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Thời trang nghề & nghiệp

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế

Thùy Dung P
Thùy Dung P
21/06/2026 10:12 GMT+7

Dàn hoa hậu Việt gồm H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu so kè nhan sắc 'một chín một mười' cùng các người đẹp quốc tế Yolina Lindquist, Chelsea Fernandez, Tata... trên sàn runway Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ngày diễn thứ 3.

Hoa hậu H'Hen Niê làm vedete cho NTK Thảo Nguyễn, Miss Cosmo 2025 kết màn cho NTK Frederick Lee

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 1.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist khoe nhan sắc kiêu sa, quyền lực trên sàn runway AVIFW 2026

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sàn runway của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (AVIFW) ngày diễn thứ 3 giới thiệu bộ sưu tập của 5 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Các thương hiệu trẻ như Đinh Project, DAS Studios mang đến bộ sưu tập thời trang nam giàu tính ứng dụng, được thể hiện qua tinh thần trẻ trung và hiện đại. NTK Thảo Nguyễn, NTK người Singapore và NTK người Hàn Quốc đều chọn các gương mặt hoa hậu làm frist face và vedette.

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 2.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 3.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 4.

Hoa hậu H'Hen Niê, Miss Cosmo 2024 TaTa và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trình diễn trang phục từ BST của NTK Thảo Nguyễn

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sau hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi thời trang nữ cao cấp, NTK Thảo Nguyễn tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng bằng những thiết kế đề cao vẻ đẹp nội tâm và giá trị bền vững của người phụ nữ.

BSTGolden Heart Veil lấy hình ảnh "trái tim vàng" làm cảm hứng chủ đạo, các thiết kế là sự giao thoa giữa nét đẹp cổ điển và cấu trúc couture hiện đại. Những chi tiết trái tim được cách điệu thành các đóa hoa vàng rực rỡ xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập như một biểu tượng của tình yêu và ánh sáng nội tâm.

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 5.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 6.

28 thiết kế Golden Heart Veil như lời tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ mang trong mình một trái tim "vàng", luôn biết yêu thương, sẻ chia và tỏa sáng theo cách riêng

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 7.

Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez đầy kiêu hãnh trên sàn diễn bộ sưu tập BST Cult của NTK Frederick Lee

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 8.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 9.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 10.

Không chỉ là một bộ sưu tập haute couture, Cult còn là trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi thời trang, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện để kể nên một câu chuyện đầy sức ám ảnh

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 11.

NTK Chung Chung Lee cùng với first face Lại Mai Hoa và vedette Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhà thiết kế người Hàn Quốc Chung Chung Lee trở lại sàn diễn AVIFW 2026 với bộ sưu tập LIE Spring/Summer 2026 – "Run for Rhythm; In Your Own Lane", truyền tải thông điệp sống theo nhịp điệu và tốc độ của chính mình giữa một thế giới luôn vận động không ngừng.

Lấy cảm hứng từ bộ môn chạy bộ - biểu tượng của sự bền bỉ, tự do và tinh thần chinh phục, bộ sưu tập là lời khẳng định rằng thời trang không chỉ phản ánh phong cách sống mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng mỗi chuyển động của cơ thể.

H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 12.
H'Hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa 'đọ sắc' dàn hoa hậu quốc tế- Ảnh 13.

Trước đó trong đêm diễn thứ 2 của AVIFW 2026, sàn runway cũng bùng nổ qua màn so nhan sắc của các người đẹp nổi bật. Hoa hậu Hương Giang làm vedette BST Awakened Glow của thương hiệu CEM còn NTK Nguyễn Minh Tuấn "chào sân" AVIFW với bộ sưu tập LIGHTBORNE, với màn xuất hiện đầy bất ngờ của Miss Grand International All Stars 2026 Vanessa Pulgarín

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM


H'Hen Niê Hương Giang hoa hậu quốc tế AVIFW 2026 NTK Thảo Nguyễn tuần lễ thời trang

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