Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U.60

Hoa hậu đền Hùng cho biết trang phục có phom dáng suông rộng mang lại cảm giác dễ chịu và phóng khoáng. Nhiều thiết kế trong bộ sưu tập được cô mang theo trong các chuyến đi cá nhân để chưng diện khi du lịch qua nhiều vùng đất mới