Kim Tuyến, Quỳnh Thy, Khổng Tú Quỳnh khoe sắc trên thảm đỏ 'Saigon Fashion Runway'

Thảm đỏ thời trang Saigon Fashion Runway ngày 17.7 được "thắp sáng" bởi dàn khách mời sành điệu khoe gu ăn mặc cá tính như nữ diễn viên, NSƯT Kim Tuyến, diễn viên Quỳnh Thy, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, Liz Ngụy Thùy Linh cùng các "anh tài" Hồ Đông Quan, Trịnh Thăng Bình, 14 Casper...

NSƯT Kim Tuyến khoe dáng trên thảm đỏ Saigon Fashion Runway trong bản phối street wear ấn tượng với áo xuyên thấu, quần denim ống rộng và giày cao gót màu bạc. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất ẢNH: BTC

Ca sĩ, diễn viên Khổng Tú Quỳnh nổi bật trong trang phục tông màu đỏ có cấu trúc high -low; diễn viên Trần Quỳnh Thy chọn đầm đính kết xuyên thấu khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ ẢNH: BTC

Thời trang Việt có thêm một sàn diễn mới

Saigon Fashion Runway (SFR) là tên gọi mới của Celebrating Local Pride - sàn diễn thời trang tôn vinh giá trị Việt từng có 10 mùa tổ chức thành công. Theo ban tổ chức, SFR mở rộng phạm vi kết nối, mở rộng quy mô tổ chức, tầm nhìn và cộng đồng. Qua đó hướng đến việc đưa thời trang Việt tham gia sâu hơn vào các hoạt động thời trang của khu vực và quốc tế.

Chương đầu tiên của SFR mang tên The New Neon tổ chức vào ngày 17.7 với ba suất diễn liên tục, quy tụ 7 thương hiệu thời trang Việt và 11 bộ sưu tập ứng dụng là đồ án tốt nghiệp của các NTK trẻ đến từ Khoa Mỹ thuật & Thiết kế trường đại học Văn Lang.

Độc Bản của NTK Hồ Tấn Tài định hình dấu ấn qua sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và cấu trúc đương đại. Mỗi thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người nhằm hướng đến vẻ đẹp bền vững và trường tồn ẢNH: BTC

La Luot Tailor làm mới nghệ thuật may đo truyền thống bằng những phom dáng đương đại và cách tiếp cận gần gũi với thế hệ trẻ ẢNH: BTC

SFR hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng nơi thời trang trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại, sự kết nối và các ý tưởng sáng tạo mới. Quy tụ nhiều thương hiệu và nhà thiết kế đại diện cho những góc nhìn khác nhau của thời trang VN đương đại, SFR khuyến khích và thắp sáng những ý tưởng táo bạo và cho các tài năng trẻ có thêm không gian biểu đạt.

Trang phục từ các thương hiệu Độc Bản, GUYEHI studios và Môi Điên ẢNH: BTC

Trang phục của GUYEHI Studios, NTK Nguyễn Thành Danh và THE SOUL

ẢNH: BTC

Một thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế trường đại học Văn Lang ẢNH: BTC