NTK Hoàng Minh Hà: Thiết kế thời trang tôn vinh mọi vóc dáng

NTK Hoàng Minh Hà thành thủ khoa Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng

Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà trong buổi bảo vệ đồ án Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng ngày 23.7.2026 ẢNH: NTKCC

NTK Hoàng Minh Hà vừa giới thiệu BST "Nét", với các thiết kế ứng dụng là thành quả nghiên cứu từ đồ án "Ứng dụng nghệ thuật gấp giấy Origami và nguyên lý chuyển đổi cấu trúc trong thiết kế trang phục dành cho dáng người đặc biệt".

NTK cho biết trong quá trình làm nghề từng gặp nhiều dáng người đặc biệt. Họ có số đo cơ thể vượt khỏi các thông số theo chuẩn sản xuất trang phục thông thường. Có người bị lệch lưng, người mập quá khổ hoặc quá gầy và cao. Từ đây, anh có ý tưởng tạo ra một BST đánh dấu cột mốc làm nghề và có thể đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, lan tỏa cảm hứng đến người yêu thời trang.

11 mẫu thiết kế trong BST "Nét" được NTK giới thiệu trước hội đồng chuyên môn ẢNH: NTKCC

Ý tưởng BST được phát triển dựa trên kỹ thuật gấp giấy Origami. Chính những nếp gấp Origami tạo nên sự biến thiên cho từng bộ trang phục. Khó khăn lớn nhất khi thiết kế là phải tạo ra các phom dáng phù hợp với từng tỷ lệ cơ thể và mang tính thời trang.

"Tôi hạnh phúc khi tác phẩm của mình đem lại những điều rực rỡ và hạnh phúc cho mọi người. Bảo vệ thành công đề tài thạc sĩ là một hành trình đẹp trong quá trình làm nghề, tạo một bước ngoặt trong sự nghiệp và giúp lan tỏa thông điệp yêu thương cơ thể mình đến tất cả mọi người", Hoàng Minh Hà tâm sự.

ẢNH: NTKCC

Hành trình định nghĩa lại vẻ đẹp đa dạng, tôn vinh mọi vóc dáng

"Nét" là bộ sưu tập ý niệm, phát triển từ một nếp gấp Origami. Từ một cấu trúc nếp gấp, thời trang trở thành ngôn ngữ để cơ thể được lắng nghe thay vì bị giới hạn bởi những chuẩn mực hình thể.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami và nguyên lý chuyển đổi cấu trúc, bộ sưu tập là kết quả của quá trình nghiên cứu dành cho những dáng người đặc biệt - nơi mỗi nếp gấp là một quyết định, mỗi cấu trúc là một sự thích nghi và mỗi đường nét là sự giao thoa giữa kỹ thuật, mỹ học và giá trị nhân văn.

Người mẫu Louce Trần vinh dự khi được tham gia vào BST "Nét" - một công trình mang giá trị nhân văn, tôn vinh sự đa dạng cơ thể và vẻ đẹp của mỗi con người. Cô tâm sự: "Là một người có dáng người đặc biệt, mình càng trân trọng thông điệp mà dự án muốn lan tỏa" ẢNH: NTKCC

Người mẫu Shinsa Phạm và Vieu Trần chấp nhận "hy sinh", hóa trang thành dáng người đặc biệt lưng gù và lệch vai để cùng NTK thực hiện hành trình nhân văn ẢNH: NTKCC

Các thiết kế trong BST "Nét" ẢNH: NTKCC

Sau khi bảo vệ thành công luận án với số điểm 9.8, trở thành thủ khoa Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng tại Trường đại học Văn Lang, Hoàng Minh Hà lần đầu tiết lộ những khó khăn mà anh đã trải qua.

"Khó có thể kể hết bằng lời những trắc trở mà tôi đã trải qua, nhưng tôi biết rằng đây chính là chặng đường gian nan nhất mà tôi từng đối diện", anh tâm sự.

Không chỉ nhiều lần rơi vào ngõ cụt muốn bỏ cuộc, anh còn phải đối diện với căn bệnh xuất huyết võng mạc khiến cho nước mắt luôn chảy giàn giụa nếu ngồi viết hay đọc quá lâu. Triệu chứng từ mắt và huyết áp tăng cao khiến anh phải ra vào bệnh viện như "đi chợ" trong suốt quá trình làm đồ án thạc sĩ.

Đến những ngày cuối khi mắt đau nhức cực độ, anh phải nhờ trợ lý ghi âm và viết lại luận văn theo lời anh đọc. Vượt qua nhiều thử thách, với sự trợ giúp của ê kíp, các học trò và nhiều cộng sự thân thiết như nhiếp ảnh gia Kiếng Cận, stylist Thịnh Chocolate, các người mẫu CoCo Thùy Dung, Thu Uyên, Quỳnh Như, Lệ Quyên, Shinsa Phạm, Vieu Trần, Cao Ngân, Nhã Uyên, Louce Trần... Đề tài và bộ sưu tập cũng đã hoàn thành.

"Nét" đánh dấu bước ngoặt trên hành trình làm nghề của Quán quân Project Runway Vietnam 2013 ẢNH: NTKCC



