00 GMT+7

Dù đã bước vào độ tuổi U.60 nhưng mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vẫn nhận được vô số lời khen ngợi cho sự trẻ trung, vóc dáng thon thả cùng gu thời trang sành điệu, rực rỡ nhưng vẫn hài hòa.

Hoa hậu Giáng My vừa chia sẻ bộ ảnh thời trang, nơi cô trở thành "nàng thơ" cho nhà mốt VUNGOC&SON. Ở tuổi 55, người đẹp vẫn là gương mặt đắt giá của thời trang Việt khi liên tục được mời dự thảm đỏ, ngồi ở hàng ghế đầu và làm người mẫu cho nhiều bộ ảnh thời trang đậm chất nghệ thuật.

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Hoa hậu Giáng My tỏa sáng trong các bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa dành dành nằm trong bộ sưu tập Resort 2026. Thần thái sang trọng cùng khí chất đặc biệt của “hoa hậu không tuổi” truyền tải trọn vẹn tinh thần của các thiết kế, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ được tôn vinh bằng sự tinh tế thay vì phô trương

ẢNH: KIẾNG CẬN

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Diện các gam màu họa tiết rực rỡ, Giáng My phối trang sức tối giản để tạo nên sự hài hòa và ghi dấu qua gu thời trang tinh tế cao cấp. Cô cho thấy sức quyến rũ qua màu son đỏ nổi bật, làn da "lão hóa ngược" và thần thái trẻ trung, giàu sức sống

ẢNH: KIẾNG CẬN

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 3.

Các phụ kiện thời trang ấn tượng như mũ rộng vành, mắt kính to bản không chỉ giúp che bớt ánh nắng hè chói chang mà còn giúp mỗi bản phối trở nên thời thượng và có điểm nhấn riêng

ẢNH: KIẾNG CẬN

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 4.

Dưới sự sáng tạo của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, cảm hứng từ hoa dành dành được tái hiện bằng những bản in độc đáo trên nền vải lụa, chiffon và organza; kết hợp cùng nhiều kỹ thuật xử lý chất liệu, xếp ly, dựng phom và hoàn thiện thủ công. Mỗi thiết kế là sự cân bằng giữa tính nghệ thuật, kỹ thuật may đo và tinh thần nghỉ dưỡng đương đại

ẢNH: KIẾNG CẬN

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 5.

Trang phục mang các gam màu đa sắc rực rỡ làm nổi bật làn da sáng và vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc "không tuổi" của người đẹp U.60

ẢNH: KIẾNG CẬN

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U60 - Ảnh 6.

Hoa hậu đền Hùng cho biết trang phục có phom dáng suông rộng mang lại cảm giác dễ chịu và phóng khoáng. Nhiều thiết kế trong bộ sưu tập được cô mang theo trong các chuyến đi cá nhân để chưng diện khi du lịch qua nhiều vùng đất mới

ẢNH: KIẾNG CẬN


Hoa Hậu Giáng My Giáng My VUNGOC&SON U60 hoa hậu đền hùng

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