Nguyễn Thị Lệ Nam đăng quang Miss Cosmo TP.HCM 2026

Lệ Nam là Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM 2026, Nam Em là Á khôi 1

Khoảnh khắc đăng quang của tân Miss Cosmo TP.HCM 2026 Nguyễn Thị Lệ Nam ẢNH: BTC

Vòng chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 tổ chức tối 19.6 là màn tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. Các cô gái lần lượt trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục Văn hóa Thổ Cẩm, trình diễn Swimsuit, trình diễn Evening Gown, chia sẻ Thông điệp.

Top 5 bước vào vòng thi ứng xử bao gồm các thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam, Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Huỳnh Ngọc Minh Phúc, Lê Hoàng Mai Anh và Nguyễn Thị Hồng.

Là người trả lời câu hỏi ứng xử cuối cùng, Lệ Nam là thí sinh duy nhất chọn trả lời song ngữ - tiếng Anh và tiếng Việt cho câu hỏi: Nhiều người tin rằng một người phụ nữ mang tính biểu tượng (iconic) bởi những gì cô ấy đạt được, có người lại tin rằng một người phụ nữ iconic là bởi những gì cô ấy để lại cho người khác. Bạn đồng ý với quan điểm nào, vì sao?

Nguyễn Thị Lệ Nam cho rằng khi một người phụ nữ theo đuổi ước mơ cũng là đang truyền cảm hứng cho người khác. Khi người phụ nữ dùng tài năng để cống hiến, phụng sự, tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng thì cô ấy đã trở thành một biểu tượng vượt thời gian. Theo đó, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ánh mắt, gương mặt mà vẻ đẹp còn nằm ở tâm hồn và trái tim.

Với câu trả lời ấn tượng cùng phong thái trình diễn tự tin, giàu kinh nghiệm, Lệ Nam đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026. Ngoài vương miện Hoa khôi, người đẹp sinh năm 1996 còn giành hai giải thưởng phụ là Best Iconic Face và Best in Evening Gown.

Lệ Nam nhận giải thưởng phụ Best Iconic Face ẢNH: BTC

Ngay sau giây phút đăng quang, tân Miss Cosmo TP.HCM 2026 thực hiện First Walk đầu tiên trên cương vị mới, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới với sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực và tiếp tục chinh phục những cột mốc tiếp theo trong nền tảng sắc đẹp Miss Cosmo Vietnam.

Người em song sinh của Lệ Nam là Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành ngôi Á khôi 1 và giải thưởng phụ Best Profile Picture, Miss People's Choice. Giải Á khôi 2 thuộc về người đẹp Huỳnh Ngọc Minh Phúc, Á khôi 3 trao cho Nguyễn Thị Hồng, người đẹp Lê Hoàng Mai Anh giành ngôi vị Á khôi 4.

Bên cạnh đó BTC cũng trao nhiều giải thưởng phụ cho các thí sinh như Miss Fashion, Miss Talent, Miss Impactful Beauty, Best Swimsuit, Best in Catwalk, Best in Evening Gown...

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari mở màn đêm Chung kết cùng Top 30 Miss Cosmo TP.HCM 2026 ẢNH: BTC

Hội đồng Ban giám khảo đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 gồm bà Nguyễn Thanh Phương Đài - Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM, bà Huỳnh Tiên - Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Kiều Vũ, bà Lâm Ngân và bà Luna Trương.