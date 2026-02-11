  • An Giang
Thời trang 24/7

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính

11/02/2026 16:00 GMT+7

Mũ nồi đang trở lại mạnh mẽ như một điểm nhấn thời trang giúp trang phục dạo phố trở nên cá tính và cuốn hút hơn.

Xuất phát từ tinh thần cổ điển châu Âu, chiếc mũ nồi đã đi qua nhiều thập kỷ mà vẫn giữ được sức hút bền bỉ, bởi khả năng hòa quyện linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Trong nhịp sống hiện đại, mũ nồi trở thành điểm nhấn giúp trang phục dạo phố thêm chiều sâu, giúp người mặc vừa trẻ trung, vừa mang theo nét thanh lịch mang hơi thở hoài niệm.

Mũ nồi và chân váy ngắn nữ tính

Sự kết hợp giữa mũ nồi và chân váy ngắn luôn gợi nên cảm giác trẻ trung nhưng vẫn đậm chất duyên dáng. Áo len dệt kim dáng rộng tạo cảm giác phóng khoáng, nhưng không hề luộm thuộm nhờ họa tiết sọc lấy cảm hứng từ những mẫu áo thể thao. Khi kết hợp cùng chân váy bí màu đen ngắn tôn lên đôi chân thanh mảnh. Chiếc mũ nồi đen đặt nhẹ trên mái tóc, mang nét kiêu kỳ kiểu Pháp cổ điển.

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 1.

Chiếc mũ nồi đen như một dấu chấm hoàn thiện bộ trang phục mang tinh thần thể thao hiện đại xen kẽ nét cổ điển

ẢNH: @NGOCKEM_

Một bản phối khác mang sắc thái tinh tế hơn khi mũ nồi xám kết hợp cùng blazer dáng rộng. Chân váy xếp ly màu be ngắn và đôi bốt cao cổ vừa giúp tôn chiều cao, vừa tạo thêm nét cá tính vừa phải. Mũ nồi xám hòa vào bảng màu trung tính của trang phục, tạo nên điểm dừng thị giác đầy cuốn hút.

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 2.
Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 3.

Mũ nồi xám và blazer oversized xanh than tạo nên một vẻ ngoài mang đậm tinh thần retro

ẢNH: @2MIIN.A

Mũ nồi và áo cardigan khoác ngoài nhẹ nhàng

Khi phối áo cardigan họa tiết đầy màu sắc cùng chiếc váy da đen nhỏ gọn, vẻ đẹp của sự tương phản được đẩy lên một tầng mới. Áo cardigan với họa tiết trời xanh và bãi cỏ nhẹ nhàng trong khi chiếc váy da lại sắc sảo, hiện đại và có phần mạnh mẽ. Chiếc mũ nồi đen đóng vai trò như một điểm neo tinh tế, phù hợp cho những buổi dạo phố se lạnh, khi người mặc muốn giữ sự ấm áp mà vẫn thể hiện cá tính riêng.

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 4.

Một chiếc mũ nồi đen dễ dàng làm nổi bật chiếc áo cardigan mang họa tiết tươi sáng

ẢNH: @YUQISONG.923

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 5.

Áo cardigan màu xanh ô liu khoác ngoài mang hơi thở hoài niệm, còn chiếc áo phông trắng bên trong tăng phần kín đáo cho người mặc. Hoàn thiện trang phục với quần jeans trắng và mũ nồi sắc kem nhẹ nhàng, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch đầy cổ điển

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Mũ nồi và quần jeans cá tính

Những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn tinh tế trong trang phục dạo phố thì chiếc mũ nồi là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Mũ nồi đen đặt cạnh sắc xanh nhạt của quần jeans tạo nên sự đối lập nhẹ nhàng giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. 

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 6.

Áo hai dây ôm sát giúp tôn đường nét cơ thể, những phụ kiện tối giản như túi xách hay giày da dễ dàng tôn lên sự cá tính của người mặc

ẢNH: @GGIGIE

Một bản phối khác mang đậm hơi thở hoài niệm khi mũ nồi đen kết hợp cùng áo len dệt kim tay ngắn màu trắng và quần jeans ống loe xanh đậm. Sự tương phản giữa sắc trắng thuần khiết và gam đen trầm lắng tạo nên chiều sâu thị giác. Quần ống loe giúp tôn dáng một cách tự nhiên, gợi nhớ vẻ đẹp của những thập niên trước.

Mũ nồi điểm xuyết cho trang phục dạo phố thêm cá tính- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa mũ nồi đen và quần ống loe xanh đậm dịu dàng nhưng vẫn nổi bật

ẢNH: @JESSICA.SYJ

Mũ nồi đã chứng minh rằng nó không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện, mà còn là ngôn ngữ của thời trang cá tính trong phong cách dạo phố. Một món đồ nhỏ bé nhưng chứa đựng bản sắc lớn: cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời.

