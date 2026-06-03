Nhà thiết kế trẻ 'đổ bộ' tuần lễ thời trang

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) 2026 có sự tham gia của 15 nhà thiết kế, thương hiệu trong và ngoài nước. Đáng chú ý trong số này là những gương mặt trẻ lần đầu xuất hiện trên sàn runway chuyên nghiệp như Môi Điên, Noboby Knows, Đinh, DAS studios... bên cạnh các nhà thiết kế kỳ cựu như Đỗ Mạnh Cường, Thảo Nguyễn, Đặng Trọng Minh Châu, Adrian Anh Tuấn...

Hai thiết kế được Môi Điên giới thiệu tại họp báo AVIFW. Thương hiệu của nhà thiết kế Tom Trandt sẽ đảm nhiệm vai trò mở màn sàn runway mùa này ẢNH: BTC

Bà Trang Lê, chủ tịch AVIFW cho biết ở mùa thứ 21, tuần lễ thời trang có sự chuyển mình mạnh mẽ và trẻ hóa về nhiều mặt. Chương trình dành sự ưu tiên cho các nhà thiết kế và thương hiệu trẻ xuất hiện trên sàn diễn runway chuyên nghiệp. Chuỗi sự kiện tuyển chọn người mẫu tổ chức tại Rue Miche chính là cơ hội để người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên tìm kiếm cơ hội trình diễn chính thức. Thời trang Việt đang bước vào kỷ nguyên mới và AVIFW cũng đánh dấu cột mốc lần đầu tiên hợp tác cùng Getty Images để đưa hình ảnh thời trang Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

"Với chủ đề Pure Fashion in Motion, AVIFW tôn vinh tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang Việt - luôn đổi mới, luôn phát triển nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng để hòa mình vào dòng chảy thời trang toàn cầu”, bà Trang nói. Nhân dịp này, đơn vị tổ chức cũng công bố sự ra đời của Fashion Hub - một trung tâm sáng tạo và kết nối mới, nơi hội tụ những ý tưởng đột phá, những dự án tiên phong và những giá trị bền vững dành cho sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang VN trong tương lai.

Bên cạnh 10 đại diện của thời trang VN là 5 thương hiệu quốc tế, bao gồm NTK Angelo Crucian (Italy), Chung Chung Lee và Slingstone (Hàn Quốc), NTK Frederick Lee (Singapore) và TANDT (Thái Lan)

ẢNH: BTC

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết sau khi tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế ở New York (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc) và tiêu tốn nguồn lực lớn, anh đến với AVIFW và nhận thấy đây chính là sàn runway hoàn hảo cho các thương hiệu Việt. Tuần lễ thời trang mở ra cơ hội trình diễn chuyên nghiệp, bài bản với chi phí tối ưu và các thương hiệu có thể đạt được hiệu quả cao về truyền thông và thương mại. Sau khi tham gia mùa diễn thu đông 2024, anh tiếp tục có show diễn riêng trong ngày bế mạc AVIFW 2026 và hứa hẹn sẽ làm sàn diễn "bùng nổ" với sự đông đảo về số lượng người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng và các thiết kế ấn tượng.

Stylist Kelbin Lei, người sáng lập thương hiệu Nobody Knows cho biết được trình diễn trên sàn diễn của tuần lễ thời trang là "giấc mơ" mà anh ấp ủ từ rất lâu. Anh từng hỗ trợ nhiều nhà thiết kế tại AVIFW nên hiểu rõ những khó khăn mà một thương hiệu thời trang trẻ phải đối mặt nếu muốn trình diễn runway. Cơ hội xuất hiện trên sàn diễn AVIFW là một bước đi chiến lược, mang nhiều ý nghĩa và khá "vừa sức" với thương hiệu của anh.

Màn trình diễn hé lộ một số thiết kế nằm trong 15 bộ sưu tập sẽ được giới thiệu đầy đủ trong tuần lễ thời trang tổ chức từ ngày 18 - 21.6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM ẢNH: BTC



