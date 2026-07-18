Kim Tuyến, Quỳnh Thy, Khổng Tú Quỳnh khoe sắc trên thảm đỏ 'Saigon Fashion Runway'

Thảm đỏ thời trang Saigon Fashion Runway ngày 17.7 được "thắp sáng" bởi dàn khách mời sành điệu khoe gu ăn mặc cá tính như nữ diễn viên, NSƯT Kim Tuyến, diễn viên Quỳnh Thy, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, Liz Ngụy Thùy Linh cùng các "anh tài" Hồ Đông Quan, Trịnh Thăng Bình, 14 Casper...
Ca sĩ, diễn viên Khổng Tú Quỳnh nổi bật trong trang phục tông màu đỏ có cấu trúc high -low; diễn viên Trần Quỳnh Thy chọn đầm đính kết xuyên thấu khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ
ẢNH: BTC
Thời trang Việt có thêm một sàn diễn mới
Saigon Fashion Runway (SFR) là tên gọi mới của Celebrating Local Pride - sàn diễn thời trang tôn vinh giá trị Việt từng có 10 mùa tổ chức thành công. Theo ban tổ chức, SFR mở rộng phạm vi kết nối, mở rộng quy mô tổ chức, tầm nhìn và cộng đồng. Qua đó hướng đến việc đưa thời trang Việt tham gia sâu hơn vào các hoạt động thời trang của khu vực và quốc tế.
Chương đầu tiên của SFR mang tên The New Neon tổ chức vào ngày 17.7 với ba suất diễn liên tục, quy tụ 7 thương hiệu thời trang Việt và 11 bộ sưu tập ứng dụng là đồ án tốt nghiệp của các NTK trẻ đến từ Khoa Mỹ thuật & Thiết kế trường đại học Văn Lang.
SFR hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng nơi thời trang trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại, sự kết nối và các ý tưởng sáng tạo mới. Quy tụ nhiều thương hiệu và nhà thiết kế đại diện cho những góc nhìn khác nhau của thời trang VN đương đại, SFR khuyến khích và thắp sáng những ý tưởng táo bạo và cho các tài năng trẻ có thêm không gian biểu đạt.
Trang phục từ các thương hiệu Độc Bản, GUYEHI studios và Môi Điên
ẢNH: BTC
Trang phục của GUYEHI Studios, NTK Nguyễn Thành Danh và THE SOUL
ẢNH: BTC