Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
23/12/2025 08:00 GMT+7

Mùa lạnh đến nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng phải từ bỏ những chiếc chân váy ngắn xinh xắn. Ngược lại, đây còn là thời điểm để biến món đồ tưởng chừng 'trái mùa' này thành điểm nhấn đầy thu hút.

Không chỉ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn, chân váy ngắn còn là món đồ giúp nàng cân bằng giữa sự cá tính và nữ tính, giữa vẻ ấm áp và sự tươi tắn trong mùa lạnh. Nếu biết cách phối layer hợp lý, chân váy ngắn sẽ trở thành món đồ khiến nàng nổi bật nhất.

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 1.

Mẫu áo sử dụng len lông thỏ và choàng dạ tweed ngọt ngào. Phần trên có chi tiết nơ nhỏ đính kết khéo léo, kết hợp chân váy ngắn xếp ly bản to nhỏ đan xen, tạo hiệu ứng tiểu thư trong trẻo mà vẫn thật hiện đại

ẢNH: ARA STORE

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 2.

Áo tweed dáng lửng được hoàn thiện bằng hàng khuy đá sang trọng. Khi đi cùng chân váy đen tối giản, cả set đồ trở thành biểu tượng của sự chuẩn mực và quyền lực nữ tính

ẢNH: TRANG KYO

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 3.

Mẫu áo dáng ôm với hàng cúc nhỏ và cổ bẻ tạo cảm giác tinh tế. Chất len gân giúp tôn dáng, tạo đường nét mềm mại mà không gò bó. Phối cùng là chân váy xếp ly màu navy, một món đồ kinh điển của phong cách preppy

ẢNH: ARA STORE

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 4.

Cardigan tối màu phối cùng sơ mi xanh nhạt tạo hiệu ứng layer tinh tế. Điểm thu hút chính là chân váy xếp ly màu xám, vừa trẻ trung vừa tôn dáng, mang đến cảm giác năng động nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự cần có

ẢNH: ARA STORE

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 5.

Bảng màu caramel ngọt dịu được xử lý trên nền vải cao cấp, tạo nên tổng thể ấm áp. Áo dáng rộng điểm xuyết hoa đính và hạt nổi bật, kết hợp cùng chân váy ngắn cạp chun vừa tạo sự thoải mái, vừa mang nét thanh lịch

ẢNH: TRANG KYO

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 6.

Thiết kế sát nách với hàng khuy ngọc ánh champagne khơi gợi hình ảnh quý phái. Chân váy phồng bí ngô giúp tôn đôi chân dài và hack dáng một cách khéo léo

ẢNH: TRANG KYO

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 7.

Bộ cánh với đường cắt ôm chuẩn tỷ lệ, gam đen huyền bí hòa cùng phom dáng peplum tinh xảo, mang lại tổng thể đầy khí chất. Nét kiêu kỳ được nhấn bằng áo gile, chân váy chữ A và kết lại bằng chiếc mũ pillbox cổ điển

ẢNH: TRANG KYO

Mùa lạnh mà vẫn mê chân váy ngắn, đây là cách mặc đẹp cho nàng- Ảnh 8.

Áo sơ mi ren mềm mại, họa tiết tinh tế ôm nhẹ trên da, khẽ tạo vẻ bay bổng. Điểm nhấn tay áo viền thắt nơ khiến tổng thể càng thêm yểu điệu. Gam trắng kem dễ dàng phối cùng chân váy dạ và giày búp bê xinh yêu

ẢNH: ARA STORE

Chân váy ngắn chính là minh chứng rằng chỉ cần lựa chọn đúng chất liệu, phối đúng tông và giữ đủ ấm, nàng hoàn toàn có thể xinh đẹp theo cách riêng của mình.

