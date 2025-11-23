Mùa đông năm nay, ai cũng sẽ mặc chiếc quần nỉ này

Không chỉ đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, quần nỉ ghi dấu ấn bởi khả năng biến hóa linh hoạt. Từ việc kết hợp cùng giày ballet tinh tế đến bốt cá tính, các fashionista đang chứng minh rằng chỉ cần một chiếc quần nỉ, bạn vẫn có thể tạo nên diện mạo thời thượng.

Nếu mùa đông năm ngoái quần nỉ thường được phối cùng tất ống chân, thì năm nay phong cách kết hợp với giày bệt lại lên ngôi. Fashionista Pernille Teisbaek chọn quần nỉ xám cùng giày ballet thiết kế tinh tế, mang đến vẻ thời thượng ẢNH: INSTAGRAM PERNILLETEISBAEK

Nhiều người yêu thời trang bị cuốn hút bởi phong cách phối quần nỉ với những đôi giày bệt có phom mềm mại đến mức để lộ cả dáng ngón chân. Người mẫu Stella Lucia tạo điểm nhấn bằng việc đi giày bó sát và tất len sáng màu ẢNH: INSTAGRAM STELLALUCIADEOPITO

Dù bạn có mặc nhiều lớp đồ giữ nhiệt bên trong hay khoác áo ngoài "dày sụ" giống cô nàng Reese Blutstein thì kiểu quần này vẫn không tạo cảm giác cồng kềnh, đồng thời còn dễ kết hợp với trang phục khác mà không lệch tông ẢNH: INSTAGRAM DOUBLE3XPOSURE

Ưu điểm lớn nhất của quần nỉ nằm ở khả năng đem đến vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Nữ diễn viên Yoon Eun Hye đã chứng minh điều này khi chỉ cần áo khoác phom rộng, giày thể thao và mũ lưỡi trai là đủ tạo nên một tổng thể thời trang ẢNH: INSTAGRAM Y 1003_GRACE

Không thể bỏ qua sự kết hợp giữa quần nỉ và bốt. Đây vốn là một bộ phối mang hơi hướng cổ điển khi đi cùng áo ôm sát bên trong, nhưng khi Go Yoon Jung thay chiếc quần denim bằng quần nỉ, tổng thể trở nên thời thượng và cá tính hơn hẳn ẢNH: INSTAGRAM GOYOUNJUNG

Chỉ cần "nhét" ống quần nỉ vào bên trong đôi bốt cao cổ, bạn đã có thể tăng thêm nét phóng khoáng và cá tính cho tổng thể set đồ, giống như người đẹp Lindsay ẢNH: INSTAGRAM LINMICK

Vượt ra phạm vi đồ thể thao, quần nỉ có thể đem lại nhiều hơn thế. Chỉ một chút tinh chỉnh với áo phao màu nổi, bốt mũi nhọn và túi xách Gucci như fashionista Sofia Coelho là bạn đạt đến sự cân bằng giữa thoải mái và phong cách ẢNH: INSTAGRAM SOFIAMCOELHO

Cô nàng Lauren Watson cho rằng trong những chuyến du lịch cuối năm, quần nỉ là lựa chọn hoàn hảo bởi nó thoải mái để di chuyển, nhưng vẫn giữ trọn vẻ thời trang cần có ẢNH: INSTAGRAM LAURENXWATSONNN

Khi thời trang ngày càng đề cao tính thoải mái và ứng dụng, quần nỉ trở thành lựa chọn khó có thể bỏ qua trong mùa lạnh. Một chút tinh chỉnh, một chút sáng tạo, bạn sẽ có ngay bộ trang phục vừa dễ mặc, vừa thời thượng.