Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U.60

Dù đã bước vào độ tuổi U.60 nhưng mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vẫn nhận được vô số lời khen ngợi cho sự trẻ trung, vóc dáng thon thả cùng gu thời trang sành điệu, rực rỡ nhưng vẫn hài hòa.
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Hoa hậu Giáng My vừa chia sẻ bộ ảnh thời trang, nơi cô trở thành "nàng thơ" cho nhà mốt VUNGOC&SON. Ở tuổi 55, người đẹp vẫn là gương mặt đắt giá của thời trang Việt khi liên tục được mời dự thảm đỏ, ngồi ở hàng ghế đầu và làm người mẫu cho nhiều bộ ảnh thời trang đậm chất nghệ thuật.